В отношении «Мордовии» запустят процедуру банкротства. Клуб может потерять профессиональный статус

Шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин сообщил о финансовых проблемах «Мордовии». В отношении клуба начнут процедуру банкротства.

«Первый труп из «наследия ЧМ-2018»: футбол в Саранске подыхает, но всем плевать.

Между тем, ФК «Мордовия», не так давно игравший в РПЛ, занял последнее место в ФНЛ в прошлом сезоне и вылетел (хотя мог остаться, как тот же «Факел», но не наскрeб денег на лицензию). Вероятно, клуб на днях вообще прекратит профессиональное существование и не сыграет нигде. Футболисты воют. Их кинули. Вот чем с нами поделился игрок команды (имени просил не называть):

– долги по зарплате футболистов достигли 6 месяцев;

– деньги во время сезона ФНЛ в клуб проходили, но загадочно терялись где-то на полпути к игрокам;

– на днях будет запущена процедура банкротства, клуб, возможно, не выступит даже в ПФЛ;

– база с 5 шикарными полями и инфраструктурой опечатана, под арестом за долги;

– встречи с главой республики и министром спорта ни к чему не привели (хотя обещания, конечно, звучали), равно как не помогли и обращения к руководству российского футбола и лиг.

С другой стороны, столько клубов с историей в РФ уже покинуло этот мир. Одним больше, одним меньше. Всем плевать. Умерла так умерла. (С) А пацаны без денег, видимо, перебьются», – написал инсайдер в телеграме.