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    Директор «Мордовии» – о вероятности сокращения финансирования: «Мы же в России живем. Уже ничему не удивимся»

    Директор «Мордовии» Николай Левин прокомментировал ситуацию с прекращением финансирования владивостокского «Луча» и возможность повторения сценария с его клубом.

    — Пока не могу ничего сказать о будущем клуба. Хотя не так давно мы подписали соглашение о развитие футбола в регионе с РФС. В этих планах прописано и развитие школы, и функционирование профессиональной команды «Мордовия». Это было до ситуации с коронавирусом. Мы будем надеяться, что все образуется. Но вы сами знаете, какая ситуация в стране.

    — Никакого распоряжение от местных властей по примеру Приморья не было?

    — Нет. Пока не было.

    — Но не удивитесь, если они последуют?

    — Ну, мы же живем в России. Мы часть страны. И уже ничему не удивимся. Просто не хотелось бы делать негативные прогнозы. Скорее бы жизнь вернулась в нормальное русло.

    — «Мордовия» — единственный профессиональный клуб региона. Постараются, наверное, сохранить?

    — Мы надеемся на это. Трудности были всегда. Очень хотим этого.

    — Сейчас есть долги перед игроками?

    — Да, как и у многих других клубов.

    — Большие?

    — Три месяца. Но у нас они и раньше были, однако всегда все выплачивали. Трудности у нас не первый год.

    — Говорили с игроками о сокращении зарплат из-за коронавируса?

    — Нет, мы это не обсуждали. У нас задача — быть готовыми к игре. Тренировались до последнего. Ушли на карантин после указа президента.

    — Цель — остаться в ФНЛ?

    — У нас большое желание играть. Опускаться тяжело, но мы проходили все варианты. Легче сохранить добытое, чем вновь вылетать, делать шаг назад, это неприятно.

    • Со следующего сезона «Луч» прекратит выступление в ФНЛ и перейдет в ПФЛ, так как средства, которые предусмотренные на финансирование клубов Приморского края, будут переправлены в резервный фонд Приморья на борьбу с COVID-19.
    • «Мордовия» идет в турнирной таблице на последнем месте, набрав после 27 игр 19 очков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.04.2020 18:11
    Комментарии3
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      Рейтинг: +612

      Юрэс 11 часов назад

      Причём тут РОССИЯ??????
      МОЖЕТ ваши футбалёры ДО.........Я ХОТЯТ за такие результаты?!?!!!!!!!

      0
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      ...
      Рейтинг: +1425

      VGreen > Юрэс 10 часов назад

      не читай только заголовок - он провокационный и не передает смысл слов из самого интервью

      0
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      ...
      Рейтинг: +612

      Юрэс > VGreen 10 часов назад

      Нууууу всё-таки

      0
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