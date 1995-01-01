Талалаев может возглавить «Нижний Новгород». Тренер пообещал вывести команду в РПЛ

Стадион есть , это уже 75% выхода , да если ещё РПЛ расширят , то по любому там будут...Талалаев вроде и тренер с головой, удачи !!!
Тренер Андрей Талалаев провел встречу с окружением губернатора Нижегородской области, на которой выразил желание возглавить «Нижний Новгород», сообщает видеоблогер Василий Уткин со ссылкой на телеграм-канал «Честность – не порок».
Источник не исключает, что Талалаев встретился и с самим губернатором – Глебом Никитиным. Тренер пообещал вывести команду в РПЛ.
- Последняя команда Талалаева – «Химки».
- Ее тренер оставил на втором месте ФНЛ.
- Самостоятельно в РПЛ Талалаев не работал.