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    «Все есть, а денег нет». Объем долгов «Мордовии» – порядка 200 миллионов

    Министр спорта Республики Мордовия Александр Савилов рассказал о финансовых проблемах в «Мордовии». Клуб лишился профессионального статуса и не представлен ни в одной лиге.

    «Всe есть, а денег нет. Где-то накапливались долги из-за недостаточно ритмичного финансирования. Где-то клуб недорабатывал с точки зрения привлечения внебюджетных источников.

    Объем долгов порядка 200 миллионов рублей. На данный момент Республика не имеет возможность полностью содержать клуб», – сказал Савилов в эфире «Матч ТВ».

    • Клуб основан в 1961 году.
    • «Мордовия» дважды брала первенство ФНЛ.
    • В сезоне-2015/16 «Мордовия» выступала в РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1322

      spam2009 11 минут назад

      Все оставили а деньги с3,14здили

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