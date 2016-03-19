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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Рубин (мол) - Мордовия (мол)
Рубин (мол) - Мордовия (мол): обзор матча 19 марта 2016
Рубин (мол)
19.03.2016, суббота, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 21 тур
0 : 3
Завершен
Мордовия (мол)
59'
М. Маркин
84'
А. Игошев
86'
М. Маркин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин (мол) - Мордовия (мол)
90'
Замена
А. Попов
️️️️
Р. Калюжный
87'
Замена
А. Маланьин
️️️️
Н. Аксенов
87'
Замена
С. Ширшиков
️️️️
М. Маркин
86'
ГОЛ! 0:3!
М. Маркин
Желтая карточка
М. Батов
85'
84'
Желтая карточка
А. Афонин
84'
ГОЛ! 0:2!
А. Игошев
82'
Замена
А. Гришин
️️️️
А. Игошев
Замена
А. Шарафеев
️️️️
Д. Каменщиков
79'
77'
Замена
А. Курчавый
️️️️
Р. Навлетов
66'
Замена
А. Афонин
️️️️
А. Аскеров
Замена
Г. Арутюнян
️️️️
А. Ковалик
62'
61'
Желтая карточка
А. Аскеров
59'
ГОЛ! 0:1!
М. Маркин
58'
Замена
А. Теняев
️️️️
С. Учелькин
Замена
Н. Михайлов
️️️️
И. Гилязутдинов
46'
39'
Желтая карточка
В. Нургалеев
7'
Желтая карточка
А. Игошев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин (мол)
70
Евгений Щетинин
ВР
83
Александр Кузнецов
ЦЗ
81
Ильнур Сафеев
ЦЗ
97
Сергей Доронин
ЦЗ
40
Данис Гиниятуллин
ЦЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
17
Максим Батов
ЦП
33
Илья Гилязутдинов
ПВ
62
Артур Ковалик
ЦФ
99
Дмитрий Каменщиков
ЦФ
87
Артур Алукаев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Ситчихин
Мордовия (мол)
35
Роман Калюжный
ВР
57
Руслан Навлетов
ВР
52
Егор Сысуев
ЦЗ
43
Никита Аксенов
ЦЗ
42
Никита Усов
ЦЗ
49
Сергей Учелькин
ЦЗ
54
Артур Игошев
ЦП
65
Владислав Нургалеев
ЦП
71
Ален Аскеров
ЦП
43
Владимир Змеёв
ЦФ
93
Михаил Маркин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Савочкин
Рубин (мол)
1
Егор Тушев
ВР
8
Амир Гаврилов
ЛЗ
8
Илья Шабанов
ЦЗ
82
Никита Михайлов
ЦЗ
66
Тимур Хакимов
ЦЗ
11
Алмаз Шарафеев
ЦП
62
Раиль Идиятуллин
ЦП
86
Тимур Коблов
ЦФ
56
Геворг Арутюнян
ЦФ
Мордовия (мол)
41
Александр Попов
ВР
67
Сергей Ширшиков
ЦЗ
45
Александр Теняев
ЦЗ
50
Артем Гришин
ЦП
69
Александр Курчавый
ЦП
73
Антон Афонин
ЦП
48
Андрей Маланьин
ЦФ
4-2-1-3
70
Щетинин
83
Кузнецов
97
Доронин
40
Гиниятуллин
81
Сафеев
19
Соболев
17
Батов
33
Гилязутдинов
87
Алукаев
99
Каменщиков
62
Ковалик
4-3-2
35
Калюжный
43
Аксенов
42
Усов
49
Учелькин
52
Сысуев
54
Игошев
65
Нургалеев
71
Аскеров
93
Маркин
43
Змеёв
99
Каменщиков
11
Шарафеев
11
Шарафеев
99
Каменщиков
62
Ковалик
56
Арутюнян
56
Арутюнян
62
Ковалик
33
Гилязутдинов
82
Михайлов
82
Михайлов
33
Гилязутдинов
54
Игошев
50
Гришин
50
Гришин
54
Игошев
93
Маркин
67
Ширшиков
67
Ширшиков
93
Маркин
43
Аксенов
48
Маланьин
48
Маланьин
43
Аксенов
57
Навлетов
69
Курчавый
69
Курчавый
57
Навлетов
35
Калюжный
41
Попов
41
Попов
35
Калюжный
71
Аскеров
73
Афонин
73
Афонин
71
Аскеров
49
Учелькин
45
Теняев
45
Теняев
49
Учелькин
Остались в запасе
Рубин (мол)
Мордовия (мол)
86
Тимур Коблов
ЦФ
8
Илья Шабанов
ЦЗ
8
Амир Гаврилов
ЛЗ
62
Раиль Идиятуллин
ЦП
66
Тимур Хакимов
ЦЗ
1
Егор Тушев
ВР
Главный тренер
Андрей Ситчихин
Главный тренер
Сергей Савочкин
Остались в запасе
86
Тимур Коблов
ЦФ
8
Илья Шабанов
ЦЗ
8
Амир Гаврилов
ЛЗ
62
Раиль Идиятуллин
ЦП
66
Тимур Хакимов
ЦЗ
1
Егор Тушев
ВР
Остались в запасе
Главный тренер
Андрей Ситчихин
Главный тренер
Сергей Савочкин
Статистика матча Рубин (мол) - Мордовия (мол)
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Локомотив (мол)
3 : 1
20.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
0 : 0
14.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Мордовия (мол)
2 : 1
10.05.2016
Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Кубань (мол)
0 : 0
06.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Мордовия (мол)
1 : 3
30.04.2016
Ростов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Ранэль Зияков
(Набережные Челны)
Стадион:
Рубин
Новости команд
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Рубин (мол)
Мордовия (мол)
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
2023.07.04 10:59
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
2022.06.28 18:16
1
Защитник Зотов покинул «Рубин»
2022.06.13 14:25
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»
2019.11.20 14:53
1
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
2023.07.04 10:59
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
2022.06.28 18:16
1
Защитник Зотов покинул «Рубин»
2022.06.13 14:25
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»
2019.11.20 14:53
1
Молодежное первенство. «Локомотив» обыграл «Мордовию» и стал победителем турнира
2016.05.20 15:15
7
Молодежное первенство. «Анжи» сыграл вничью с «Мордовией»
2016.05.14 18:32
Молодежное первенство. «Анжи» обыграл «Зенит», «Кубань» и «Мордовия» поделили очки
2016.05.06 17:54
Молодежное первенство. «Ростов» одолел «Мордовию»
2016.04.30 15:50
1
Молодежное первенство. «Спартак» разгромил «Мордовию»
2016.04.22 15:54
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