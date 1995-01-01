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    Журналист Алексеев – о недовольстве руководства клубов Семиным: «В «Локомотиве» тренер ходил к президенту «РЖД», в «Мордовии» – к губернатору»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев рассказал, почему руководителей клубов не в полной мере устраивает главный тренер Юрий Семин. Сейчас он дорабатывает последние недели в «Локомотиве».

    «У Семина непростой характер. Анатолию Мещерякову, думаю, не очень нравятся походы тренера к президенту «РЖД» Олегу Белозерову. Знаю, что и в «Мордовии» была такая же ситуация, там Семин решал вопросы с губернатором. Руководителями клуба это не воспринималось с большим энтузиазмом.

    У Палыча на каждый трансфер свое мнение. На трансферном комитете он излагает собственную позицию», – рассказал Алексеев.

    • Тренер не планирует заканчивать карьеру.
    • 11 мая тренеру исполнилось 73 года.
    • Семин – самый успешный тренер в истории московского клуба (13 трофеев).

    Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»

    Является болельщиком «Динамо», предоставляет инсайды о российском футболе в «Спорт-Экспрессе» и своем телеграм-канале. Аудитория - более 2,8 тысячи подписчиков.

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    Сегодня, 19:40
    Комментарии7
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      Рейтинг: +5674

      paracetamol 5 минут назад

      «У Палыча на каждый трансфер свое мнение. На трансферном комитете он излагает собственную позицию»...
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      А что, разве должно быть по-другому?
      Шпалыча президент РЖД принимает, потому что у него авторитет, а всякое г-но в руководстве клупа можно поменять и никто не заметит разницы. Потому им и от ворот поворот!

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      Рейтинг: +2140

      general.lizyukov 38 минут назад

      А к кому ещё идти, как не к главному спонсору? Кто деньги даёт - с тем и надо говорить, а не через шестёрок всяких общаться. Поналепили себе тёплых кресел, посредники хреновы.

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      Рейтинг: +658

      moskowcity-petrv 39 минут назад

      Хотят ручного тренера.у Палыча возраст и авторитет, он может позволить сходить к президенту клуба, порешать вопросы

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      Рейтинг: +1132

      DMитрий 1 час назад

      Чтобы решить что-то глобальное и быстро, надо найти человека, который это услышит и решит. Палыч это делал по своему,- результат на лицо. Я могу сказать, что такая методика имеет место действовать во многих компаниях по мимо больших структур. Главное найти заинтересованного человека.

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      Рейтинг: +1197

      777+ 2 часа назад

      Правильно, что Палыч ходил к президенту РЖД. Это значит, что Мещеряков не решал нужных команде вопросов и задач. Или решал свои личные задачи. Короче, Мещериков - слабое звено, он должен уйти!!!

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      Рейтинг: +8245

      Skull_Boy 2 часа назад

      Олень в Мордовии глава и еще после этого себя называть журналистом, бред

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      Рейтинг: +68

      Romashin 3 часа назад

      Потому что тренер привык добиваться результатов!!!
      Он ходил туда не для того чтобы себе карман набить, а чтобы усилить команду, и это даёт результат!!!!! И естественно, он как главный тренер лучше знает, какие ему нужны трансферы. Я знаю что это и руководство понимает, но для них в пурвую очередь важны бабки а не достижения в футболе!!! Позор руководству!!!!!

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