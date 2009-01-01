Россия. ФНЛ. 2019/2020 Россия. ФНЛ. 2018/2019 Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье. 2017/2018 Россия. ФНЛ. 2016/2017 Россия. Премьер-лига. 2015/2016 Россия. Премьер-лига. 2014/2015 Россия. ФНЛ. 2013/2014 Россия. Премьер-Лига. 2012/2013 Россия. ФНЛ. Второй этап 2011/2012 Россия. Первый дивизион. 2010 Кубок ПФЛ. 2009 Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье. 2009