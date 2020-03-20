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РФС подписал соглашение о развитии футбола в Мордовии

20 марта 2020, 13:33
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Российский футбольный союз объявил о заключении договора о взаимодействии и сотрудничестве с Министерством спорта РФ и Администрацией Республики Мордовия.

Соглашение направлено на развитие футбола в вышеуказанном регионе.

«Оно позволит повысить число граждан, которые будут постоянно заниматься футболом в Республике Мордовия. Планируется увеличение количества муниципальных образований, в которых будут проводиться турниры по футболу, а также оказание поддержки профессиональному футбольному клубу «Мордовия». В ближайшее время к соглашению присоединится Федерация футбола Республики Мордовия», – говорится в заявлении РФС.

Основными целями договора заявлены развитие массового, детско-юношеского и женского футбола, любительского и профессионального футбола и его дисциплин, подготовка тренеров и судей, развитие футбольной инфраструктуры региона и формирование регионального центра подготовки футболистов.

Соглашение заключено в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» и стратегии развития футбола в России до 2030 года.

Источник: Официальный сайт РФС
Россия. ФНЛ Мордовия
Комментарии (1)
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yorgenbarenz
1584706765
Дождались,наконец-то! Теперь Мордовия расцветёт.Надо снести все на ладан дышащие заводы и наделать там грейдерами футбольные поля.Приятно было прочесть про развитие массового футбола.Давно пора всех старух от подъездов разогнать ! Пусть играют в футбол на интерес.Ну,там,за пачку гречки,дюжину рулонов туалетной бумаги....
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