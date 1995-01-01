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    «Мордовия» может потерять место в ФНЛ

    Участие «Мордовии» в следующем розыгрыше ФНЛ находится под вопросом, сообщает Sportbox.

    По информации источника, РФС не будет рассматривать заявку саранского клуба, пока тот не заплатит за лицензирование.

    Долги «Мордовии» составляют около 170 миллионов рублей. Из-за несоответствия финансового критерия установленным нормативам команда может вылететь в дивизион ниже.

    Заявки всех остальных клубов экспертная комиссия ФНЛ одобрила для получения лицензии РФС.

    Источник: Sportbox

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    Сегодня, 15:33
    Комментарии6
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      Рейтинг: +3267

      Давид59 15 минут назад

      У нас футбол это обязательно должны быть огромные деньги. Посмотрите на Андорру, Сан-марино, Гибралтар. Играют люди в футбол. Пожарники, учителя, полицейские и вполне без миллионов обходятся. У нас футболист это синоним миллионера. Может дать всем российским лигам, кроме РПЛ любительский статус?

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      Рейтинг: +3267

      Давид59 24 минуты назад

      В Европе такой вопрос в нижних лигах вообще не стоит. Нет денег - получай любительский статус. У нас вечно пытаются что-то своё придумать. А с Саранском вообще жесть - им дали ЧМ2018 и отгрохали стадионище (прокатив Краснодар мимо ЧМ), который они содержать не в состоянии

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      Рейтинг: +2786

      alarm > Давид59 14 минут назад

      а как краснодар получил бы чм со своей вместимость 34k? и 4 города рядом - перебор. саранск конкретно прокатил воронеж.

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      Рейтинг: +3267

      Давид59 > alarm 6 минут назад

      А чего тогда Галицкий возмущался? Надо было чуть больше вместимость делать. Сколько там надо? 40?

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      Рейтинг: +8361

      Skull_Boy 43 минуты назад

      Да и срать, один хер финансировали регион из-за ходоков, пока не узнали, что таблетки жрут, а теперь хер вам, а не финансирование, как раньше и в ФНЛ вообще надо оставить команд 10, один хер от остальных толку нет, тупая трата денег

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      Рейтинг: +2786

      alarm 52 минуты назад

      для спартака место освободилось

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