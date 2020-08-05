«Мордовия»: «На 99 процентов нас не будет в профессионалах. Мы даже не подавали заявку на лицензирование»

Некогда участник РПЛ «Мордовия» утрачивает профессиональный статус. В клубе долги, в том числе по зарплате бывшим футболистам.

«Мое мнение: выступить в ПФЛ шансов уже нет. На 99% нас там не будет. Мы не прошли лицензирование и даже не подавали заявку в связи с долгами. Гарантий на будущее пока ни от кого не получили. Постоянно нахожусь в контакте с министром спорта республики, но решить ситуацию может только руководство Мордовии и в первую очередь глава региона.

Надеемся, что с их помощью получится рассчитаться с долгами, избежать банкротства и в будущем вернуться в профессиональный футбол. А пока, скорее всего, будем выступать молодежной командой в ЛФК», – сказал «Известиям» директор «Мордовии» Николай Левин.