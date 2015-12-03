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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Мордовия (мол) - Ахмат (мол)
Мордовия (мол) - Ахмат (мол): обзор матча 03 декабря 2015
Мордовия (мол)
03.12.2015, четверг, 12:00
Россия. Молодежное первенство, 18 тур
2 : 1
Завершен
Ахмат (мол)
35'
В. Адаев
51'
А. Аскеров
43'
Т. Григалашвили
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия (мол) - Ахмат (мол)
Замена
А. Ящук
️️️️
А. Аскеров
90'
+1
87'
Замена
И. Титаев
️️️️
Т. Мальсагов
Замена
С. Ширшиков
️️️️
Н. Аксенов
85'
82'
Замена
А. Абдурахманов
️️️️
А. Кацаев
80'
Замена
Ю. Шаипов
️️️️
К. Магамаев
Замена
Д. Хайбуллин
️️️️
В. Змеёв
79'
Замена
Е. Сысуев
️️️️
В. Нургалеев
72'
Замена
П. Кульнин
️️️️
А. Маланьин
68'
Замена
А. Чубукин
️️️️
Э. Мансуров
63'
61'
Замена
Т. Хизриев
️️️️
А. Кадыров
ГОЛ! 2:1!
А. Аскеров
51'
50'
Вторая желтая
И. Муслуев
46'
Замена
А. Магамаев
️️️️
Т. Григалашвили
46'
Замена
Х. Шахтиев
️️️️
Б. Адамов
43'
ГОЛ! 1:1!
Т. Григалашвили
ГОЛ! 1:0!
В. Адаев
35'
21'
Желтая карточка
И. Муслуев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия (мол)
57
Руслан Навлетов
ВР
25
Илья Чебану
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
53
Эдуард Мансуров
ЦЗ
43
Никита Аксенов
ЦЗ
42
Никита Усов
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
65
Владислав Нургалеев
ЦП
71
Ален Аскеров
ЦП
48
Андрей Маланьин
ЦФ
43
Владимир Змеёв
ЦФ
Главный тренер
Сергей Савочкин
Ахмат (мол)
88
Виталий Гудиев
ВР
15
Турпал-Али Мальсагов
ЛЗ
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
6
Тедоре Григалашвили
ЦЗ
92
Керим Магамаев
ЦЗ
95
Идрис Муслуев
ЦЗ
95
Аюб Бацуев
ОП
49
Халид Исмаилов
ЦП
66
Беслан Адамов
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Руслан Идигов
Мордовия (мол)
41
Александр Попов
ВР
35
Роман Калюжный
ВР
70
Динар Хайбуллин
ЦЗ
49
Сергей Учелькин
ЦЗ
67
Сергей Ширшиков
ЦЗ
44
Алексей Чубукин
ЦЗ
52
Егор Сысуев
ЦЗ
50
Артем Гришин
ЦП
67
Артем Ящук
ЦП
64
Павел Кульнин
ЦП
62
Александр Черентаев
ЦФ
59
Сергей Тишенков
ЦФ
Ахмат (мол)
35
Ибрагим-Сайфуллах Газиев
ВР
22
Зуйбар Мадаев
ЦЗ
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
38
Ибрагим Титаев
ЦП
47
Юнус Шаипов
ЦП
98
Адам Абдурахманов
ЦП
88
Аюб Магамаев
ЦП
99
Мовсар Асхабов
ЦФ
34
Таймаз Хизриев
ЦФ
4-2-1-2
57
Навлетов
32
Ломич
43
Аксенов
42
Усов
53
Мансуров
65
Нургалеев
71
Аскеров
9
Адаев
43
Змеёв
48
Маланьин
3-3-3-1
88
Гудиев
6
Григалашвили
92
Магамаев
95
Муслуев
15
Мальсагов
95
Бацуев
95
Магомадов
10
Кацаев
66
Адамов
49
Исмаилов
95
Кадыров
43
Змеёв
70
Хайбуллин
70
Хайбуллин
43
Змеёв
43
Аксенов
67
Ширшиков
67
Ширшиков
43
Аксенов
71
Аскеров
67
Ящук
67
Ящук
71
Аскеров
48
Маланьин
64
Кульнин
64
Кульнин
48
Маланьин
53
Мансуров
44
Чубукин
44
Чубукин
53
Мансуров
65
Нургалеев
52
Сысуев
52
Сысуев
65
Нургалеев
15
Мальсагов
38
Титаев
38
Титаев
15
Мальсагов
92
Магамаев
47
Шаипов
47
Шаипов
92
Магамаев
10
Кацаев
98
Абдурахманов
98
Абдурахманов
10
Кацаев
95
Кадыров
34
Хизриев
34
Хизриев
95
Кадыров
6
Григалашвили
88
Магамаев
88
Магамаев
6
Григалашвили
66
Адамов
40
Шахтиев
40
Шахтиев
66
Адамов
Остались в запасе
Мордовия (мол)
Ахмат (мол)
62
Александр Черентаев
ЦФ
59
Сергей Тишенков
ЦФ
50
Артем Гришин
ЦП
49
Сергей Учелькин
ЦЗ
41
Александр Попов
ВР
35
Роман Калюжный
ВР
Главный тренер
Сергей Савочкин
22
Зуйбар Мадаев
ЦЗ
99
Мовсар Асхабов
ЦФ
35
Ибрагим-Сайфуллах Газиев
ВР
Главный тренер
Руслан Идигов
Остались в запасе
62
Александр Черентаев
ЦФ
59
Сергей Тишенков
ЦФ
50
Артем Гришин
ЦП
49
Сергей Учелькин
ЦЗ
41
Александр Попов
ВР
35
Роман Калюжный
ВР
Остались в запасе
22
Зуйбар Мадаев
ЦЗ
99
Мовсар Асхабов
ЦФ
35
Ибрагим-Сайфуллах Газиев
ВР
Главный тренер
Сергей Савочкин
Главный тренер
Руслан Идигов
Статистика матча Мордовия (мол) - Ахмат (мол)
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Локомотив (мол)
3 : 1
20.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
0 : 0
14.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Мордовия (мол)
2 : 1
10.05.2016
Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Кубань (мол)
0 : 0
06.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Мордовия (мол)
1 : 3
30.04.2016
Ростов (мол)
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
21.11.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 29 тур
Факел (мол)
4 : 0
07.11.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ахмат (мол)
2 : 2
31.10.2025
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Ростов (мол)
5 : 0
24.10.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Балтика (мол)
1 : 0
17.10.2025
Ахмат (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Анатолий Верхнев
(Нижний Новгород)
Стадион:
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Молодежное первенство. «Анжи» обыграл «Зенит», «Кубань» и «Мордовия» поделили очки
2016.05.06 17:54
Молодежное первенство. «Ростов» одолел «Мордовию»
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