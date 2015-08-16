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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Мордовия (мол) - Уфа (мол)
Мордовия (мол) - Уфа (мол): обзор матча 16 августа 2015
Мордовия (мол)
16.08.2015, воскресенье, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 5 тур
1 : 0
Завершен
Уфа (мол)
66'
А. Маланьин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия (мол) - Уфа (мол)
Замена
Д. Хайбуллин
️️️️
В. Нургалеев
90'
+3
90'
Желтая карточка
Р. Хазиев
Замена
А. Теняев
️️️️
А. Игошев
87'
Замена
Э. Мансуров
️️️️
А. Маланьин
79'
72'
Замена
А. Мнацаканян
️️️️
Р. Зарипов
Замена
Р. Калюжный
️️️️
Д. Шебанов
71'
Желтая карточка
В. Змеёв
70'
Замена
В. Змеёв
️️️️
А. Курчавый
69'
ГОЛ! 1:0!
А. Маланьин
66'
61'
Замена
И. Блинников
️️️️
А. Пономарев
57'
Замена
М. Лысенков
️️️️
С. Кречетов
Замена
А. Гришин
️️️️
В. Адаев
53'
Желтая карточка
А. Аскеров
38'
19'
Желтая карточка
Э. Салихов
Пенальти не реализован!
А. Аскеров
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия (мол)
1
Денис Шебанов
ВР
44
Алексей Чубукин
ЦЗ
67
Сергей Ширшиков
ЦЗ
42
Никита Усов
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
69
Александр Курчавый
ЦП
71
Ален Аскеров
ЦП
65
Владислав Нургалеев
ЦП
54
Артур Игошев
ЦП
48
Андрей Маланьин
ЦФ
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Рокунов
Уфа (мол)
99
Андрей Лунев
ВР
5
Дмитрий Павлов
ЦЗ
85
Эрик Салихов
ЦЗ
57
Руслан Хазиев
ЦЗ
63
Радмир Зарипов
ЦП
95
Сергей Кречетов
ЦП
50
Сергей Тамразов
ЦП
96
Арсен Бенифанд
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
90
Вячеслав Журавлев
ЦФ
78
Александр Пономарев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Томаров
Мордовия (мол)
41
Александр Попов
ВР
35
Роман Калюжный
ВР
45
Александр Теняев
ЦЗ
53
Эдуард Мансуров
ЦЗ
43
Никита Аксенов
ЦЗ
70
Динар Хайбуллин
ЦЗ
50
Артем Гришин
ЦП
67
Артем Ящук
ЦП
64
Павел Кульнин
ЦП
59
Сергей Тишенков
ЦФ
43
Владимир Змеёв
ЦФ
62
Александр Черентаев
ЦФ
Уфа (мол)
53
Глеб Ефимов
ВР
83
Егор Романовский
ЦЗ
80
Андраник Мнацаканян
ЦП
65
Максим Лысенков
ЦП
97
Андрей Степанов
ЦП
82
Ринат Киреев
ЦП
66
Илья Блинников
ЦФ
3-4-1-2
1
Шебанов
44
Чубукин
67
Ширшиков
42
Усов
69
Курчавый
65
Нургалеев
54
Игошев
71
Аскеров
9
Адаев
8
Сысуев
48
Маланьин
3-4-1-2
99
Лунев
5
Павлов
85
Салихов
57
Хазиев
95
Кречетов
50
Тамразов
96
Бенифанд
63
Зарипов
18
Килин
78
Пономарев
90
Журавлев
54
Игошев
45
Теняев
45
Теняев
54
Игошев
48
Маланьин
53
Мансуров
53
Мансуров
48
Маланьин
9
Адаев
50
Гришин
50
Гришин
9
Адаев
65
Нургалеев
70
Хайбуллин
70
Хайбуллин
65
Нургалеев
69
Курчавый
43
Змеёв
43
Змеёв
69
Курчавый
1
Шебанов
35
Калюжный
35
Калюжный
1
Шебанов
63
Зарипов
80
Мнацаканян
80
Мнацаканян
63
Зарипов
78
Пономарев
66
Блинников
66
Блинников
78
Пономарев
95
Кречетов
65
Лысенков
65
Лысенков
95
Кречетов
Остались в запасе
Мордовия (мол)
Уфа (мол)
41
Александр Попов
ВР
59
Сергей Тишенков
ЦФ
43
Никита Аксенов
ЦЗ
67
Артем Ящук
