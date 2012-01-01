Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
10
11
13
14
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
30
19
4
7
70
33
37
61
30
19
1
10
54
48
6
58
30
17
7
6
66
39
27
58
29
17
4
8
53
26
27
55
30
16
3
11
52
35
17
51
30
15
5
10
45
39
6
50
30
13
9
8
49
32
17
48
30
13
8
9
49
36
13
47
30
12
7
11
47
48
-1
43
30
12
6
12
39
36
3
42
30
11
6
13
36
45
-9
39
30
9
5
16
32
47
-15
32
29
8
5
16
35
56
-21
29
30
6
6
18
31
58
-27
24
30
4
7
19
25
78
-53
19
30
4
5
21
22
49
-27
17
Команда
11
13
15
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
12
0
3
32
18
14
36
15
11
3
1
43
13
30
36
15
11
2
2
37
14
23
35
15
9
3
3
25
14
11
30
15
9
2
4
28
15
13
29
15
8
4
3
33
15
18
28
15
8
4
3
22
12
10
28
15
8
4
3
21
15
6
28
15
8
2
5
27
14
13
26
15
7
3
5
26
19
7
24
15
6
5
4
25
16
9
23
15
7
0
8
21
22
-1
21
14
4
2
8
21
27
-6
14
15
3
4
8
13
29
-16
13
15
3
2
10
19
32
-13
11
15
1
4
10
11
26
-15
7
Команда
10
11
12
14
15
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
14
8
2
4
25
11
14
26
15
8
1
6
27
20
7
25
15
8
1
6
25
21
4
25
15
7
3
5
24
20
4
24
15
6
5
4
29
25
4
23
15
7
1
7
24
24
0
22
15
7
1
7
22
30
-8
22
15
5
5
5
16
17
-1
20
15
5
4
6
21
29
-8
19
15
4
3
8
14
29
-15
15
15
4
2
9
17
24
-7
14
15
3
4
8
12
26
-14
13
15
2
5
8
11
25
-14
11
15
3
1
11
11
23
-12
10
15
2
3
10
11
31
-20
9
15
1
3
11
12
49
-37
6
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире