«Мордовия» может потерять место в ФНЛ

Участие «Мордовии» в следующем розыгрыше ФНЛ находится под вопросом, сообщает Sportbox.

По информации источника, РФС не будет рассматривать заявку саранского клуба, пока тот не заплатит за лицензирование.

Долги «Мордовии» составляют около 170 миллионов рублей. Из-за несоответствия финансового критерия установленным нормативам команда может вылететь в дивизион ниже.

Заявки всех остальных клубов экспертная комиссия ФНЛ одобрила для получения лицензии РФС.