ЦП
64
Павел Кульнин
ЦП
62
Александр Черентаев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Рокунов
97
Андрей Степанов
ЦП
83
Егор Романовский
ЦЗ
82
Ринат Киреев
ЦП
53
Глеб Ефимов
ВР
Главный тренер
Сергей Томаров
Остались в запасе
41
Александр Попов
ВР
59
Сергей Тишенков
ЦФ
43
Никита Аксенов
ЦЗ
67
Артем Ящук
ЦП
64
Павел Кульнин
ЦП
62
Александр Черентаев
ЦФ
Остались в запасе
97
Андрей Степанов
ЦП
83
Егор Романовский
ЦЗ
82
Ринат Киреев
ЦП
53
Глеб Ефимов
ВР
Главный тренер
Владимир Рокунов
Главный тренер
Сергей Томаров
Статистика матча Мордовия (мол) - Уфа (мол)
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Локомотив (мол)
3 : 1
20.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
0 : 0
14.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Мордовия (мол)
2 : 1
10.05.2016
Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Кубань (мол)
0 : 0
06.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Мордовия (мол)
1 : 3
30.04.2016
Ростов (мол)
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 10 тур
Уфа (мол)
0 : 5
20.05.2022
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 9 тур
Мастер-Сатурн
1 : 5
13.05.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 8 тур
Уфа (мол)
0 : 1
05.05.2022
Химки (мол)
Россия. М-лига, 7 тур
Ахмат (мол)
4 : 1
29.04.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 6 тур
Уфа (мол)
0 : 0
21.04.2022
Краснодар (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Силантьев
(Самара)
Стадион:
Старт
Новости команд
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Мордовия (мол)
Уфа (мол)
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
«Уфа» – «Химки» – самый результативный матч в истории молодежного первенства России. В игре забили 13 голов
2020.10.29 12:59
5
Молодежное первенство. «Уфа» разгромила «Спартак», набрав первые очки в сезоне
2018.11.11 10:42
14
Молодежное первенство. ЦСКА забил семь безответных голов «Уфе»
2018.09.15 10:59
9
Гендиректор «Уфы»: «Не удивлен, что Дивеевым интересуется лондонский «Арсенал»
2018.09.10 17:52
1
Молодежное первенство. «Локомотив» обыграл «Мордовию» и стал победителем турнира
2016.05.20 15:15
7
Молодежное первенство. «Анжи» сыграл вничью с «Мордовией»
2016.05.14 18:32
Молодежное первенство. «Анжи» обыграл «Зенит», «Кубань» и «Мордовия» поделили очки
2016.05.06 17:54
Молодежное первенство. «Ростов» одолел «Мордовию»
2016.04.30 15:50
1
Молодежное первенство. «Спартак» разгромил «Мордовию»
2016.04.22 15:54
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
«Уфа» – «Химки» – самый результативный матч в истории молодежного первенства России. В игре забили 13 голов
2020.10.29 12:59
5
Молодежное первенство. «Уфа» разгромила «Спартак», набрав первые очки в сезоне
2018.11.11 10:42
14
Молодежное первенство. ЦСКА забил семь безответных голов «Уфе»
2018.09.15 10:59
9
Гендиректор «Уфы»: «Не удивлен, что Дивеевым интересуется лондонский «Арсенал»
2018.09.10 17:52
1
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