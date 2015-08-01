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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Мордовия (мол) - Урал (мол)
Мордовия (мол) - Урал (мол): обзор матча 01 августа 2015
Мордовия (мол)
01.08.2015, суббота, 19:00
Россия. Молодежное первенство, 3 тур
3 : 1
Завершен
Урал (мол)
30'
Е. Сысуев
47'
В. Адаев
54'
А. Аскеров (П)
57'
Р. Гавтадзе (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия (мол) - Урал (мол)
Замена
П. Кульнин
️️️️
А. Аскеров
90'
+1
83'
Замена
Р. Миронов
️️️️
Д. Давлетшин
79'
Вторая желтая
Д. Дрожалкин
Замена
В. Змеёв
️️️️
С. Тишенков
72'
65'
Замена
С. Подоксенов
️️️️
А. Щербаков
62'
Замена
В. Кузнецов
️️️️
Э. Валиахметов
Замена
С. Тишенков
️️️️
А. Курчавый
62'
57'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Р. Гавтадзе
56'
Замена
Б. Мишуков
️️️️
А. Юсупов
54'
Замена
Р. Гавтадзе
️️️️
А. Бабушкин
ГОЛ с пенальти! 3:0!
А. Аскеров
54'
53'
Желтая карточка
А. Тимофеев
ГОЛ! 2:0!
В. Адаев
47'
Замена
А. Игошев
️️️️
А. Черентаев
46'
Замена
Д. Шебанов
️️️️
И. Чебану
46'
45'
Замена
Е. Шумихин
️️️️
И. Корелин
ГОЛ! 1:0!
Е. Сысуев
30'
29'
Желтая карточка
Д. Дрожалкин
3'
Желтая карточка
Э. Валиахметов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия (мол)
25
Илья Чебану
ВР
49
Сергей Учелькин
ЦЗ
67
Сергей Ширшиков
ЦЗ
42
Никита Усов
ЦЗ
52
Егор Сысуев
ЦЗ
53
Эдуард Мансуров
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
69
Александр Курчавый
ЦП
65
Владислав Нургалеев
ЦП
71
Ален Аскеров
ЦП
62
Александр Черентаев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Рокунов
Урал (мол)
13
Андрей Тимофеев
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
59
Павел Паршин
ЦЗ
4
Денис Дрожалкин
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
95
Дмитрий Давлетшин
ЦП
36
Илья Корелин
ЦП
90
Александр Щербаков
ПВ
52
Роман Шалин
ЦФ
95
Александр Бабушкин
ЦФ
10
Артем Юсупов
ЦФ
Главный тренер
Олег Пичугин
Мордовия (мол)
1
Денис Шебанов
ВР
35
Роман Калюжный
ВР
70
Динар Хайбуллин
ЦЗ
46
Илья Кузин
ЦЗ
67
Артем Ящук
ЦП
63
Никита Мухин
ЦП
64
Павел Кульнин
ЦП
50
Артем Гришин
ЦП
54
Артур Игошев
ЦП
59
Сергей Тишенков
ЦФ
43
Владимир Змеёв
ЦФ
Урал (мол)
51
Евгений Жариков
ВР
20
Роман Миронов
ЦЗ
10
Никита Иванов
ЦП
62
Резо Гавтадзе
ЦП
55
Евгений Шумихин
ЦП
8
Сергей Подоксенов
ЦП
19
Валерий Кузнецов
ЦФ
8
Богдан Мишуков
ЦФ
3-2-3-1-1
25
Чебану
42
Усов
52
Сысуев
53
Мансуров
67
Ширшиков
49
Учелькин
69
Курчавый
65
Нургалеев
71
Аскеров
9
Адаев
62
Черентаев
4-2-1-3
13
Тимофеев
17
Валиахметов
59
Паршин
4
Дрожалкин
3
Меркулов
95
Давлетшин
36
Корелин
90
Щербаков
10
Юсупов
95
Бабушкин
52
Шалин
71
Аскеров
64
Кульнин
64
Кульнин
71
Аскеров
69
Курчавый
59
Тишенков
59
Тишенков
69
Курчавый
62
Черентаев
54
Игошев
54
Игошев
62
Черентаев
Тишенков
43
Змеёв
43
Змеёв
Тишенков
25
Чебану
1
Шебанов
1
Шебанов
25
Чебану
95
Давлетшин
20
Миронов
20
Миронов
95
Давлетшин
17
Валиахметов
19
Кузнецов
19
Кузнецов
17
Валиахметов
95
Бабушкин
62
Гавтадзе
62
Гавтадзе
95
Бабушкин
10
Юсупов
8
Мишуков
8
Мишуков
10
Юсупов
36
Корелин
55
Шумихин
55
Шумихин
36
Корелин
90
Щербаков
8
Подоксенов
8
Подоксенов
90
Щербаков
Остались в запасе
Мордовия (мол)
Урал (мол)
67
Артем Ящук
ЦП
70
Динар Хайбуллин
ЦЗ
63
Никита Мухин
ЦП
50
Артем Гришин
ЦП
46
Илья Кузин
ЦЗ
35
Роман Калюжный
ВР
Главный тренер
Владимир Рокунов
10
Никита Иванов
ЦП
51
Евгений Жариков
ВР
Главный тренер
Олег Пичугин
Остались в запасе
67
Артем Ящук
ЦП
70
Динар Хайбуллин
ЦЗ
63
Никита Мухин
ЦП
50
Артем Гришин
ЦП
46
Илья Кузин
ЦЗ
35
Роман Калюжный
ВР
Остались в запасе
10
Никита Иванов
ЦП
51
Евгений Жариков
ВР
Главный тренер
Владимир Рокунов
Главный тренер
Олег Пичугин
Статистика матча Мордовия (мол) - Урал (мол)
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Локомотив (мол)
3 : 1
20.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
0 : 0
14.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Мордовия (мол)
2 : 1
10.05.2016
Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Кубань (мол)
0 : 0
06.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Мордовия (мол)
1 : 3
30.04.2016
Ростов (мол)
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Урал (мол)
- : -
20.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Урал (мол)
1 : 0
30.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Алмаз-Антей
3 : 0
23.10.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Ранэль Зияков
(Набережные Челны)
Стадион:
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Игрок «Краснодара» сегодня забил с центра поля – точь-в-точь как вчера «Спортинг» «Арсеналу»
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Молодежное первенство. «Ростов» одолел «Мордовию»
2016.04.30 15:50
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Молодежное первенство. «Спартак» разгромил «Мордовию»
2016.04.22 15:54
Игрок «Краснодара» сегодня забил с центра поля – точь-в-точь как вчера «Спортинг» «Арсеналу»
2023.03.17 23:06
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Молодежное первенство. «Динамо» разгромило «Спартак», ЦСКА забил «Уралу» пять голов
2020.02.28 16:03
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Молодежное первенство. «Спартак» победил «Динамо» и другие результаты
2018.08.24 17:24
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