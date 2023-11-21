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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
Мордовия
Новости
Мордовия - новости команды
Саранск
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Стадион:
Мордовия Арена
Сайт:
http://www.fc-mordovia.ru
Тренер:
Марат Мустафин
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Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
«Не хочу копаться в этом говне, но реально было похоже на сдачу»: экс-форвард «Мордовии» – о поражении 4:6 от ЦСКА
2023.11.21 20:20
2
Экс-форварда «Рубина» и «Мордовии» посадили в тюрьму на 1,5 года
2022.10.10 14:17
В «Торпедо» может перейти экс-игрок «Мордовии» Ле Таллек
2022.08.26 21:09
Директор «Мордовии»: «Как только чемпиона мира прошел, интерес к футболу закончился»
2021.03.01 14:57
5
Экс-игроку «Мордовии» Мухаметшину грозит до шести лет за создание сети незаконных казино
2021.02.23 14:05
3
«Все есть, а денег нет». Объем долгов «Мордовии» – порядка 200 миллионов
2020.12.09 18:02
1
«Мордовия»: «На 99 процентов нас не будет в профессионалах. Мы даже не подавали заявку на лицензирование»
2020.08.05 07:51
7
Директор «Мордовии» Левин: «Время ушло. Если команда и будет играть, то среди любителей»
2020.08.05 00:15
2
В отношении «Мордовии» запустят процедуру банкротства. Клуб может потерять профессиональный статус
2020.07.23 19:49
6
«Мордовия» может потерять место в ФНЛ
2020.06.13 15:33
9
Журналист Алексеев – о недовольстве руководства клубов Семиным: «В «Локомотиве» тренер ходил к президенту «РЖД», в «Мордовии» – к губернатору»
2020.05.16 19:40
8
Спортивный директор «Мордовии»: «В клубе задолженность за пять месяцев. Но ребята относятся с пониманием»
2020.05.06 17:47
«СЭ»: клубы ФНЛ проголосовали за досрочное завершение сезона
2020.04.30 13:16
5
Три клуба ФНЛ хотят сняться с лиги из-за проблем с финансированием
2020.04.18 19:30
8
Директор «Мордовии» – о вероятности сокращения финансирования: «Мы же в России живем. Уже ничему не удивимся»
2020.04.01 18:11
6
РФС подписал соглашение о развитии футбола в Мордовии
2020.03.20 13:33
1
ФНЛ. «Торпедо» Игнашевича продлило безвыигрышную серию до семи матчей, «Спартак-2» всухую уступил «Енисею» и другие результаты
2020.03.15 18:59
ФНЛ. «Спартак-2» сыграл вничью в Иваново, «СКА-Хабаровск» победил «Мордовию»
2020.03.09 18:58
«Р-Спорт»: «Мордовия» тренируется на базе, арестованной за долги клуба
2020.03.03 18:42
1
«Матч ТВ»: Талалаев может возглавить «Мордовию». При благоприятном сценарии команда поборется за выход в РПЛ в следующем сезоне
2020.01.29 15:58
4
Юрист Зайцев: «Ле Таллек за сборную России сыграть не сможет, хотя и не был заигран за Францию»
2019.12.19 18:25
6
Колосков: «Ле Таллек? Не помню такого. Самое главное, чтобы Черчесов помнил»
2019.12.19 12:57
1
Хавбек «Монпелье» Ле Таллек хочет выступать за сборную России. В РПЛ он играл за «Мордовию»
2019.12.19 12:30
16
ФНЛ. «Торпедо» не выиграл четвертый матч подряд и ушел с первого места, «Спартак-2» обменялся голами с «Авангардом» и другие результаты
2019.11.23 23:58
4
ФНЛ. «Краснодар-2» проиграл выходцу из ПФЛ «Текстильщику», «Химки» уступили «Енисею» и другие результаты
2019.11.09 18:59
ФНЛ. «Химки» в меньшинстве обыграли «Текстильщик», «Торпедо» победил «СКА-Хабаровск»
2019.11.03 21:21
ФНЛ. «Химки» крупно обыграли «Авангард», «Торпедо» сыграло вничью с «Балтикой» и другие результаты
2019.10.27 20:49
Мухаметшин назначен и.о. главного тренера «Мордовии»
2019.10.25 15:59
ФНЛ. «Торпедо» обыграло «Чайку», «Спартак-2» забил семь голов «Факелу» и другие результаты
2019.10.23 20:50
1
ФНЛ. «Торпедо» одержало волевую победу над «Спартаком-2», «Химки» разгромили «Мордовию» и другие результаты
2019.10.12 17:55
7
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