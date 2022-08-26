Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Пасуш де Феррейра - Эшторил
Пасуш де Феррейра - Эшторил: обзор матча 26 августа 2022
Пасуш де Феррейра
26.08.2022, пятница, 22:15
Португалия. Примейра, 4 тур
0 : 3
Завершен
Эшторил
26'
Ж. Карлос
43'
Ж. Карлос
73'
Д. Леа Силики
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пасуш де Феррейра - Эшторил
Вторая желтая
А. Буцке
90'
86'
Замена
Э. Ахури
️️️️
М. Ндиайе
Замена
Л. Баштуш
️️️️
Антунеш
80'
80'
Замена
Ж. Карвалью
️️️️
А. Гомес
Желтая карточка
А. Буцке
78'
73'
ГОЛ! 0:3!
Д. Леа Силики
Пас отдал
А. Гомес
65'
Замена
Д. Леа Силики
️️️️
Ч. Жеральдеш
64'
Замена
Р. Мартиньш
️️️️
Т. Гувейя
Замена
А. Буцке
️️️️
Н. Филипп Коффи
64'
Замена
A. Ibrahim
️️️️
Кайку
64'
Замена
А. Салес
️️️️
Н. Томас
64'
Красная карточка
М. Джалу
53'
Замена
Д. Холсгров
️️️️
Ф. Фонсека
46'
43'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Карлос
Пас отдал
Ч. Жеральдеш
26'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Карлос
Желтая карточка
Кайку
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пасуш де Феррейра
3
Нуну Лима
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
32
Флавио Рамос
ЦЗ
2
Фернанду Фонсека
ПЗ
27
Найджел Томас
ЦП
46
Руй Пиреш
ЦП
11
Кайку
ПВ
15
Хуан Дельгадо
ПВ
19
Н'Дри Филипп Коффи
ЦФ
12
Ze Oliveira
ЦФ
20
Матшой Джалу
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Эшторил
99
Даниэль Фигейра
ВР
5
Бернарду Виталь
ЦЗ
23
Педру Альвару
ЦЗ
31
Жоаозиньо
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ЦЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
19
Мор Ндиайе
ЦП
32
Лорейн Розье
ЦП
12
Чику Жеральдеш
АП
7
Тиагу Гувейя
ПВ
20
Жоао Карлос
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Пасуш де Феррейра
12
Jeimes Menezes de Almeida
ВР
14
Эрик Феригра
ЦЗ
15
Vasco Sousa
ЦЗ
20
Луиш Баштуш
ЦЗ
10
Джордан Холсгров
ЦП
20
JoÃ£o VigÃ¡rio
ЦФ
8
Abbas Ibrahim
ЦФ
17
Адриан Буцке
ЦФ
9
Артур Салес
ЦФ
Эшторил
13
Педру Силва
ВР
4
Volnei Feltes
ЦЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
19
Сержинью
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
7
Беншимоль
ЦФ
7
Родригу Мартиньш
ЦФ
99
Элиас Ахури
ЦФ
20
Тиагу Араужо
ЦФ
4-2-2-3
3
Лима
5
Антунеш
32
Рамос
2
Фонсека
27
Томас
46
Пиреш
11
Кайку
15
Дельгадо
20
Джалу
12
19
Коффи
4-2-3-1
99
Фигейра
23
Альвару
31
Жоаозиньо
22
Сантуш
5
Виталь
19
Ндиайе
32
Розье
7
Гувейя
12
Жеральдеш
11
Гомес
20
Карлос
5
Антунеш
20
Баштуш
20
Баштуш
5
Антунеш
2
Фонсека
10
Холсгров
10
Холсгров
2
Фонсека
11
Кайку
8
8
11
Кайку
19
Коффи
17
Буцке
17
Буцке
19
Коффи
27
Томас
9
Салес
9
Салес
27
Томас
12
Жеральдеш
17
Леа Силики
17
Леа Силики
12
Жеральдеш
11
Гомес
12
Карвалью
12
Карвалью
11
Гомес
7
Гувейя
7
Мартиньш
7
Мартиньш
7
Гувейя
19
Ндиайе
99
Ахури
99
Ахури
19
Ндиайе
Остались в запасе
Пасуш де Феррейра
Эшторил
12
Jeimes Menezes de Almeida
ВР
14
Эрик Феригра
ЦЗ
15
Vasco Sousa
ЦЗ
20
JoÃ£o VigÃ¡rio
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
13
Педру Силва
ВР
4
Volnei Feltes
ЦЗ
19
Сержинью
ЦП
7
Беншимоль
ЦФ
20
Тиагу Араужо
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Остались в запасе
12
Jeimes Menezes de Almeida
ВР
14
Эрик Феригра
ЦЗ
15
Vasco Sousa
ЦЗ
20
JoÃ£o VigÃ¡rio
ЦФ
Остались в запасе
13
Педру Силва
ВР
4
Volnei Feltes
ЦЗ
19
Сержинью
ЦП
7
Беншимоль
ЦФ
20
Тиагу Араужо
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Статистика матча Пасуш де Феррейра - Эшторил
2
2
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Эшторил
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Академика де Визеу
0 : 0
10.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 6 тур
Брага
1 : 0
14.09.2026
Эшторил
Информация о матче
Стадион:
Капиталь до Мовель
Новости команд
Все
Пасуш де Феррейра
Эшторил
«Эшторил» – «Арука»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
6 сентября
«Бенфика» – «Эшторил»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Бенфика» – «Эшторил»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
Моуринью назвал дату, когда расскажет о своем будущем
12 мая
4
«Рубин» рассмотрит подписание игрока сборной Гондураса
2025.07.07 12:30
4
Игрок «Порту» вышел на матч в майке с именем умершей мамы
2023.04.23 11:01
Лига конференций. Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» разгромить «Пасуш де Феррейру» и выйти в групповой этап
2021.08.26 23:37
2
Лига конференций. «Тоттенхэм» проиграл «Пасуш де Феррейре»
2021.08.19 23:33
4
Кейн не сыграет с «Пасушем де Феррейрой»
2021.08.18 22:43
Защитник сборной Молдавии Рябчук стал игроком «Олимпиакоса»
2021.01.02 10:19
«Эшторил» – «Арука»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
6 сентября
«Бенфика» – «Эшторил»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Бенфика» – «Эшторил»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
Моуринью назвал дату, когда расскажет о своем будущем
12 мая
4
«Рубин» рассмотрит подписание игрока сборной Гондураса
2025.07.07 12:30
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+