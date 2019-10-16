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    В отношении «Мордовии» запустят процедуру банкротства. Клуб может потерять профессиональный статус

    Шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин сообщил о финансовых проблемах «Мордовии». В отношении клуба начнут процедуру банкротства.

    «Первый труп из «наследия ЧМ-2018»: футбол в Саранске подыхает, но всем плевать.

    Между тем, ФК «Мордовия», не так давно игравший в РПЛ, занял последнее место в ФНЛ в прошлом сезоне и вылетел (хотя мог остаться, как тот же «Факел», но не наскрeб денег на лицензию). Вероятно, клуб на днях вообще прекратит профессиональное существование и не сыграет нигде. Футболисты воют. Их кинули. Вот чем с нами поделился игрок команды (имени просил не называть):

    – долги по зарплате футболистов достигли 6 месяцев;

    – деньги во время сезона ФНЛ в клуб проходили, но загадочно терялись где-то на полпути к игрокам;

    – на днях будет запущена процедура банкротства, клуб, возможно, не выступит даже в ПФЛ;

    – база с 5 шикарными полями и инфраструктурой опечатана, под арестом за долги;

    – встречи с главой республики и министром спорта ни к чему не привели (хотя обещания, конечно, звучали), равно как не помогли и обращения к руководству российского футбола и лиг.

    С другой стороны, столько клубов с историей в РФ уже покинуло этот мир. Одним больше, одним меньше. Всем плевать. Умерла так умерла. (С) А пацаны без денег, видимо, перебьются», – написал инсайдер в телеграме.

    • Клуб основан в 1961 году.
    • «Мордовия» дважды брала первенство ФНЛ.
    • В сезоне-2015/16 «Мордовия» выступала в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Вячеслава Короткина

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +9059

      Skull_Boy 1 час назад

      Да и положить на них, республика сыграла свою роль по выборам за ЕР в 97% вовкиных голосов, в Чечне и то меньше, а после ходаки, которые жрали колеса, а теперь вы никому не нужны, надеюсь хоть бабки успели распилить, а то глупо будет

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      Рейтинг: +89

      Ray Coach > Skull_Boy 33 минуты назад

      Успели, все попилили. Клуб жалко. Болел ещё Светотехнику. Славные времена были. Футбол республике не нужен. Выжить бы...

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