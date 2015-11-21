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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Мордовия (мол) - Динамо (мол)
Мордовия (мол) - Динамо (мол): обзор матча 21 ноября 2015
Мордовия (мол)
21.11.2015, суббота, 17:00
Россия. Молодежное первенство, 16 тур
1 : 2
Завершен
Динамо (мол)
76'
В. Змеёв
38'
М. Могулкин
77'
М. Могулкин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия (мол) - Динамо (мол)
90'
+4
Замена
П. Фарафонов
️️️️
А. Алтунин
90'
+3
Замена
А. Рукас
️️️️
В. Сарамутин
90'
+2
Замена
Д. Ямщиков
️️️️
А. Моргунов
Замена
С. Тишенков
️️️️
Н. Усов
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
М. Обольский
90'
Замена
М. Обольский
️️️️
Н. Канавин
Замена
Н. Аксенов
️️️️
С. Ширшиков
88'
Замена
А. Игошев
️️️️
В. Адаев
86'
77'
ГОЛ! 1:2!
М. Могулкин
ГОЛ! 1:1!
В. Змеёв
76'
Желтая карточка
Э. Мансуров
73'
Замена
Э. Мансуров
️️️️
М. Ломич
61'
Замена
В. Змеёв
️️️️
Д. Хайбуллин
57'
38'
ГОЛ! 0:1!
М. Могулкин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия (мол)
35
Роман Калюжный
ВР
57
Руслан Навлетов
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
42
Никита Усов
ЦЗ
67
Сергей Ширшиков
ЦЗ
52
Егор Сысуев
ЦЗ
70
Динар Хайбуллин
ЦЗ
44
Алексей Чубукин
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
71
Ален Аскеров
ЦП
48
Андрей Маланьин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Савочкин
Динамо (мол)
31
Игорь Лещук
ВР
8
Александр Каляшин
ЦЗ
2
Сергей Евтушенко
ЦЗ
74
Никита Климов
ЦЗ
5
Семен Матвийчук
ПЗ
97
Антон Алтунин
ЦП
27
Валерий Сарамутин
ЦП
85
Никита Канавин
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
77
Михаил Могулкин
ЦП
14
Александр Моргунов
АП
Мордовия (мол)
41
Александр Попов
ВР
45
Александр Теняев
ЦЗ
43
Никита Аксенов
ЦЗ
53
Эдуард Мансуров
ЦЗ
67
Артем Ящук
ЦП
65
Владислав Нургалеев
ЦП
64
Павел Кульнин
ЦП
50
Артем Гришин
ЦП
54
Артур Игошев
ЦП
62
Александр Черентаев
ЦФ
59
Сергей Тишенков
ЦФ
43
Владимир Змеёв
ЦФ
Динамо (мол)
83
Андрей Ребриков
ВР
1
Станислав Черчесов
ВР
89
Николай Майорский
ЦЗ
91
Александр Степанов
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
67
Павел Фарафонов
ЦП
65
Даниил Ямщиков
ЦП
92
Максим Обольский
ЦФ
3-2-1-1-1
35
Калюжный
52
Сысуев
70
Хайбуллин
44
Чубукин
32
Ломич
67
Ширшиков
71
Аскеров
9
Адаев
48
Маланьин
4-5-1
31
Лещук
5
Матвийчук
2
Евтушенко
74
Климов
8
Каляшин
97
Алтунин
85
Канавин
88
Левин
77
Могулкин
27
Сарамутин
14
Моргунов
42
Усов
59
Тишенков
59
Тишенков
42
Усов
67
Ширшиков
43
Аксенов
43
Аксенов
67
Ширшиков
9
Адаев
54
Игошев
54
Игошев
9
Адаев
32
Ломич
53
Мансуров
53
Мансуров
32
Ломич
70
Хайбуллин
43
Змеёв
43
Змеёв
70
Хайбуллин
85
Канавин
92
Обольский
92
Обольский
85
Канавин
97
Алтунин
67
Фарафонов
67
Фарафонов
97
Алтунин
27
Сарамутин
6
Рукас
6
Рукас
27
Сарамутин
14
Моргунов
65
Ямщиков
65
Ямщиков
14
Моргунов
Остались в запасе
Мордовия (мол)
Динамо (мол)
67
Артем Ящук
ЦП
65
Владислав Нургалеев
ЦП
62
Александр Черентаев
ЦФ
64
Павел Кульнин
ЦП
50
Артем Гришин
ЦП
45
Александр Теняев
ЦЗ
41
Александр Попов
ВР
Главный тренер
Сергей Савочкин
89
Николай Майорский
ЦЗ
91
Александр Степанов
ЦЗ
83
Андрей Ребриков
ВР
1
Станислав Черчесов
ВР
Остались в запасе
67
Артем Ящук
ЦП
65
Владислав Нургалеев
ЦП
62
Александр Черентаев
ЦФ
64
Павел Кульнин
ЦП
50
Артем Гришин
ЦП
45
Александр Теняев
ЦЗ
41
Александр Попов
ВР
Остались в запасе
89
Николай Майорский
ЦЗ
91
Александр Степанов
ЦЗ
83
Андрей Ребриков
ВР
1
Станислав Черчесов
ВР
Главный тренер
Сергей Савочкин
Статистика матча Мордовия (мол) - Динамо (мол)
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Локомотив (мол)
3 : 1
20.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
0 : 0
14.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Мордовия (мол)
2 : 1
10.05.2016
Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Кубань (мол)
0 : 0
06.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Мордовия (мол)
1 : 3
30.04.2016
Ростов (мол)
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Французов
(Нижнекамск)
Стадион:
Старт
Новости команд
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Мордовия (мол)
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6
Молодежное первенство. «Локомотив» обыграл «Мордовию» и стал победителем турнира
2016.05.20 15:15
7
Молодежное первенство. «Анжи» сыграл вничью с «Мордовией»
2016.05.14 18:32
Молодежное первенство. «Анжи» обыграл «Зенит», «Кубань» и «Мордовия» поделили очки
2016.05.06 17:54
Молодежное первенство. «Ростов» одолел «Мордовию»
2016.04.30 15:50
1
Молодежное первенство. «Спартак» разгромил «Мордовию»
2016.04.22 15:54
Названо имя нового тренера «Спартака-2»
2025.12.21 17:00
2
Молодежка «Зенита» истоптала «Динамо» (9:1) на глазах Семака, у Касаджиковых 4 гола
2025.09.26 18:58
13
«Торпедо» подписало игрока «Динамо»
2025.01.20 09:22
«Краснодар» разгромил «Динамо» в матче МФЛ со счетом 9:2
2022.10.07 19:10
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2020.11.26 17:05
6
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