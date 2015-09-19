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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Мордовия (мол) - ЦСКА (мол)
Мордовия (мол) - ЦСКА (мол): обзор матча 19 сентября 2015
Мордовия (мол)
19.09.2015, суббота, 16:00
Россия. Молодежное первенство, 9 тур
0 : 1
Завершен
ЦСКА (мол)
86'
М. Соловьев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия (мол) - ЦСКА (мол)
90'
+2
Замена
А. Николаеш
️️️️
К. Кучаев
90'
Замена
М. Алибеков
️️️️
Д. Глухов
Замена
Н. Усов
️️️️
А. Чубукин
90'
88'
Желтая карточка
Р. Кривулькин
87'
Желтая карточка
Н. Чернов
Замена
А. Черентаев
️️️️
В. Нургалеев
87'
86'
ГОЛ! 0:1!
М. Соловьев
85'
Замена
И. Зуев
️️️️
Н. Дергачев
74'
Замена
М. Соловьев
️️️️
А. Эктов
70'
Замена
Т. Жамалетдинов
️️️️
А. Натхо
Замена
А. Курчавый
️️️️
П. Кульнин
66'
Замена
С. Ширшиков
️️️️
Н. Аксенов
62'
Замена
А. Игошев
️️️️
В. Змеёв
58'
52'
Желтая карточка
А. Гордюшенко
Замена
Д. Шебанов
️️️️
И. Чебану
46'
Желтая карточка
А. Чубукин
44'
16'
Желтая карточка
Н. Дергачев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия (мол)
25
Илья Чебану
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
43
Никита Аксенов
ЦЗ
53
Эдуард Мансуров
ЦЗ
44
Алексей Чубукин
ЦЗ
52
Егор Сысуев
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
64
Павел Кульнин
ЦП
65
Владислав Нургалеев
ЦП
71
Ален Аскеров
ЦП
43
Владимир Змеёв
ЦФ
Главный тренер
Владимир Рокунов
ЦСКА (мол)
1
Илья Помазун
ВР
19
Роман Кривулькин
ЛЗ
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
25
Денис Масютин
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
20
Амир Натхо
ЦП
67
Денис Глухов
ЦП
11
Александр Макаров
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
11
Николай Дергачев
ЦФ
Главный тренер
Александр Гришин
Мордовия (мол)
1
Денис Шебанов
ВР
67
Сергей Ширшиков
ЦЗ
42
Никита Усов
ЦЗ
45
Александр Теняев
ЦЗ
54
Артур Игошев
ЦП
69
Александр Курчавый
ЦП
67
Артем Ящук
ЦП
62
Александр Черентаев
ЦФ
ЦСКА (мол)
22
Георгий Кырнац
ВР
51
Анатолие Николаеш
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
90
Михаил Соловьев
ЛВ
71
Илья Зуев
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
3-2-3-1-1
25
Чебану
53
Мансуров
44
Чубукин
52
Сысуев
32
Ломич
43
Аксенов
64
Кульнин
65
Нургалеев
71
Аскеров
9
Адаев
43
Змеёв
4-1-4-1
1
Помазун
15
Эктов
25
Масютин
23
Чернов
19
Кривулькин
18
Кучаев
67
Глухов
11
Макаров
72
Гордюшенко
20
Натхо
11
Дергачев
43
Аксенов
67
Ширшиков
67
Ширшиков
43
Аксенов
43
Змеёв
54
Игошев
54
Игошев
43
Змеёв
64
Кульнин
69
Курчавый
69
Курчавый
64
Кульнин
65
Нургалеев
62
Черентаев
62
Черентаев
65
Нургалеев
44
Чубукин
42
Усов
42
Усов
44
Чубукин
25
Чебану
1
Шебанов
1
Шебанов
25
Чебану
15
Эктов
90
Соловьев
90
Соловьев
15
Эктов
11
Дергачев
71
Зуев
71
Зуев
11
Дергачев
18
Кучаев
51
Николаеш
51
Николаеш
18
Кучаев
67
Глухов
99
Алибеков
99
Алибеков
67
Глухов
20
Натхо
75
Жамалетдинов
75
Жамалетдинов
20
Натхо
Остались в запасе
Мордовия (мол)
ЦСКА (мол)
45
Александр Теняев
ЦЗ
67
Артем Ящук
ЦП
Главный тренер
Владимир Рокунов
22
Георгий Кырнац
ВР
Главный тренер
Александр Гришин
Остались в запасе
45
Александр Теняев
ЦЗ
67
Артем Ящук
ЦП
Остались в запасе
22
Георгий Кырнац
ВР
Главный тренер
Владимир Рокунов
Главный тренер
Александр Гришин
Статистика матча Мордовия (мол) - ЦСКА (мол)
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Локомотив (мол)
3 : 1
20.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
0 : 0
14.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Мордовия (мол)
2 : 1
10.05.2016
Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Кубань (мол)
0 : 0
06.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Мордовия (мол)
1 : 3
30.04.2016
Ростов (мол)
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Кудряшов
(Вологда)
Стадион:
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