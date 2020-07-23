Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • В отношении «Мордовии» запустят процедуру банкротства. Клуб может потерять профессиональный статус

В отношении «Мордовии» запустят процедуру банкротства. Клуб может потерять профессиональный статус

23 июля 2020, 19:49
6

Шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин сообщил о финансовых проблемах «Мордовии». В отношении клуба начнут процедуру банкротства.

«Первый труп из «наследия ЧМ-2018»: футбол в Саранске подыхает, но всем плевать.

Между тем, ФК «Мордовия», не так давно игравший в РПЛ, занял последнее место в ФНЛ в прошлом сезоне и вылетел (хотя мог остаться, как тот же «Факел», но не наскрeб денег на лицензию). Вероятно, клуб на днях вообще прекратит профессиональное существование и не сыграет нигде. Футболисты воют. Их кинули. Вот чем с нами поделился игрок команды (имени просил не называть):

– долги по зарплате футболистов достигли 6 месяцев;

– деньги во время сезона ФНЛ в клуб проходили, но загадочно терялись где-то на полпути к игрокам;

– на днях будет запущена процедура банкротства, клуб, возможно, не выступит даже в ПФЛ;

– база с 5 шикарными полями и инфраструктурой опечатана, под арестом за долги;

– встречи с главой республики и министром спорта ни к чему не привели (хотя обещания, конечно, звучали), равно как не помогли и обращения к руководству российского футбола и лиг.

С другой стороны, столько клубов с историей в РФ уже покинуло этот мир. Одним больше, одним меньше. Всем плевать. Умерла так умерла. (С) А пацаны без денег, видимо, перебьются», – написал инсайдер в телеграме.

  • Клуб основан в 1961 году.
  • «Мордовия» дважды брала первенство ФНЛ.
  • В сезоне-2015/16 «Мордовия» выступала в РПЛ.

Источник: телеграм-канал Вячеслава Короткина
Россия. ПФЛ. Зона Центр Мордовия
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Skull_Boy
1595524109
Да и положить на них, республика сыграла свою роль по выборам за ЕР в 97% вовкиных голосов, в Чечне и то меньше, а после ходаки, которые жрали колеса, а теперь вы никому не нужны, надеюсь хоть бабки успели распилить, а то глупо будет
Ответить
Hektor 84
1595530677
Зачем было строить стадион в засранске
Ответить
777+
1595536725
Когда-то, кто-то "сладко" все придумал, Ура - джекпот!!! Мордовия встречает Мундиаль!!! И вот теперь осталось все морковкою засеять, Такая правда жизни, такая вот печаль....((((
Ответить
yorgenbarenz
1595568796
Наказание с небес прилетело очень быстро.Правда,те,кто замутили авантюру с ЧМ в Саранске,ещё только поёживаются в предвкушении....
Ответить
zigbert
1595603229
Крепкая была команда. Но к этому все шло. Даже в ФНЛ команда начала выступать неудачно. Но без хорошей финансовой поддержки команде не выжить.
Ответить
Главные новости
Фото«Астон Вилла» подписала 7-кратного чемпиона Германии
18:26
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
18:09
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
17:40
3
Фото«Тоттенхэм» подписал еще одного футболиста «Манчестер Сити»
17:23
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
17:17
16
Фото«Реал» купил защитника за 2 миллиона
17:09
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
16:36
1
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
16:20
6
ФотоВендел ответил на критику Орлова
16:04
8
Фото«Барселона» объявил о переходе финалиста ЧМ-2018
15:50
Все новости
Все новости
ФотоЦСКА расстался с игроком, забившим 20 голов в молодежке, и племянником Романа Еременко
3 июля
ФотоНа бывшем стадионе РПЛ натуральный газон поменяют на искусственный
22 июня
2
В российском клубе вспыхнула забастовка
26 мая
10
Российский еврокубковый финалист уволил главного тренера
15 мая
2
ВидеоВо Второй лиге нападающий отбил пенальти на 94-й минуте
9 мая
8
Старейший клуб России рассказал «Бомбардиру» о дальнейшей судьбе
30 апреля
2
ФотоДва игрока «Краснодара» перешли в подмосковный клуб
26 марта
Детский тренер из России проиграл в казино деньги, собранные команде на сборы
14 марта
2
Российский клуб ищет игроков по объявлению
12 марта
5
Прояснилась судьба старейшего клуба России
11 марта
1
ФотоКлуб Второй лиги подписал игроков «Спартака» и «Локомотива»
8 марта
4
ФотоИгрок, которого ЦСКА увел у «Зенита», отправился в аренду во Вторую лигу
2 марта
3
ФотоЛипецкий «Металлург» подписал Пантеру
20 февраля
ФотоЭкс-спартаковец отправился играть в Липецк
20 февраля
Воспитанник «Зенита» перешел в команду Канчельскиса
15 февраля
Тарасов может возглавить старейший клуб России и перевезти его в другой город
11 февраля
2
ФотоЗащитник «Спартака» перешел в клуб из Санкт-Петербурга
1 февраля
4
ФотоВратарь «Зенита» перешел в другой клуб из Санкт-Петербурга
26 января
1
ФотоВратарь московского «Спартака» перешел в тамбовский
26 января
3
В старейшем клубе России отреагировали на информацию о закрытии
24 января
Старейший клуб России закрывается
21 января
5
Канчельскис ответил, готов ли он возглавить «Манчестер Юнайтед»
6 января
3
Прояснилась судьба старейшего клуба России
2025.12.27 15:45
«Краснодар» отдаст молодых игроков в московский клуб
2025.12.18 13:40
1
Стало известно, будет ли расформирован старейший клуб Санкт-Петербурга
2025.12.10 11:45
1
Канчельскис высмеял искусственные поля в России: «Там Ленин играл еще!»
2025.12.02 08:42
1
Канчельскис поедет на стажировку к тренеру из АПЛ
2025.11.19 22:33
1
Экс-спартаковец возглавил «Орел»
2025.11.03 10:57
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+