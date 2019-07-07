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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Мордовия - Нефтехимик
Мордовия - Нефтехимик: обзор матча 07 июля 2019
Мордовия
07.07.2019, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ, 1 тур
0 : 1
Завершен
Нефтехимик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - Нефтехимик
90'
+6
Желтая карточка
А. Голубев
90'
+6
Замена
А. Киреев
️️️️
Д. Хубаев
Желтая карточка
Д. Поярков
90'
+5
90'
+5
Желтая карточка
А. Гилязетдинов
90'
+3
Замена
М. Ширяев
️️️️
П. Шадрин
90'
+1
Желтая карточка
М. Канаев
90'
Замена
А. Гилязетдинов
️️️️
М. Уридия
Замена
М. Федак
️️️️
А. Орлов
90'
Желтая карточка
А. Ермаков
84'
Замена
Е. Стрелов
️️️️
Е. Ятченко
81'
Желтая карточка
В. Адаев
72'
Замена
Р. Юсупов
️️️️
Д. Соболев
70'
57'
Замена
М. Соловьев
️️️️
Р. Галиакберов
20'
Желтая карточка
Д. Хубаев
Желтая карточка
Р. Навлетов
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
1
Денис Шебанов
ВР
57
Руслан Навлетов
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
9
Владислав Адаев
ЛВ
18
Александр Ермаков
ЛВ
77
Антон Орлов
ЦП
7
Денис Соболев
ЦП
22
Филипп Дворецков
ЦП
25
Денис Поярков
ЦП
Главный тренер
Марат Мустафин
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
37
Лев Потапов
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
17
Михаил Канаев
ОП
2
Давид Хубаев
ЦП
2
Марат Ситдиков
ЦП
62
Павел Шадрин
ЦП
20
Руслан Галиакберов
ЦФ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Мордовия
30
Данила Калиханов
ЦЗ
18
Евгений Стрелов
ЦЗ
11
Радик Юсупов
ПЗ
19
Михаил Федак
ПВ
Нефтехимик
18
Вячеслав Исупов
ВР
12
Максим Ширяев
ЦЗ
21
Денис Кайков
ЦЗ
77
Игорь Кутергин
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
90
Михаил Соловьев
ЛВ
77
Антон Антонов
ЦП
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
2-5-2
1
Шебанов
80
Климов
97
Ятченко
9
Мухаметшин
7
Соболев
22
Дворецков
25
Поярков
77
Орлов
18
Ермаков
9
Адаев
3-1-3-2
1
Голубев
37
Потапов
91
Куликов
28
Семенов
17
Канаев
2
Хубаев
2
Ситдиков
62
Шадрин
25
Уридия
20
Галиакберов
7
Соболев
11
Юсупов
11
Юсупов
7
Соболев
97
Ятченко
18
Стрелов
18
Стрелов
97
Ятченко
77
Орлов
19
Федак
19
Федак
77
Орлов
Макаров
77
Антонов
77
Антонов
Макаров
25
Уридия
43
Гилязетдинов
43
Гилязетдинов
25
Уридия
20
Галиакберов
90
Соловьев
90
Соловьев
20
Галиакберов
62
Шадрин
12
Ширяев
12
Ширяев
62
Шадрин
2
Хубаев
88
Киреев
88
Киреев
2
Хубаев
Остались в запасе
Мордовия
Нефтехимик
30
Данила Калиханов
ЦЗ
Главный тренер
Марат Мустафин
21
Денис Кайков
ЦЗ
77
Игорь Кутергин
ЦЗ
18
Вячеслав Исупов
ВР
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Остались в запасе
30
Данила Калиханов
ЦЗ
Остались в запасе
21
Денис Кайков
ЦЗ
77
Игорь Кутергин
ЦЗ
18
Вячеслав Исупов
ВР
Главный тренер
Марат Мустафин
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Статистика матча Мордовия - Нефтехимик
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
Мордовия Арена
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