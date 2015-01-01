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    Спортивный директор «Мордовии»: «В клубе задолженность за пять месяцев. Но ребята относятся с пониманием»

    Спортивный директор «Мордовии» Марат Мустафин рассказал о ситуации с задолженностью по зарплатам футболистов клуба.

    – Команде не выплатили деньги за декабрь, январь, февраль, март и апрель. Несмотря на все проблемы, ребята относятся к ситуации с пониманием. Верят, что задолженность будет погашена.

    – Уже несколько команд ФНЛ объявили о снятии с первенства. Как обстоит ситуация в «Мордовии»? Если чемпионат будет возобновлен, она продолжит выступления?

    — Конечно. Мы от борьбы не отказываемся, настроены очень серьезно. Задачу сохранить место в ФНЛ никто не снимал, будем биться. Глава республики Владимир Волков и президент клуба Станислав Лысов нас поддерживают, поэтому настроены весьма оптимистично. Руководству региона большое спасибо. Несмотря на сложную экономическую ситуацию в Мордовии, делает все возможное, чтобы футбольный клуб существовал и добивался результатов.

    • ФНЛ приостановлена из-за пандемии коронавируса.
    • «Мордовия» занимает в турнирной таблице последнее место, набрав после 27 игр 19 очков.

    Источник: «Столица С»

    Новостной портал о Мордовии

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