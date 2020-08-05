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  • «Мордовия»: «На 99 процентов нас не будет в профессионалах. Мы даже не подавали заявку на лицензирование»

«Мордовия»: «На 99 процентов нас не будет в профессионалах. Мы даже не подавали заявку на лицензирование»

5 августа 2020, 07:51
7

Некогда участник РПЛ «Мордовия» утрачивает профессиональный статус. В клубе долги, в том числе по зарплате бывшим футболистам.

«Мое мнение: выступить в ПФЛ шансов уже нет. На 99% нас там не будет. Мы не прошли лицензирование и даже не подавали заявку в связи с долгами. Гарантий на будущее пока ни от кого не получили. Постоянно нахожусь в контакте с министром спорта республики, но решить ситуацию может только руководство Мордовии и в первую очередь глава региона.

Надеемся, что с их помощью получится рассчитаться с долгами, избежать банкротства и в будущем вернуться в профессиональный футбол. А пока, скорее всего, будем выступать молодежной командой в ЛФК», – сказал «Известиям» директор «Мордовии» Николай Левин.

  • Клуб основан в 1961 году.
  • «Мордовия» дважды брала первенство ФНЛ.
  • В сезоне-2015/16 «Мордовия» выступала в РПЛ.

Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Мордовия
Комментарии (7)
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paracetamol
1596608793
Нахр вы кому нужны! Стадион жалко!
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portero
1596609003
зачем стадик там строили? чтоб нужные ребята денег помыли....
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Hektor 84
1596618851
Как задолбали эти бюджетные клубы!!! Одна надежда на министра спорта республики и на губернатора. Нет денег, не умеете их зарабатывать вот и сидите в ЛФК! И все бюджетные клубы тоже в ЛФК! Там и зарплаты по меньше. А то для футболистов зарплата в 150- 350 тыс р уже не деньги. Надо вас на зарплату простых рабочих посадить в 15-20 тыс р. Так от рабочих польза, они работу выполняют а вот за что вашим жопоногим платить?
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zigbert
1596648555
Сколько таких клубов уже ушли в небытие.
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