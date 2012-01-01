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Мордовия (мол)
Результаты
Мордовия (мол) - результаты матчей
Саранск
Стадион:
Старт
Сайт:
http://www.fc-mordovia.ru/
Тренер:
Сергей Савочкин
Новости
Результаты
Расписание
Таблица
Россия. Молодежное первенство. 2015/2016
Россия. Молодежное первенство. 2014/2015
Россия. Молодежное первенство. 2012/2013
20.05 | 13:00
Локомотив (мол)
3 : 1
Мордовия (мол)
14.05 | 16:30
Анжи (мол)
0 : 0
Мордовия (мол)
10.05 | 13:00
Мордовия (мол)
2 : 1
Зенит (мол)
06.05 | 16:00
Кубань (мол)
0 : 0
Мордовия (мол)
30.04 | 14:00
Мордовия (мол)
1 : 3
Ростов (мол)
22.04 | 14:00
Спартак М (мол)
4 : 0
Мордовия (мол)
15.04 | 14:00
Мордовия (мол)
2 : 3
Амкар (мол)
08.04 | 13:00
ЦСКА (мол)
4 : 1
Мордовия (мол)
02.04 | 13:00
Мордовия (мол)
2 : 0
Кр. Советов (мол)
19.03 | 13:00
Рубин (мол)
0 : 3
Мордовия (мол)
13.03 | 10:00
Мордовия (мол)
0 : 1
Краснодар (мол)
05.03 | 17:00
Уфа (мол)
2 : 1
Мордовия (мол)
03.12 | 12:00
Мордовия (мол)
2 : 1
Ахмат (мол)
27.11 | 11:00
Урал (мол)
0 : 0
Мордовия (мол)
21.11 | 17:00
Мордовия (мол)
1 : 2
Динамо (мол)
06.11 | 11:00
Мордовия (мол)
1 : 2
Анжи (мол)
30.10 | 17:00
Зенит (мол)
0 : 0
Мордовия (мол)
23.10 | 18:00
Мордовия (мол)
2 : 3
Кубань (мол)
19.10 | 13:30
Ростов (мол)
4 : 1
Мордовия (мол)
03.10 | 10:00
Мордовия (мол)
0 : 3
Спартак М (мол)
27.09 | 18:30
Амкар (мол)
0 : 1
Мордовия (мол)
19.09 | 16:00
Мордовия (мол)
0 : 1
ЦСКА (мол)
13.09 | 14:00
Кр. Советов (мол)
2 : 2
Мордовия (мол)
29.08 | 13:00
Мордовия (мол)
3 : 1
Рубин (мол)
22.08 | 19:00
Краснодар (мол)
2 : 1
Мордовия (мол)
16.08 | 13:00
Мордовия (мол)
1 : 0
Уфа (мол)
06.08 | 17:00
Ахмат (мол)
1 : 0
Мордовия (мол)
01.08 | 19:00
Мордовия (мол)
3 : 1
Урал (мол)
24.07 | 14:00
Динамо (мол)
3 : 0
Мордовия (мол)
18.07 | 14:00
Мордовия (мол)
1 : 0
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