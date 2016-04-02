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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Мордовия (мол) - Кр. Советов (мол)
Мордовия (мол) - Кр. Советов (мол): обзор матча 02 апреля 2016
Мордовия (мол)
02.04.2016, суббота, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 22 тур
2 : 0
Завершен
Кр. Советов (мол)
45'
В. Адаев
85'
М. Маркин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия (мол) - Кр. Советов (мол)
90'
+1
Желтая карточка
Ж. Ахиссан
Желтая карточка
А. Маланьин
90'
+1
Замена
А. Гришин
️️️️
В. Адаев
90'
Замена
А. Маланьин
️️️️
М. Маркин
86'
ГОЛ! 2:0!
М. Маркин
85'
80'
Замена
Л. Афиногентов
️️️️
А. Краснов
80'
Замена
C. Бирюков
️️️️
Н. Кирица
Замена
А. Курчавый
️️️️
В. Нургалеев
74'
70'
Замена
Д. Попов
️️️️
В. Каленкович
70'
Замена
А. Макушкин
️️️️
Б. Садик
69'
Замена
А. Калинин
️️️️
Е. Голенков
Замена
С. Учелькин
️️️️
А. Теняев
65'
Желтая карточка
В. Нургалеев
63'
Желтая карточка
А. Чубукин
52'
Замена
Д. Хайбуллин
️️️️
А. Афонин
46'
Замена
А. Чубукин
️️️️
В. Змеёв
46'
ГОЛ! 1:0!
В. Адаев
45'
Желтая карточка
А. Теняев
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия (мол)
57
Руслан Навлетов
ВР
1
Денис Шебанов
ВР
42
Никита Усов
ЦЗ
52
Егор Сысуев
ЦЗ
45
Александр Теняев
ЦЗ
43
Никита Аксенов
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
73
Антон Афонин
ЦП
65
Владислав Нургалеев
ЦП
93
Михаил Маркин
ЦФ
43
Владимир Змеёв
ЦФ
Главный тренер
Сергей Савочкин
Кр. Советов (мол)
79
Данила Ермаков
ВР
22
Андрей Краснов
ЦЗ
89
Владислав Масальский
ЦЗ
6
Савелий Козлов
ЦЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
97
Даниил Мелихов
ЦП
61
Николай Кирица
ЦП
27
Жуниор Ахиссан
ЦФ
98
Илья Визнович
ЦФ
69
Егор Голенков
ЦФ
9
Берат Садик
ЦФ
Мордовия (мол)
35
Роман Калюжный
ВР
49
Сергей Учелькин
ЦЗ
70
Динар Хайбуллин
ЦЗ
44
Алексей Чубукин
ЦЗ
67
Сергей Ширшиков
ЦЗ
69
Александр Курчавый
ЦП
50
Артем Гришин
ЦП
64
Павел Кульнин
ЦП
68
Егор Дмитриев
ЦП
48
Андрей Маланьин
ЦФ
Кр. Советов (мол)
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
44
Cемен Бирюков
ЦЗ
55
Андрей Калинин
ЦП
70
Данила Попов
ЦП
80
Леонид Афиногентов
ЦП
4-2-1-2
57
Навлетов
42
Усов
45
Теняев
43
Аксенов
52
Сысуев
73
Афонин
65
Нургалеев
9
Адаев
43
Змеёв
93
Маркин
3-3-4
79
Ермаков
22
Краснов
89
Масальский
6
Козлов
97
Мелихов
61
Кирица
93
Каленкович
9
Садик
69
Голенков
98
Визнович
27
Ахиссан
45
Теняев
49
Учелькин
49
Учелькин
45
Теняев
73
Афонин
70
Хайбуллин
70
Хайбуллин
73
Афонин
43
Змеёв
44
Чубукин
44
Чубукин
43
Змеёв
65
Нургалеев
69
Курчавый
69
Курчавый
65
Нургалеев
93
Маркин
48
Маланьин
48
Маланьин
93
Маркин
9
Адаев
50
Гришин
50
Гришин
9
Адаев
69
Голенков
55
Калинин
55
Калинин
69
Голенков
93
Каленкович
70
Попов
70
Попов
93
Каленкович
9
Садик
23
Макушкин
23
Макушкин
9
Садик
61
Кирица
44
Бирюков
44
Бирюков
61
Кирица
22
Краснов
80
Афиногентов
80
Афиногентов
22
Краснов
Остались в запасе
Мордовия (мол)
Кр. Советов (мол)
67
Сергей Ширшиков
ЦЗ
64
Павел Кульнин
ЦП
68
Егор Дмитриев
ЦП
35
Роман Калюжный
ВР
Главный тренер
Сергей Савочкин
Остались в запасе
67
Сергей Ширшиков
ЦЗ
64
Павел Кульнин
ЦП
68
Егор Дмитриев
ЦП
35
Роман Калюжный
ВР
Остались в запасе
Главный тренер
Сергей Савочкин
Статистика матча Мордовия (мол) - Кр. Советов (мол)
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Локомотив (мол)
3 : 1
20.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
0 : 0
14.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Мордовия (мол)
2 : 1
10.05.2016
Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Кубань (мол)
0 : 0
06.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Мордовия (мол)
1 : 3
30.04.2016
Ростов (мол)
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Рыбаков
(Ульяновск)
Стадион:
Старт
Новости команд
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Мордовия (мол)
Кр. Советов (мол)
Легенда «Крыльев Советов» Бобер покинул клуб
2025.12.10 18:53
Матч молодежек «Тамбова» и «Крыльев Советов» доиграют с 83-й минуты. Судья ошибочно прекратил встречу
2020.03.18 15:12
2
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2019.10.26 21:10
8
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2018.08.26 10:55
1
Молодежное первенство. «Локомотив» в большинстве всухую уступил «Крыльям Советов»
2018.08.19 12:17
1
Молодежное первенство. «Локомотив» обыграл «Мордовию» и стал победителем турнира
2016.05.20 15:15
7
Молодежное первенство. «Анжи» сыграл вничью с «Мордовией»
2016.05.14 18:32
Молодежное первенство. «Анжи» обыграл «Зенит», «Кубань» и «Мордовия» поделили очки
2016.05.06 17:54
Молодежное первенство. «Ростов» одолел «Мордовию»
2016.04.30 15:50
1
Молодежное первенство. «Спартак» разгромил «Мордовию»
2016.04.22 15:54
Легенда «Крыльев Советов» Бобер покинул клуб
2025.12.10 18:53
Матч молодежек «Тамбова» и «Крыльев Советов» доиграют с 83-й минуты. Судья ошибочно прекратил встречу
2020.03.18 15:12
2
Молодежное первенство. «Зенит» проиграл «Крыльям Советов» со счетом 1:5, Соколов оформил покер
2019.10.26 21:10
8
Молодежное первенство. «Енисей» дома всухую проиграл «Крыльям Советов»
2018.08.26 10:55
1
Молодежное первенство. «Локомотив» в большинстве всухую уступил «Крыльям Советов»
2018.08.19 12:17
1
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