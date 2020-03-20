РФС подписал соглашение о развитии футбола в Мордовии

Российский футбольный союз объявил о заключении договора о взаимодействии и сотрудничестве с Министерством спорта РФ и Администрацией Республики Мордовия.

Соглашение направлено на развитие футбола в вышеуказанном регионе.

«Оно позволит повысить число граждан, которые будут постоянно заниматься футболом в Республике Мордовия. Планируется увеличение количества муниципальных образований, в которых будут проводиться турниры по футболу, а также оказание поддержки профессиональному футбольному клубу «Мордовия». В ближайшее время к соглашению присоединится Федерация футбола Республики Мордовия», – говорится в заявлении РФС.

Основными целями договора заявлены развитие массового, детско-юношеского и женского футбола, любительского и профессионального футбола и его дисциплин, подготовка тренеров и судей, развитие футбольной инфраструктуры региона и формирование регионального центра подготовки футболистов.

Соглашение заключено в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» и стратегии развития футбола в России до 2030 года.