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    «Матч ТВ»: Талалаев может возглавить «Мордовию». При благоприятном сценарии команда поборется за выход в РПЛ в следующем сезоне

    По информации «Матч ТВ», руководители «Мордовии» провели в Саранске встречу с бывшим главным тренером «Химок» Андреем Талалаевым.

    В регионе подняли вопрос реанимации клуба, который испытывает большие финансовые проблемы. С Талалаевым обсудили возможный вектор развития клуба, тренеру показали инфраструктуру и базу «Мордовии».

    «При благоприятном сценарии Талалаев может возглавить команду, а ее состав будет серьезно усилен. В таком случае перед «Мордовией» весной будет поставлена задача сохранения прописки в ФНЛ с перспективой борьбы в следующем сезоне за выход в РПЛ. Под выполнение этой цели у клуба может появиться инвестор», – пишет издание.

    Вместе с тем, сотрудникам и игрокам «Мордовии» пять месяцев не платят зарплату. У клуба есть и другие задолженности, кроме того, действует запрет на подписание новых футболистов.

    • «Мордовия» занимает 18-е место в зоне вылета ФНЛ, на 7 очков отставая от 15-й строчки.
    • Ранее гендиректор «Химок» объявил об отставке Талалаева в связи со сменой вектора развития клуба и отсутствием серьезного спонсора.

    Талалаев может возглавить «Нижний Новгород». Тренер пообещал вывести команду в РПЛ

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 15:58
    Комментарии1
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    • ...
      Рейтинг: +2022

      Борат 37 минут назад

      разгонять нужно эти мордовии, сочи и рубины.
      не нужен там футбол ни в каком виде.
      пустая трата денег!
      ну и стыдно за спартак! позор хрякам! их тоже разогнать!
      гыгы

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