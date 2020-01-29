«Матч ТВ»: Талалаев может возглавить «Мордовию». При благоприятном сценарии команда поборется за выход в РПЛ в следующем сезоне

По информации «Матч ТВ», руководители «Мордовии» провели в Саранске встречу с бывшим главным тренером «Химок» Андреем Талалаевым.

В регионе подняли вопрос реанимации клуба, который испытывает большие финансовые проблемы. С Талалаевым обсудили возможный вектор развития клуба, тренеру показали инфраструктуру и базу «Мордовии».

«При благоприятном сценарии Талалаев может возглавить команду, а ее состав будет серьезно усилен. В таком случае перед «Мордовией» весной будет поставлена задача сохранения прописки в ФНЛ с перспективой борьбы в следующем сезоне за выход в РПЛ. Под выполнение этой цели у клуба может появиться инвестор», – пишет издание.

Вместе с тем, сотрудникам и игрокам «Мордовии» пять месяцев не платят зарплату. У клуба есть и другие задолженности, кроме того, действует запрет на подписание новых футболистов.

«Мордовия» занимает 18-е место в зоне вылета ФНЛ, на 7 очков отставая от 15-й строчки.

Ранее гендиректор «Химок» объявил об отставке Талалаева в связи со сменой вектора развития клуба и отсутствием серьезного спонсора.

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