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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Мордовия (мол) - Краснодар (мол)
Мордовия (мол) - Краснодар (мол): обзор матча 13 марта 2016
Мордовия (мол)
13.03.2016, воскресенье, 10:00
Россия. Молодежное первенство, 20 тур
0 : 1
Завершен
Краснодар (мол)
9'
Н. Комличенко (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия (мол) - Краснодар (мол)
Замена
В. Змеёв
️️️️
А. Игошев
72'
68'
Желтая карточка
И. Жигулев
60'
Замена
П. Марушко
️️️️
И. Белоус
60'
Замена
Д. Квеквескири
️️️️
А. Григорян
Замена
А. Афонин
️️️️
А. Аскеров
60'
55'
Замена
А. Моргунов
️️️️
И. Борисов
Замена
А. Курчавый
️️️️
С. Ширшиков
46'
Замена
А. Теняев
️️️️
В. Нургалеев
46'
Замена
С. Учелькин
️️️️
А. Чубукин
46'
20'
Желтая карточка
И. Борисов
9'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Н. Комличенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия (мол)
35
Роман Калюжный
ВР
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
42
Никита Усов
ЦЗ
44
Алексей Чубукин
ЦЗ
67
Сергей Ширшиков
ЦЗ
52
Егор Сысуев
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
54
Артур Игошев
ЦП
71
Ален Аскеров
ЦП
65
Владислав Нургалеев
ЦП
93
Михаил Маркин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Савочкин
Краснодар (мол)
78
Денис Кавлинов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
9
Евгений Назаров
ЦЗ
77
Максим Старков
ЦЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
96
Илья Борисов
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
70
Арутюн Григорян
АП
27
Николай Комличенко
ЦФ
24
Илья Белоус
ЦФ
Главный тренер
Максим Пряников
Мордовия (мол)
41
Александр Попов
ВР
70
Динар Хайбуллин
ЦЗ
43
Никита Аксенов
ЦЗ
45
Александр Теняев
ЦЗ
49
Сергей Учелькин
ЦЗ
68
Егор Дмитриев
ЦП
50
Артем Гришин
ЦП
64
Павел Кульнин
ЦП
73
Антон Афонин
ЦП
69
Александр Курчавый
ЦП
48
Андрей Маланьин
ЦФ
43
Владимир Змеёв
ЦФ
Краснодар (мол)
16
Денис Адамов
ВР
48
Александр Марченко
ЦЗ
81
Евгений Нестеренко
ЦЗ
80
Владислав Скляр
ЦЗ
14
Александр Моргунов
АП
11
Даур Квеквескири
ПВ
53
Павел Марушко
ЦФ
3-2-3-1-1
35
Калюжный
44
Чубукин
67
Ширшиков
52
Сысуев
23
Кобахидзе
42
Усов
54
Игошев
71
Аскеров
65
Нургалеев
9
Адаев
93
Маркин
4-2-2-2
78
Кавлинов
5
Татаев
9
Назаров
77
Старков
3
Гогличидзе
96
Борисов
10
Жигулев
70
Григорян
72
Батютин
24
Белоус
27
Комличенко
54
Игошев
43
Змеёв
43
Змеёв
54
Игошев
71
Аскеров
73
Афонин
73
Афонин
71
Аскеров
65
Нургалеев
45
Теняев
45
Теняев
65
Нургалеев
44
Чубукин
49
Учелькин
49
Учелькин
44
Чубукин
67
Ширшиков
69
Курчавый
69
Курчавый
67
Ширшиков
24
Белоус
53
Марушко
53
Марушко
24
Белоус
70
Григорян
11
Квеквескири
11
Квеквескири
70
Григорян
96
Борисов
14
Моргунов
14
Моргунов
96
Борисов
Остались в запасе
Мордовия (мол)
Краснодар (мол)
68
Егор Дмитриев
ЦП
48
Андрей Маланьин
ЦФ
50
Артем Гришин
ЦП
64
Павел Кульнин
ЦП
70
Динар Хайбуллин
ЦЗ
43
Никита Аксенов
ЦЗ
41
Александр Попов
ВР
Главный тренер
Сергей Савочкин
48
Александр Марченко
ЦЗ
81
Евгений Нестеренко
ЦЗ
80
Владислав Скляр
ЦЗ
16
Денис Адамов
ВР
Главный тренер
Максим Пряников
Остались в запасе
68
Егор Дмитриев
ЦП
48
Андрей Маланьин
ЦФ
50
Артем Гришин
ЦП
64
Павел Кульнин
ЦП
70
Динар Хайбуллин
ЦЗ
43
Никита Аксенов
ЦЗ
41
Александр Попов
ВР
Остались в запасе
48
Александр Марченко
ЦЗ
81
Евгений Нестеренко
ЦЗ
80
Владислав Скляр
ЦЗ
16
Денис Адамов
ВР
Главный тренер
Сергей Савочкин
Главный тренер
Максим Пряников
Статистика матча Мордовия (мол) - Краснодар (мол)
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Локомотив (мол)
3 : 1
20.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
0 : 0
14.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Мордовия (мол)
2 : 1
10.05.2016
Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Кубань (мол)
0 : 0
06.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Мордовия (мол)
1 : 3
30.04.2016
Ростов (мол)
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Чебан
(Москва)
Стадион:
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