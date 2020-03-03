«Р-Спорт»: «Мордовия» тренируется на базе, арестованной за долги клуба

Базу «Мордовии» арестовали за долги перед компанией «Строй-Инжиниринг», сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источника.

После ареста приставами спортивный объект оценивают для дальнейшей продажи. При этом команда продолжает тренироваться на базе.

«Приставы арестовали базу за долги, но это произошло не сегодня, а давно. Команда занимается на базе, но она описана. Сейчас оценщики работают над тем, за сколько можно совершить продажу комплекса.

«Мордовия» арендовала стадион, построенный к чемпионату мира, для матчей в ФНЛ, но аренду осилить не смогла. После чемпионата мира администрация сказала, что клуб может играть, но после команду загнали в финансовую задницу», – рассказал собеседник.