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  • Директор «Мордовии» Левин: «Время ушло. Если команда и будет играть, то среди любителей»

Директор «Мордовии» Левин: «Время ушло. Если команда и будет играть, то среди любителей»

5 августа 2020, 00:15
2

В «Мордовии» констатировали потерю профессионального статуса. В прошлом сезоне клуб выступал в ФНЛ.

«Время ушло для нас. Если команда и будет играть, то уже среди любительских коллективов. Клуб пока функционирует, юридическое лицо сохранено. Не теряем и надежду, что полугодовая задолженность по зарплатам будет погашена», – сказал ТАСС директор «Мордовии» Николай Левин.

  • Клуб основан в 1961 году.
  • «Мордовия» дважды брала первенство ФНЛ.
  • В сезоне-2015/16 «Мордовия» выступала в РПЛ.

В отношении «Мордовии» запустят процедуру банкротства. Клуб может потерять профессиональный статус

Источник: ТАСС
Россия. ПФЛ. Зона Центр Мордовия
Комментарии (2)
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inzek
1596580913
зато в городе супер стадион! все говорили, что он там не нужен! но царь решил иначе
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моэм
1596607458
Великолепно!...любители играющие на 40 тысячнике … спасибо большое "шибко умному" Мутко , который вместо Краснодара решил построить стадион к ЧМ в Мордовии...самое интересное что за это идиотское решение Мутко пошёл на повышение...как говорится пришёл туда , где все такие же...свои.
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