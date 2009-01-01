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    Мордовия - результаты

    Город Саранск
    Дивизион Россия-ЛФЛ
    Сайт http://www.fc-mordovia.ru
    Стадион Мордовия Арена
    Тренер Марат Мустафин
    Турниры:
    Россия. ФНЛ (2019/2020)
    27 тур
    		15 марта, воскресенье 14:00 Чертаново 3:0 Мордовия
    26 тур
    		9 марта, понедельник 16:00 Мордовия 2:3 СКА-Хабаровск
    25 тур
    		23 ноября, суббота 17:00 Балтика 0:2 Мордовия
    24 тур
    		17 ноября, воскресенье 15:00 Мордовия 1:1 Факел
    23 тур
    		13 ноября, среда 18:30 Чайка 3:1 Мордовия
    22 тур
    		9 ноября, суббота 15:00 Мордовия 1:1 Торпедо
    21 тур
    		3 ноября, воскресенье 14:00 Спартак-2 2:0 Мордовия
    20 тур
    		27 октября, воскресенье 15:00 Мордовия 1:1 Шинник
    19 тур
    		23 октября, среда 14:30 Томь 2:0 Мордовия
    18 тур
    		19 октября, суббота 15:00 Мордовия 0:3 Краснодар-2
    17 тур
    		12 октября, суббота 15:00 Химки 4:0 Мордовия
    16 тур
    		5 октября, суббота 17:00 Мордовия 0:1 Ротор
    15 тур
    		29 сентября, воскресенье 13:00 Енисей 2:1 Мордовия
    14 тур
    		21 сентября, суббота 17:00 Мордовия 1:0 Текстильщик
    13 тур
    		14 сентября, суббота 17:00 Авангард 2:2 Мордовия
    12 тур
    		7 сентября, суббота 17:00 Мордовия 1:2 Луч
    11 тур
    		31 августа, суббота 19:00 Армавир 0:0 Мордовия
    10 тур
    		25 августа, воскресенье 17:00 Мордовия 0:1 Пари НН
    9 тур
    		18 августа, воскресенье 17:00 Мордовия 2:3 Чертаново
    8 тур
    		14 августа, среда 12:00 СКА-Хабаровск 1:2 Мордовия
    7 тур
    		10 августа, суббота 17:00 Мордовия 0:3 Балтика
    6 тур
    		3 августа, суббота 18:00 Факел 2:1 Мордовия
    5 тур
    		28 июля, воскресенье 17:00 Мордовия 0:0 Чайка
    4 тур
    		24 июля, среда 19:00 Торпедо 2:2 Мордовия
    3 тур
    		20 июля, суббота 17:00 Мордовия 1:0 Спартак-2
    2 тур
    		13 июля, суббота 17:00 Шинник 1:0 Мордовия
    1 тур
    		7 июля, воскресенье 17:00 Мордовия 0:1 Нефтехимик
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