Журналист Алексеев – о недовольстве руководства клубов Семиным: «В «Локомотиве» тренер ходил к президенту «РЖД», в «Мордовии» – к губернатору»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев рассказал, почему руководителей клубов не в полной мере устраивает главный тренер Юрий Семин. Сейчас он дорабатывает последние недели в «Локомотиве».

«У Семина непростой характер. Анатолию Мещерякову, думаю, не очень нравятся походы тренера к президенту «РЖД» Олегу Белозерову. Знаю, что и в «Мордовии» была такая же ситуация, там Семин решал вопросы с губернатором. Руководителями клуба это не воспринималось с большим энтузиазмом.

У Палыча на каждый трансфер свое мнение. На трансферном комитете он излагает собственную позицию», – рассказал Алексеев.