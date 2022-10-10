- 10 октября 2022
- 14:17 Экс-форварда «Рубина» и «Мордовии» посадили в тюрьму на 1,5 года
- 26 августа 2022
- 21:09 В «Торпедо» может перейти экс-игрок «Мордовии» Ле Таллек
- 1 марта 2021
- 14:57 Директор «Мордовии»: «Как только чемпиона мира прошел, интерес к футболу закончился» 5
- 23 февраля 2021
- 14:05 Экс-игроку «Мордовии» Мухаметшину грозит до шести лет за создание сети незаконных казино 3
- 9 декабря 2020
- 18:02 «Все есть, а денег нет». Объем долгов «Мордовии» – порядка 200 миллионов 2
- 5 августа 2020
- 07:51 «Мордовия»: «На 99 процентов нас не будет в профессионалах. Мы даже не подавали заявку на лицензирование» 7
- 00:15 Директор «Мордовии» Левин: «Время ушло. Если команда и будет играть, то среди любителей» 3
- 23 июля 2020
- 19:49 В отношении «Мордовии» запустят процедуру банкротства. Клуб может потерять профессиональный статус 6
- 13 июня 2020
- 15:33 «Мордовия» может потерять место в ФНЛ 9
- 16 мая 2020
- 19:40 Журналист Алексеев – о недовольстве руководства клубов Семиным: «В «Локомотиве» тренер ходил к президенту «РЖД», в «Мордовии» – к губернатору» 9
- 6 мая 2020
- 17:47 Спортивный директор «Мордовии»: «В клубе задолженность за пять месяцев. Но ребята относятся с пониманием»
- 30 апреля 2020
- 13:16 «СЭ»: клубы ФНЛ проголосовали за досрочное завершение сезона 5
- 18 апреля 2020
- 19:30 Три клуба ФНЛ хотят сняться с лиги из-за проблем с финансированием 8
- 1 апреля 2020
- 18:11 Директор «Мордовии» – о вероятности сокращения финансирования: «Мы же в России живем. Уже ничему не удивимся» 6
- 20 марта 2020
- 13:33 РФС подписал соглашение о развитии футбола в Мордовии 1
- 15 марта 2020
- 18:59 ФНЛ. «Торпедо» Игнашевича продлило безвыигрышную серию до семи матчей, «Спартак-2» всухую уступил «Енисею» и другие результаты
- 9 марта 2020
- 18:58 ФНЛ. «Спартак-2» сыграл вничью в Иваново, «СКА-Хабаровск» победил «Мордовию»
- 3 марта 2020
- 18:42 «Р-Спорт»: «Мордовия» тренируется на базе, арестованной за долги клуба 1
- 29 января 2020
- 15:58 «Матч ТВ»: Талалаев может возглавить «Мордовию». При благоприятном сценарии команда поборется за выход в РПЛ в следующем сезоне 4
- 19 декабря 2019
- 18:25 Юрист Зайцев: «Ле Таллек за сборную России сыграть не сможет, хотя и не был заигран за Францию» 6
- 12:57 Колосков: «Ле Таллек? Не помню такого. Самое главное, чтобы Черчесов помнил» 1
- 12:30 Хавбек «Монпелье» Ле Таллек хочет выступать за сборную России. В РПЛ он играл за «Мордовию» 16
- 23 ноября 2019
- 23:58 ФНЛ. «Торпедо» не выиграл четвертый матч подряд и ушел с первого места, «Спартак-2» обменялся голами с «Авангардом» и другие результаты 4
- 9 ноября 2019
- 18:59 ФНЛ. «Краснодар-2» проиграл выходцу из ПФЛ «Текстильщику», «Химки» уступили «Енисею» и другие результаты
- 3 ноября 2019
- 21:21 ФНЛ. «Химки» в меньшинстве обыграли «Текстильщик», «Торпедо» победил «СКА-Хабаровск»
- 27 октября 2019
- 20:49 ФНЛ. «Химки» крупно обыграли «Авангард», «Торпедо» сыграло вничью с «Балтикой» и другие результаты
- 25 октября 2019
- 15:59 Мухаметшин назначен и.о. главного тренера «Мордовии»
- 23 октября 2019
- 20:50 ФНЛ. «Торпедо» обыграло «Чайку», «Спартак-2» забил семь голов «Факелу» и другие результаты 1
- 12 октября 2019
- 17:55 ФНЛ. «Торпедо» одержало волевую победу над «Спартаком-2», «Химки» разгромили «Мордовию» и другие результаты 7
- 29 сентября 2019
- 16:34 ФНЛ. «Енисей» победил впервые за 14 матчей, обыграв «Мордовию»; «Томь» оказалась сильнее «Чайки» 3