Турниры:
Россия. ФНЛ (2019/2020)
|27 тур
|15 марта, воскресенье
|14:00
|Чертаново
|3:0
|Мордовия
|26 тур
|9 марта, понедельник
|16:00
|Мордовия
|2:3
|СКА-Хабаровск
|25 тур
|23 ноября, суббота
|17:00
|Балтика
|0:2
|Мордовия
|24 тур
|17 ноября, воскресенье
|15:00
|Мордовия
|1:1
|Факел
|23 тур
|13 ноября, среда
|18:30
|Чайка
|3:1
|Мордовия
|22 тур
|9 ноября, суббота
|15:00
|Мордовия
|1:1
|Торпедо
|21 тур
|3 ноября, воскресенье
|14:00
|Спартак-2
|2:0
|Мордовия
|20 тур
|27 октября, воскресенье
|15:00
|Мордовия
|1:1
|Шинник
|19 тур
|23 октября, среда
|14:30
|Томь
|2:0
|Мордовия
|18 тур
|19 октября, суббота
|15:00
|Мордовия
|0:3
|Краснодар-2
|17 тур
|12 октября, суббота
|15:00
|Химки
|4:0
|Мордовия
|16 тур
|5 октября, суббота
|17:00
|Мордовия
|0:1
|Ротор
|15 тур
|29 сентября, воскресенье
|13:00
|Енисей
|2:1
|Мордовия
|14 тур
|21 сентября, суббота
|17:00
|Мордовия
|1:0
|Текстильщик
|13 тур
|14 сентября, суббота
|17:00
|Авангард
|2:2
|Мордовия
|12 тур
|7 сентября, суббота
|17:00
|Мордовия
|1:2
|Луч
|11 тур
|31 августа, суббота
|19:00
|Армавир
|0:0
|Мордовия
|10 тур
|25 августа, воскресенье
|17:00
|Мордовия
|0:1
|Пари НН
|9 тур
|18 августа, воскресенье
|17:00
|Мордовия
|2:3
|Чертаново
|8 тур
|14 августа, среда
|12:00
|СКА-Хабаровск
|1:2
|Мордовия
|7 тур
|10 августа, суббота
|17:00
|Мордовия
|0:3
|Балтика
|6 тур
|3 августа, суббота
|18:00
|Факел
|2:1
|Мордовия
|5 тур
|28 июля, воскресенье
|17:00
|Мордовия
|0:0
|Чайка
|4 тур
|24 июля, среда
|19:00
|Торпедо
|2:2
|Мордовия
|3 тур
|20 июля, суббота
|17:00
|Мордовия
|1:0
|Спартак-2
|2 тур
|13 июля, суббота
|17:00
|Шинник
|1:0
|Мордовия
|1 тур
|7 июля, воскресенье
|17:00
|Мордовия
|0:1
|Нефтехимик