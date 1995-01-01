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    Игорь Кутергин

    #77 | Защитник
    Имя Игорь
    Отчество Витальевич
    Фамилия Кутергин
    Состав Без клуба
    Родной город Нижнекамск
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 4 апреля 1999 (23 года)
    Рост 185
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