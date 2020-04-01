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  • Директор «Мордовии» – о вероятности сокращения финансирования: «Мы же в России живем. Уже ничему не удивимся»

Директор «Мордовии» – о вероятности сокращения финансирования: «Мы же в России живем. Уже ничему не удивимся»

1 апреля 2020, 18:11
6

Директор «Мордовии» Николай Левин прокомментировал ситуацию с прекращением финансирования владивостокского «Луча» и возможность повторения сценария с его клубом.

— Пока не могу ничего сказать о будущем клуба. Хотя не так давно мы подписали соглашение о развитие футбола в регионе с РФС. В этих планах прописано и развитие школы, и функционирование профессиональной команды «Мордовия». Это было до ситуации с коронавирусом. Мы будем надеяться, что все образуется. Но вы сами знаете, какая ситуация в стране.

— Никакого распоряжение от местных властей по примеру Приморья не было?

— Нет. Пока не было.

— Но не удивитесь, если они последуют?

— Ну, мы же живем в России. Мы часть страны. И уже ничему не удивимся. Просто не хотелось бы делать негативные прогнозы. Скорее бы жизнь вернулась в нормальное русло.

— «Мордовия» — единственный профессиональный клуб региона. Постараются, наверное, сохранить?

— Мы надеемся на это. Трудности были всегда. Очень хотим этого.

— Сейчас есть долги перед игроками?

— Да, как и у многих других клубов.

— Большие?

— Три месяца. Но у нас они и раньше были, однако всегда все выплачивали. Трудности у нас не первый год.

— Говорили с игроками о сокращении зарплат из-за коронавируса?

— Нет, мы это не обсуждали. У нас задача — быть готовыми к игре. Тренировались до последнего. Ушли на карантин после указа президента.

— Цель — остаться в ФНЛ?

— У нас большое желание играть. Опускаться тяжело, но мы проходили все варианты. Легче сохранить добытое, чем вновь вылетать, делать шаг назад, это неприятно.

  • Со следующего сезона «Луч» прекратит выступление в ФНЛ и перейдет в ПФЛ, так как средства, которые предусмотренные на финансирование клубов Приморского края, будут переправлены в резервный фонд Приморья на борьбу с COVID-19.
  • «Мордовия» идет в турнирной таблице на последнем месте, набрав после 27 игр 19 очков.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. ФНЛ Мордовия
Комментарии (6)
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Юрэс
1585765379
Причём тут РОССИЯ?????? МОЖЕТ ваши футбалёры ДО.........Я ХОТЯТ за такие результаты?!?!!!!!!!
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Hektor 84
1585810068
Еще один падкий на бюджет говнюк.
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Hektor 84
1585810350
Правильно мы в России живем. У нас же 90 % команд бюджетные. Так развивайте футбол в регионе. Воспитывайте молодых футболистов для рпл и сборной. А то у нас в сборной уже куча мартыхаев.
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sochi-2013
1585844613
НЕ нравится Россия- так валите на хрен!
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