Талалаев может возглавить «Нижний Новгород». Тренер пообещал вывести команду в РПЛ

Тренер Андрей Талалаев провел встречу с окружением губернатора Нижегородской области, на которой выразил желание возглавить «Нижний Новгород», сообщает видеоблогер Василий Уткин со ссылкой на телеграм-канал «Честность – не порок».
Источник не исключает, что Талалаев встретился и с самим губернатором – Глебом Никитиным. Тренер пообещал вывести команду в РПЛ.
- Последняя команда Талалаева – «Химки».
- Ее тренер оставил на втором месте ФНЛ.
- Самостоятельно в РПЛ Талалаев не работал.
Источник: YouTube-канал Василия Уткина