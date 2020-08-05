Директор «Мордовии» Левин: «Время ушло. Если команда и будет играть, то среди любителей»

В «Мордовии» констатировали потерю профессионального статуса. В прошлом сезоне клуб выступал в ФНЛ.

«Время ушло для нас. Если команда и будет играть, то уже среди любительских коллективов. Клуб пока функционирует, юридическое лицо сохранено. Не теряем и надежду, что полугодовая задолженность по зарплатам будет погашена», – сказал ТАСС директор «Мордовии» Николай Левин.

Клуб основан в 1961 году.

«Мордовия» дважды брала первенство ФНЛ.

В сезоне-2015/16 «Мордовия» выступала в РПЛ.

В отношении «Мордовии» запустят процедуру банкротства. Клуб может потерять профессиональный статус