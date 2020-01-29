Талалаев может возглавить «Нижний Новгород». Тренер пообещал вывести команду в РПЛ

Тренер Андрей Талалаев провел встречу с окружением губернатора Нижегородской области, на которой выразил желание возглавить «Нижний Новгород», сообщает видеоблогер Василий Уткин со ссылкой на телеграм-канал «Честность – не порок».

Источник не исключает, что Талалаев встретился и с самим губернатором – Глебом Никитиным. Тренер пообещал вывести команду в РПЛ.