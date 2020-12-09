«Все есть, а денег нет». Объем долгов «Мордовии» – порядка 200 миллионов

Министр спорта Республики Мордовия Александр Савилов рассказал о финансовых проблемах в «Мордовии». Клуб лишился профессионального статуса и не представлен ни в одной лиге.

«Всe есть, а денег нет. Где-то накапливались долги из-за недостаточно ритмичного финансирования. Где-то клуб недорабатывал с точки зрения привлечения внебюджетных источников.

Объем долгов порядка 200 миллионов рублей. На данный момент Республика не имеет возможность полностью содержать клуб», – сказал Савилов в эфире «Матч ТВ».