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    «Мордовия»: «На 99 процентов нас не будет в профессионалах. Мы даже не подавали заявку на лицензирование»

    Некогда участник РПЛ «Мордовия» утрачивает профессиональный статус. В клубе долги, в том числе по зарплате бывшим футболистам.

    «Мое мнение: выступить в ПФЛ шансов уже нет. На 99% нас там не будет. Мы не прошли лицензирование и даже не подавали заявку в связи с долгами. Гарантий на будущее пока ни от кого не получили. Постоянно нахожусь в контакте с министром спорта республики, но решить ситуацию может только руководство Мордовии и в первую очередь глава региона.

    Надеемся, что с их помощью получится рассчитаться с долгами, избежать банкротства и в будущем вернуться в профессиональный футбол. А пока, скорее всего, будем выступать молодежной командой в ЛФК», – сказал «Известиям» директор «Мордовии» Николай Левин.

    • Клуб основан в 1961 году.
    • «Мордовия» дважды брала первенство ФНЛ.
    • В сезоне-2015/16 «Мордовия» выступала в РПЛ.

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    Источник: «Известия»

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    Сегодня, 07:51
    Комментарии6
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      Рейтинг: +40621

      portero 1 час назад

      зачем стадик там строили?
      чтоб нужные ребята денег помыли....

      1
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      Рейтинг: +1596

      Гавроша > portero 1 час назад

      Не порядок. Надо к федуну обратиться - он их в РПЛ за 6 очков выведет и содержать будет!!!

      0
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      Рейтинг: +7052

      paracetamol 1 час назад

      Нахр вы кому нужны! Стадион жалко!

      3
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      Рейтинг: +1596

      Гавроша 2 часа назад

      Не знаю, что такое ЛФК, но елси они хотят сохранить профессиональный статус то им прямая дорога в мазутную тарасовку - федун за 6 очков их сразу в РПЛ выведет, и зарплату будет платить - надо же на что-то ворованный мазут тратить!!!

      1
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      Рейтинг: +237

      Землякруглая > Гавроша 2 часа назад

      Ахаха. Вот тупое создание по имени Гаврюша.

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      Рейтинг: +1596

      Гавроша > Землякруглая 1 час назад

      Да сколько ты нашу форму не одень, все равно рыло торчит!!!

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