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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Краснодар (мол) - Мордовия (мол)
Краснодар (мол) - Мордовия (мол): обзор матча 22 августа 2015
Краснодар (мол)
22.08.2015, суббота, 19:00
Россия. Молодежное первенство, 6 тур
2 : 1
Завершен
Мордовия (мол)
48'
В. Брагин
64'
Д. Воробьев (П)
43'
С. Ширшиков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар (мол) - Мордовия (мол)
90'
+3
Красная карточка
С. Учелькин
Замена
А. Вершинин
️️️️
Д. Воробьев
90'
+2
87'
Желтая карточка
В. Адаев
Замена
В. Якимов
️️️️
И. Черчесов
85'
Замена
В. Скляр
️️️️
Д. Квеквескири
81'
74'
Замена
А. Гришин
️️️️
А. Игошев
Желтая карточка
Д. Бочкарёв
71'
68'
Замена
Э. Мансуров
️️️️
А. Аскеров
66'
Желтая карточка
А. Игошев
64'
Желтая карточка
А. Чубукин
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Воробьев
64'
Желтая карточка
И. Черчесов
59'
57'
Замена
А. Курчавый
️️️️
А. Теняев
Желтая карточка
В. Брагин
56'
ГОЛ! 1:1!
В. Брагин
48'
Замена
В. Брагин
️️️️
Д. Бакай
46'
45'
+2
Замена
А. Теняев
️️️️
Н. Усов
43'
ГОЛ! 0:1!
С. Ширшиков
Желтая карточка
Д. Бакай
33'
Красная карточка
М. Старков
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар (мол)
61
Дмитрий Горячкин
ВР
72
Даниил Бочкарёв
ЦЗ
81
Евгений Нестеренко
ЦЗ
77
Максим Старков
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
74
Даниил Фомин
ОП
90
Инал Черчесов
ЦП
49
Дмитрий Бакай
АП
70
Арутюн Григорян
АП
11
Даур Квеквескири
ПВ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Максим Пряников
Мордовия (мол)
25
Илья Чебану
ВР
49
Сергей Учелькин
ЦЗ
42
Никита Усов
ЦЗ
67
Сергей Ширшиков
ЦЗ
44
Алексей Чубукин
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
65
Владислав Нургалеев
ЦП
54
Артур Игошев
ЦП
71
Ален Аскеров
ЦП
48
Андрей Маланьин
ЦФ
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Рокунов
Краснодар (мол)
1
Антон Федюшкин
ВР
23
Эльгюн Улуханов
ЦЗ
80
Владислав Скляр
ЦЗ
92
Иван Тахмазов
ЦЗ
23
Вячеслав Якимов
ОП
15
Алекс Мацукатов
ЦП
10
Александр Сергеев
ЦП
7
Батраз Гурциев
ПВ
73
Роман Разживин
ЦФ
11
Владислав Брагин
ЦФ
95
Аслан Вершинин
ЦФ
13
Александр Бутенко
ЦФ
Мордовия (мол)
41
Александр Попов
ВР
35
Роман Калюжный
ВР
45
Александр Теняев
ЦЗ
70
Динар Хайбуллин
ЦЗ
53
Эдуард Мансуров
ЦЗ
64
Павел Кульнин
ЦП
67
Артем Ящук
ЦП
50
Артем Гришин
ЦП
69
Александр Курчавый
ЦП
59
Сергей Тишенков
ЦФ
62
Александр Черентаев
ЦФ
43
Владимир Змеёв
ЦФ
4-1-1-3-1
61
Горячкин
72
Бочкарёв
81
Нестеренко
77
Старков
2
Черов
74
Фомин
90
Черчесов
49
Бакай
70
Григорян
11
Квеквескири
10
Воробьев
4-3-1-2
25
Чебану
42
Усов
67
Ширшиков
44
Чубукин
49
Учелькин
65
Нургалеев
54
Игошев
71
Аскеров
9
Адаев
8
Сысуев
48
Маланьин
49
Бакай
11
Брагин
11
Брагин
49
Бакай
10
Воробьев
95
Вершинин
95
Вершинин
10
Воробьев
90
Черчесов
23
Якимов
23
Якимов
90
Черчесов
11
Квеквескири
80
Скляр
80
Скляр
11
Квеквескири
42
Усов
45
Теняев
45
Теняев
42
Усов
54
Игошев
50
Гришин
50
Гришин
54
Игошев
71
Аскеров
53
Мансуров
53
Мансуров
71
Аскеров
Теняев
69
Курчавый
69
Курчавый
Теняев
Остались в запасе
Краснодар (мол)
Мордовия (мол)
23
Эльгюн Улуханов
ЦЗ
73
Роман Разживин
ЦФ
7
Батраз Гурциев
ПВ
13
Александр Бутенко
ЦФ
15
Алекс Мацукатов
ЦП
10
Александр Сергеев
ЦП
92
Иван Тахмазов
ЦЗ
1
Антон Федюшкин
ВР
Главный тренер
Максим Пряников
59
Сергей Тишенков
ЦФ
62
Александр Черентаев
ЦФ
43
Владимир Змеёв
ЦФ
70
Динар Хайбуллин
ЦЗ
64
Павел Кульнин
ЦП
67
Артем Ящук
ЦП
41
Александр Попов
ВР
35
Роман Калюжный
ВР
Главный тренер
Владимир Рокунов
Остались в запасе
23
Эльгюн Улуханов
ЦЗ
73
Роман Разживин
ЦФ
7
Батраз Гурциев
ПВ
13
Александр Бутенко
ЦФ
15
Алекс Мацукатов
ЦП
10
Александр Сергеев
ЦП
92
Иван Тахмазов
ЦЗ
1
Антон Федюшкин
ВР
Остались в запасе
59
Сергей Тишенков
ЦФ
62
Александр Черентаев
ЦФ
43
Владимир Змеёв
ЦФ
70
Динар Хайбуллин
ЦЗ
64
Павел Кульнин
ЦП
67
Артем Ящук
ЦП
41
Александр Попов
ВР
35
Роман Калюжный
ВР
Главный тренер
Максим Пряников
Главный тренер
Владимир Рокунов
Статистика матча Краснодар (мол) - Мордовия (мол)
4
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Локомотив (мол)
3 : 1
20.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
0 : 0
14.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Мордовия (мол)
2 : 1
10.05.2016
Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Кубань (мол)
0 : 0
06.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Мордовия (мол)
1 : 3
30.04.2016
Ростов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Баранов
(Волжский)
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
Новости команд
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