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    «Р-Спорт»: «Мордовия» тренируется на базе, арестованной за долги клуба

    Базу «Мордовии» арестовали за долги перед компанией «Строй-Инжиниринг», сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источника.

    После ареста приставами спортивный объект оценивают для дальнейшей продажи. При этом команда продолжает тренироваться на базе.

    «Приставы арестовали базу за долги, но это произошло не сегодня, а давно. Команда занимается на базе, но она описана. Сейчас оценщики работают над тем, за сколько можно совершить продажу комплекса.

    «Мордовия» арендовала стадион, построенный к чемпионату мира, для матчей в ФНЛ, но аренду осилить не смогла. После чемпионата мира администрация сказала, что клуб может играть, но после команду загнали в финансовую задницу», – рассказал собеседник.

    • «Мордовия» занимает 18-е место в зоне вылета ФНЛ, на 7 очков отставая от 15-й строчки.
    • В январе руководители клуба провели в Саранске встречу с бывшим главным тренером «Химок» Андреем Талалаевым.
    • В регионе подняли вопрос реанимации клуба, который испытывает большие финансовые проблемы. С Талалаевым обсудили возможный вектор развития клуба, тренеру показали инфраструктуру и базу «Мордовии».

    Источник: «Р-Спорт»

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