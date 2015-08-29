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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Мордовия (мол) - Рубин (мол)
Мордовия (мол) - Рубин (мол): обзор матча 29 августа 2015
Мордовия (мол)
29.08.2015, суббота, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 7 тур
3 : 1
Завершен
Рубин (мол)
11'
М. Ломич (П)
67'
М. Ломич (П)
84'
В. Адаев
65'
Н. Танков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия (мол) - Рубин (мол)
Замена
А. Гришин
️️️️
В. Адаев
90'
Замена
С. Тишенков
️️️️
В. Змеёв
86'
85'
Желтая карточка
Ш. Сулаймонов
ГОЛ! 3:1!
В. Адаев
84'
Замена
Д. Хайбуллин
️️️️
А. Курчавый
75'
74'
Замена
Ш. Сулаймонов
️️️️
И. Салахетдинов
70'
Замена
Д. Каменщиков
️️️️
А. Шарафеев
70'
Замена
Т. Коблов
️️️️
Г. Арутюнян
69'
Желтая карточка
Р. Каусаров
Замена
А. Черентаев
️️️️
А. Маланьин
67'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Ломич
67'
65'
ГОЛ! 1:1!
Н. Танков
Желтая карточка
В. Адаев
60'
Желтая карточка
С. Ширшиков
53'
Замена
Р. Калюжный
️️️️
Д. Шебанов
46'
Замена
А. Курчавый
️️️️
А. Ящук
42'
31'
Замена
И. Сафеев
️️️️
А. Гаврилов
28'
Замена
А. Шарафеев
️️️️
Н. Михайлов
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Ломич
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия (мол)
1
Денис Шебанов
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
44
Алексей Чубукин
ЦЗ
53
Эдуард Мансуров
ЦЗ
67
Сергей Ширшиков
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
65
Владислав Нургалеев
ЦП
67
Артем Ящук
ЦП
48
Андрей Маланьин
ЦФ
43
Владимир Змеёв
ЦФ
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Рокунов
Рубин (мол)
70
Евгений Щетинин
ВР
8
Амир Гаврилов
ЛЗ
23
Никита Ворона
ЛЗ
82
Никита Михайлов
ЦЗ
8
Илья Шабанов
ЦЗ
83
Александр Кузнецов
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
6
Инсар Салахетдинов
ЦП
96
Руслан Каусаров
ЦП
7
Никита Танков
ЦФ
56
Геворг Арутюнян
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Мордовия (мол)
41
Александр Попов
ВР
35
Роман Калюжный
ВР
45
Александр Теняев
ЦЗ
70
Динар Хайбуллин
ЦЗ
43
Никита Аксенов
ЦЗ
46
Илья Кузин
ЦЗ
64
Павел Кульнин
ЦП
54
Артур Игошев
ЦП
50
Артем Гришин
ЦП
69
Александр Курчавый
ЦП
59
Сергей Тишенков
ЦФ
62
Александр Черентаев
ЦФ
Рубин (мол)
98
Антон Чернов
ВР
81
Ильнур Сафеев
ЦЗ
40
Данис Гиниятуллин
ЦЗ
11
Алмаз Шарафеев
ЦП
55
Шахром Сулаймонов
АП
99
Дмитрий Каменщиков
ЦФ
86
Тимур Коблов
ЦФ
4-2-1-3
1
Шебанов
32
Ломич
53
Мансуров
67
Ширшиков
44
Чубукин
65
Нургалеев
67
Ящук
9
Адаев
8
Сысуев
43
Змеёв
48
Маланьин
3-2-2-2
70
Щетинин
8
Шабанов
83
Кузнецов
28
Сорокин
8
Гаврилов
23
Ворона
6
Салахетдинов
96
Каусаров
56
Арутюнян
7
Танков
43
Змеёв
59
Тишенков
59
Тишенков
43
Змеёв
48
Маланьин
62
Черентаев
62
Черентаев
48
Маланьин
Курчавый
70
Хайбуллин
70
Хайбуллин
Курчавый
9
Адаев
50
Гришин
50
Гришин
9
Адаев
67
Ящук
69
Курчавый
69
Курчавый
67
Ящук
1
Шебанов
35
Калюжный
35
Калюжный
1
Шебанов
Шарафеев
99
Каменщиков
99
Каменщиков
Шарафеев
8
Гаврилов
81
Сафеев
81
Сафеев
8
Гаврилов
82
Михайлов
11
Шарафеев
11
Шарафеев
82
Михайлов
6
Салахетдинов
55
Сулаймонов
55
Сулаймонов
6
Салахетдинов
56
Арутюнян
86
Коблов
86
Коблов
56
Арутюнян
Остались в запасе
Мордовия (мол)
Рубин (мол)
45
Александр Теняев
ЦЗ
64
Павел Кульнин
ЦП
54
Артур Игошев
ЦП
43
Никита Аксенов
ЦЗ
46
Илья Кузин
ЦЗ
41
Александр Попов
ВР
Главный тренер
Владимир Рокунов
40
Данис Гиниятуллин
ЦЗ
98
Антон Чернов
ВР
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Остались в запасе
45
Александр Теняев
ЦЗ
64
Павел Кульнин
ЦП
54
Артур Игошев
ЦП
43
Никита Аксенов
ЦЗ
46
Илья Кузин
ЦЗ
41
Александр Попов
ВР
Остались в запасе
40
Данис Гиниятуллин
ЦЗ
98
Антон Чернов
ВР
Главный тренер
Владимир Рокунов
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Статистика матча Мордовия (мол) - Рубин (мол)
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Локомотив (мол)
3 : 1
20.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
0 : 0
14.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Мордовия (мол)
2 : 1
10.05.2016
Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Кубань (мол)
0 : 0
06.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Мордовия (мол)
1 : 3
30.04.2016
Ростов (мол)
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
Старт
Новости команд
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Мордовия (мол)
Рубин (мол)
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
2023.07.04 10:59
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
2022.06.28 18:16
1
Защитник Зотов покинул «Рубин»
2022.06.13 14:25
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»
2019.11.20 14:53
1
Молодежное первенство. «Локомотив» обыграл «Мордовию» и стал победителем турнира
2016.05.20 15:15
7
Молодежное первенство. «Анжи» сыграл вничью с «Мордовией»
2016.05.14 18:32
Молодежное первенство. «Анжи» обыграл «Зенит», «Кубань» и «Мордовия» поделили очки
2016.05.06 17:54
Молодежное первенство. «Ростов» одолел «Мордовию»
2016.04.30 15:50
1
Молодежное первенство. «Спартак» разгромил «Мордовию»
2016.04.22 15:54
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
2023.07.04 10:59
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
2022.06.28 18:16
1
Защитник Зотов покинул «Рубин»
2022.06.13 14:25
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»
2019.11.20 14:53
1
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