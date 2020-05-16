Журналист Алексеев – о недовольстве руководства клубов Семиным: «В «Локомотиве» тренер ходил к президенту «РЖД», в «Мордовии» – к губернатору»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев рассказал, почему руководителей клубов не в полной мере устраивает главный тренер Юрий Семин. Сейчас он дорабатывает последние недели в «Локомотиве».
«У Семина непростой характер. Анатолию Мещерякову, думаю, не очень нравятся походы тренера к президенту «РЖД» Олегу Белозерову. Знаю, что и в «Мордовии» была такая же ситуация, там Семин решал вопросы с губернатором. Руководителями клуба это не воспринималось с большим энтузиазмом.
У Палыча на каждый трансфер свое мнение. На трансферном комитете он излагает собственную позицию», – рассказал Алексеев.
- Тренер не планирует заканчивать карьеру.
- 11 мая тренеру исполнилось 73 года.
- Семин – самый успешный тренер в истории московского клуба (13 трофеев).
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