Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Спартак М (мол) - Мордовия (мол)
Спартак М (мол) - Мордовия (мол): обзор матча 22 апреля 2016
Спартак М (мол)
22.04.2016, пятница, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
4 : 0
Завершен
Мордовия (мол)
21'
З. Бакаев
51'
И. Синодзука (П)
59'
В. Бабаев
90+3'
Д. Полубояринов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак М (мол) - Мордовия (мол)
ГОЛ! 4:0!
Д. Полубояринов
90'
+3
Замена
В. Аверкиев
️️️️
А. Максименко
79'
Замена
И. Хомуха
️️️️
И. Костылев
77'
Замена
Н. Рассказов
️️️️
Е. Макеев
72'
68'
Замена
Е. Дмитриев
️️️️
А. Игошев
64'
Замена
Д. Хайбуллин
️️️️
И. Кузин
Замена
А. Ломовицкий
️️️️
В. Бабаев
60'
ГОЛ! 3:0!
В. Бабаев
59'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
И. Синодзука
51'
46'
Замена
В. Нургалеев
️️️️
А. Афонин
46'
Замена
С. Ширшиков
️️️️
А. Маланьин
Замена
Б. Цыганков
️️️️
Джано
46'
Замена
И. Синодзука
️️️️
Д. Глушаков
46'
Замена
Ш. Шанбиев
️️️️
А. Руденко
46'
ГОЛ! 1:0!
З. Бакаев
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак М (мол)
98
Александр Максименко
ВР
35
Леонид Миронов
ЦЗ
15
Иван Костылев
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
20
Данил Полубояринов
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
7
Джано
АП
7
Зелимхан Бакаев
АП
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Мордовия (мол)
57
Руслан Навлетов
ВР
1
Денис Шебанов
ВР
44
Алексей Чубукин
ЦЗ
42
Никита Усов
ЦЗ
46
Илья Кузин
ЦЗ
43
Никита Аксенов
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
73
Антон Афонин
ЦП
54
Артур Игошев
ЦП
48
Андрей Маланьин
ЦФ
93
Михаил Маркин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Савочкин
Спартак М (мол)
57
Вадим Аверкиев
ВР
22
Иван Хомуха
ЦЗ
94
Андрей Шигорев
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
8
Борис Цыганков
ОП
2
Шамсиддин Шанбиев
ЦП
70
Иппэй Синодзука
ЦП
74
Никита Киселев
ЦП
40
Владислав Разделкин
ЦП
37
Дмитрий Маликов
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
15
Николай Рассказов
ПВ
Мордовия (мол)
35
Роман Калюжный
ВР
67
Сергей Ширшиков
ЦЗ
70
Динар Хайбуллин
ЦЗ
65
Владислав Нургалеев
ЦП
68
Егор Дмитриев
ЦП
4-2-3-1
98
Максименко
35
Миронов
15
Костылев
88
Сокол
34
Макеев
20
Полубояринов
88
Глушаков
19
Руденко
7
Бакаев
7
Джано
11
Бабаев
4-2-1-2
57
Навлетов
42
Усов
46
Кузин
43
Аксенов
44
Чубукин
73
Афонин
54
Игошев
9
Адаев
93
Маркин
48
Маланьин
19
Руденко
2
Шанбиев
2
Шанбиев
19
Руденко
7
Джано
8
Цыганков
8
Цыганков
7
Джано
88
Глушаков
70
Синодзука
70
Синодзука
88
Глушаков
11
Бабаев
11
Ломовицкий
11
Ломовицкий
11
Бабаев
34
Макеев
15
Рассказов
15
Рассказов
34
Макеев
15
Костылев
22
Хомуха
22
Хомуха
15
Костылев
98
Максименко
57
Аверкиев
57
Аверкиев
98
Максименко
48
Маланьин
67
Ширшиков
67
Ширшиков
48
Маланьин
46
Кузин
70
Хайбуллин
70
Хайбуллин
46
Кузин
73
Афонин
65
Нургалеев
65
Нургалеев
73
Афонин
54
Игошев
68
Дмитриев
68
Дмитриев
54
Игошев
Остались в запасе
Спартак М (мол)
Мордовия (мол)
94
Андрей Шигорев
ЦЗ
74
Никита Киселев
ЦП
40
Владислав Разделкин
ЦП
37
Дмитрий Маликов
ЦП
46
Артем Мамин
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
35
Роман Калюжный
ВР
Главный тренер
Сергей Савочкин
Остались в запасе
94
Андрей Шигорев
ЦЗ
74
Никита Киселев
ЦП
40
Владислав Разделкин
ЦП
37
Дмитрий Маликов
ЦП
46
Артем Мамин
ЦЗ
Остались в запасе
35
Роман Калюжный
ВР
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Главный тренер
Сергей Савочкин
Статистика матча Спартак М (мол) - Мордовия (мол)
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
- : -
20.11.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
0 : 1
30.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Спартак М (мол)
2 : 2
23.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Локомотив (мол)
3 : 1
20.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
0 : 0
14.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Мордовия (мол)
2 : 1
10.05.2016
Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Кубань (мол)
0 : 0
06.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Мордовия (мол)
1 : 3
30.04.2016
Ростов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Вадим Брагин
(Москва)
Стадион:
академии "Спартак"
Новости команд
Все
Спартак М (мол)
Мордовия (мол)
Клуб Первой лиги забрал тренера у молодежки «Спартака»
28 октября
4
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
11 сентября
3
Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*
14 августа
8
Вратарь «Спартака» перешел в «Ротор»
5 марта
Два игрока из молодежки «Спартака» поедут на сборы с основой
1 января
4
Клуб Первой лиги забрал тренера у молодежки «Спартака»
28 октября
4
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
11 сентября
3
Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*
14 августа
8
Вратарь «Спартака» перешел в «Ротор»
5 марта
Два игрока из молодежки «Спартака» поедут на сборы с основой
1 января
4
Молодежное первенство. «Локомотив» обыграл «Мордовию» и стал победителем турнира
2016.05.20 15:15
7
Молодежное первенство. «Анжи» сыграл вничью с «Мордовией»
2016.05.14 18:32
Молодежное первенство. «Анжи» обыграл «Зенит», «Кубань» и «Мордовия» поделили очки
2016.05.06 17:54
Молодежное первенство. «Ростов» одолел «Мордовию»
2016.04.30 15:50
1
Молодежное первенство. «Спартак» разгромил «Мордовию»
2016.04.22 15:54
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+