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  • «Матч ТВ»: Талалаев может возглавить «Мордовию». При благоприятном сценарии команда поборется за выход в РПЛ в следующем сезоне

«Матч ТВ»: Талалаев может возглавить «Мордовию». При благоприятном сценарии команда поборется за выход в РПЛ в следующем сезоне

29 января 2020, 15:58
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По информации «Матч ТВ», руководители «Мордовии» провели в Саранске встречу с бывшим главным тренером «Химок» Андреем Талалаевым.

В регионе подняли вопрос реанимации клуба, который испытывает большие финансовые проблемы. С Талалаевым обсудили возможный вектор развития клуба, тренеру показали инфраструктуру и базу «Мордовии».

«При благоприятном сценарии Талалаев может возглавить команду, а ее состав будет серьезно усилен. В таком случае перед «Мордовией» весной будет поставлена задача сохранения прописки в ФНЛ с перспективой борьбы в следующем сезоне за выход в РПЛ. Под выполнение этой цели у клуба может появиться инвестор», – пишет издание.

Вместе с тем, сотрудникам и игрокам «Мордовии» пять месяцев не платят зарплату. У клуба есть и другие задолженности, кроме того, действует запрет на подписание новых футболистов.

  • «Мордовия» занимает 18-е место в зоне вылета ФНЛ, на 7 очков отставая от 15-й строчки.
  • Ранее гендиректор «Химок» объявил об отставке Талалаева в связи со сменой вектора развития клуба и отсутствием серьезного спонсора.

Талалаев может возглавить «Нижний Новгород». Тренер пообещал вывести команду в РПЛ

Источник: «Матч ТВ»
Россия. ФНЛ Россия. Премьер-лига Мордовия Талалаев Андрей
Комментарии (4)
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portero
1580305206
долги еще не закрыли , но готовы освоить кучу вложений и усилить состав.... а по средства жить никак ????? с подтягиванием молодежи , а не говна с вылетевших команд.
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yorgenbarenz
1580308830
Денег нет оплатить работу за полгода,хорошие игроки встали на крыло, наевшись обещаний,а чиновнички водят Талалаева по объектам,дабы впечатлить инфраструктурой.Стало быть,кто-то пообещал денег.Хорошо.Но это телега впереди лошади.Деньги ещё надо увидеть,расплатиться с игроками,а потом Васюки строить.Интересно,а инвестор на что рассчитывает,получив на шею Мордовию?
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SIRIUS 2002
1580311969
Опять одни обещания..а Талалаев тренер хороший.
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Ray Coach
1580317975
Вы о чем ребята??? У республики долг 50 миллиардов. Я сам из Саранска. Какая фу Мордовия. Ей бы в фнл остаться. Это будет уже успех.
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