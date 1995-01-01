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    Талалаев может возглавить «Нижний Новгород». Тренер пообещал вывести команду в РПЛ

    Тренер Андрей Талалаев провел встречу с окружением губернатора Нижегородской области, на которой выразил желание возглавить «Нижний Новгород», сообщает видеоблогер Василий Уткин со ссылкой на телеграм-канал «Честность – не порок».

    Источник не исключает, что Талалаев встретился и с самим губернатором – Глебом Никитиным. Тренер пообещал вывести команду в РПЛ.

    • Последняя команда Талалаева – «Химки».
    • Ее тренер оставил на втором месте ФНЛ.
    • Самостоятельно в РПЛ Талалаев не работал.

    Источник: YouTube-канал Василия Уткина

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2664

      Alekxei Z. 8 секунд назад

      Стадион есть , это уже 75% выхода , да если ещё РПЛ расширят , то по любому там будут...Талалаев вроде и тренер с головой, удачи !!!

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      Рейтинг: +36933

      portero 1 час назад

      Выведет, ведь стадион то есть, просто необходимо в РПЛ...

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      Рейтинг: +13770

      bset 1 час назад

      Ну в этом сезоне уже вряд ли. А если в следующем выведет, будет неплохо. Город большой, свой стадион, без РПЛ как-то не солидно.

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