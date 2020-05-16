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  • Журналист Алексеев – о недовольстве руководства клубов Семиным: «В «Локомотиве» тренер ходил к президенту «РЖД», в «Мордовии» – к губернатору»

Журналист Алексеев – о недовольстве руководства клубов Семиным: «В «Локомотиве» тренер ходил к президенту «РЖД», в «Мордовии» – к губернатору»

16 мая 2020, 19:40
8

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев рассказал, почему руководителей клубов не в полной мере устраивает главный тренер Юрий Семин. Сейчас он дорабатывает последние недели в «Локомотиве».

«У Семина непростой характер. Анатолию Мещерякову, думаю, не очень нравятся походы тренера к президенту «РЖД» Олегу Белозерову. Знаю, что и в «Мордовии» была такая же ситуация, там Семин решал вопросы с губернатором. Руководителями клуба это не воспринималось с большим энтузиазмом.

У Палыча на каждый трансфер свое мнение. На трансферном комитете он излагает собственную позицию», – рассказал Алексеев.

  • Тренер не планирует заканчивать карьеру.
  • 11 мая тренеру исполнилось 73 года.
  • Семин – самый успешный тренер в истории московского клуба (13 трофеев).

Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»

Является болельщиком «Динамо», предоставляет инсайды о российском футболе в «Спорт-Экспрессе» и своем телеграм-канале. Аудитория - более 2,8 тысячи подписчиков.

Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Локомотив Мордовия Семин Юрий
Комментарии (8)
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Romashin69
1589649270
Потому что тренер привык добиваться результатов!!! Он ходил туда не для того чтобы себе карман набить, а чтобы усилить команду, и это даёт результат!!!!! И естественно, он как главный тренер лучше знает, какие ему нужны трансферы. Я знаю что это и руководство понимает, но для них в пурвую очередь важны бабки а не достижения в футболе!!! Позор руководству!!!!!
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Skull_Boy
1589651846
Олень в Мордовии глава и еще после этого себя называть журналистом, бред
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777+
1589653901
Правильно, что Палыч ходил к президенту РЖД. Это значит, что Мещеряков не решал нужных команде вопросов и задач. Или решал свои личные задачи. Короче, Мещериков - слабое звено, он должен уйти!!!
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moskowcity-petrv
1589658861
Хотят ручного тренера.у Палыча возраст и авторитет, он может позволить сходить к президенту клуба, порешать вопросы
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general.lizyukov
1589658930
А к кому ещё идти, как не к главному спонсору? Кто деньги даёт - с тем и надо говорить, а не через шестёрок всяких общаться. Поналепили себе тёплых кресел, посредники хреновы.
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paracetamol
1589660882
«У Палыча на каждый трансфер свое мнение. На трансферном комитете он излагает собственную позицию»... --------------------------------------- А что, разве должно быть по-другому? Шпалыча президент РЖД принимает, потому что у него авторитет, а всякое г-но в руководстве клупа можно поменять и никто не заметит разницы. Потому им и от ворот поворот!
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alexfilatov
1589661985
Палыч легенда российского футбола, нельзя так с ним, человек старой закалки, который может и делает..!
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морозз
1589684312
Это примерно как твой подчинённый будет обращаться к боссу минуя тебя! Во всём мире это не приветствуется, отсюда и такие оргвыводы! Сёмин работал по старинке, не обращая внимания на людей его обслуживавших! Ну а теперь поздно пить Боржоми!
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