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  • Талалаев может возглавить «Нижний Новгород». Тренер пообещал вывести команду в РПЛ

Талалаев может возглавить «Нижний Новгород». Тренер пообещал вывести команду в РПЛ

29 января 2020, 08:50
3

Тренер Андрей Талалаев провел встречу с окружением губернатора Нижегородской области, на которой выразил желание возглавить «Нижний Новгород», сообщает видеоблогер Василий Уткин со ссылкой на телеграм-канал «Честность – не порок».

Источник не исключает, что Талалаев встретился и с самим губернатором – Глебом Никитиным. Тренер пообещал вывести команду в РПЛ.

  • Последняя команда Талалаева – «Химки».
  • Ее тренер оставил на втором месте ФНЛ.
  • Самостоятельно в РПЛ Талалаев не работал.

Источник: YouTube-канал Василия Уткина
Россия. ФНЛ Нижний Новгород Талалаев Андрей
Комментарии (3)
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bset
1580278259
Ну в этом сезоне уже вряд ли. А если в следующем выведет, будет неплохо. Город большой, свой стадион, без РПЛ как-то не солидно.
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portero
1580280409
Выведет, ведь стадион то есть, просто необходимо в РПЛ...
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zigbert
1580286585
И правильно сделал исходя из того что у Химок нет никакой перспективы.
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