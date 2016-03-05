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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Уфа (мол) - Мордовия (мол)
Уфа (мол) - Мордовия (мол): обзор матча 05 марта 2016
Уфа (мол)
05.03.2016, суббота, 17:00
Россия. Молодежное первенство, 19 тур
2 : 1
Завершен
Мордовия (мол)
10'
Д. Тумасян (П)
71'
И. Безденежных
77'
М. Маркин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа (мол) - Мордовия (мол)
Замена
С. Кречетов
️️️️
М. Лысенков
90'
90'
Замена
А. Маланьин
️️️️
А. Чубукин
88'
Замена
А. Афонин
️️️️
А. Аскеров
88'
Замена
А. Курчавый
️️️️
В. Нургалеев
Желтая карточка
Э. Салихов
83'
Замена
И. Блинников
️️️️
В. Журавлев
82'
77'
ГОЛ! 2:1!
М. Маркин
Желтая карточка
И. Дивеев
76'
75'
Замена
А. Теняев
️️️️
Е. Сысуев
71'
Замена
В. Змеёв
️️️️
А. Игошев
ГОЛ! 2:0!
И. Безденежных
71'
64'
Замена
С. Учелькин
️️️️
Р. Навлетов
Замена
И. Дивеев
️️️️
А. Сухов
46'
Замена
Э. Салихов
️️️️
А. Валиахметов
46'
Замена
И. Безденежных
️️️️
А. Филин
46'
Замена
С. Фомин
️️️️
П. Аликин
46'
Замена
Н. Сафрониди
️️️️
Д. Тумасян
46'
43'
Желтая карточка
В. Нургалеев
Желтая карточка
А. Самба
39'
Желтая карточка
П. Аликин
27'
10'
Желтая карточка
Н. Усов
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Тумасян
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа (мол)
99
Андрей Лунев
ВР
5
Дмитрий Павлов
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
94
Азат Валиахметов
ЦП
79
Аль-Хан Самба
ЦП
65
Максим Лысенков
ЦП
77
Денис Зизенков
ЦФ
90
Вячеслав Журавлев
ЦФ
Главный тренер
Рустэм Шаймухаметов
Мордовия (мол)
1
Денис Шебанов
ВР
57
Руслан Навлетов
ВР
67
Сергей Ширшиков
ЦЗ
52
Егор Сысуев
ЦЗ
42
Никита Усов
ЦЗ
44
Алексей Чубукин
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
54
Артур Игошев
ЦП
65
Владислав Нургалеев
ЦП
71
Ален Аскеров
ЦП
93
Михаил Маркин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Савочкин
Уфа (мол)
53
Глеб Ефимов
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
57
Руслан Хазиев
ЦЗ
85
Эрик Салихов
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
50
Сергей Тамразов
ЦП
95
Сергей Кречетов
ЦП
51
Марк Криворог
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
66
Илья Блинников
ЦФ
Мордовия (мол)
35
Роман Калюжный
ВР
43
Никита Аксенов
ЦЗ
45
Александр Теняев
ЦЗ
49
Сергей Учелькин
ЦЗ
73
Антон Афонин
ЦП
69
Александр Курчавый
ЦП
48
Андрей Маланьин
ЦФ
43
Владимир Змеёв
ЦФ
3-2-3-2
99
Лунев
25
Филин
34
Тумасян
3
Аликин
5
Павлов
33
Сухов
94
Валиахметов
79
Самба
65
Лысенков
90
Журавлев
77
Зизенков
4-3-1-1
1
Шебанов
52
Сысуев
42
Усов
44
Чубукин
67
Ширшиков
54
Игошев
65
Нургалеев
71
Аскеров
9
Адаев
93
Маркин
90
Журавлев
66
Блинников
66
Блинников
90
Журавлев
65
Лысенков
95
Кречетов
95
Кречетов
65
Лысенков
94
Валиахметов
85
Салихов
85
Салихов
94
Валиахметов
34
Тумасян
70
Сафрониди
70
Сафрониди
34
Тумасян
33
Сухов
78
Дивеев
78
Дивеев
33
Сухов
25
Филин
87
Безденежных
87
Безденежных
25
Филин
3
Аликин
4
Фомин
4
Фомин
3
Аликин
44
Чубукин
48
Маланьин
48
Маланьин
44
Чубукин
71
Аскеров
73
Афонин
73
Афонин
71
Аскеров
52
Сысуев
45
Теняев
45
Теняев
52
Сысуев
65
Нургалеев
69
Курчавый
69
Курчавый
65
Нургалеев
54
Игошев
43
Змеёв
43
Змеёв
54
Игошев
57
Навлетов
49
Учелькин
49
Учелькин
57
Навлетов
Остались в запасе
Уфа (мол)
Мордовия (мол)
50
Сергей Тамразов
ЦП
51
Марк Криворог
ЦП
57
Руслан Хазиев
ЦЗ
53
Глеб Ефимов
ВР
99
Данила Емельянов
ЦП
Главный тренер
Рустэм Шаймухаметов
43
Никита Аксенов
ЦЗ
35
Роман Калюжный
ВР
Главный тренер
Сергей Савочкин
Остались в запасе
50
Сергей Тамразов
ЦП
51
Марк Криворог
ЦП
57
Руслан Хазиев
ЦЗ
53
Глеб Ефимов
ВР
99
Данила Емельянов
ЦП
Остались в запасе
43
Никита Аксенов
ЦЗ
35
Роман Калюжный
ВР
Главный тренер
Рустэм Шаймухаметов
Главный тренер
Сергей Савочкин
Статистика матча Уфа (мол) - Мордовия (мол)
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 10 тур
Уфа (мол)
0 : 5
20.05.2022
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 9 тур
Мастер-Сатурн
1 : 5
13.05.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 8 тур
Уфа (мол)
0 : 1
05.05.2022
Химки (мол)
Россия. М-лига, 7 тур
Ахмат (мол)
4 : 1
29.04.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 6 тур
Уфа (мол)
0 : 0
21.04.2022
Краснодар (мол)
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Локомотив (мол)
3 : 1
20.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
0 : 0
14.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Мордовия (мол)
2 : 1
10.05.2016
Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Кубань (мол)
0 : 0
06.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Мордовия (мол)
1 : 3
30.04.2016
Ростов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Антон Баталов
(Ижевск)
Стадион:
Нефтяник
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2021.02.22 11:40
«Уфа» – «Химки» – самый результативный матч в истории молодежного первенства России. В игре забили 13 голов
2020.10.29 12:59
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Молодежное первенство. «Уфа» разгромила «Спартак», набрав первые очки в сезоне
2018.11.11 10:42
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