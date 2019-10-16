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    Директор «Мордовии» Левин: «Время ушло. Если команда и будет играть, то среди любителей»

    В «Мордовии» констатировали потерю профессионального статуса. В прошлом сезоне клуб выступал в ФНЛ.

    «Время ушло для нас. Если команда и будет играть, то уже среди любительских коллективов. Клуб пока функционирует, юридическое лицо сохранено. Не теряем и надежду, что полугодовая задолженность по зарплатам будет погашена», – сказал ТАСС директор «Мордовии» Николай Левин.

    • Клуб основан в 1961 году.
    • «Мордовия» дважды брала первенство ФНЛ.
    • В сезоне-2015/16 «Мордовия» выступала в РПЛ.

    В отношении «Мордовии» запустят процедуру банкротства. Клуб может потерять профессиональный статус

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    Источник: ТАСС

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +211

      inzek 37 минут назад

      зато в городе супер стадион! все говорили, что он там не нужен! но царь решил иначе

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