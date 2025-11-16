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Новости сборной Молдовы по футболу
Лига наций
Стадион:
Зимбру
Сайт:
http://www.fmf.md/
Тренер:
Лилиан Попеску
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Расписание
Таблица
Товарищеские матчи. Беларусь упустила победу, Казахстан проиграл и другие результаты
9 июня
1
Трансляция
Армения – Молдавия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 июня 2026
9 июня
Армения – Молдавия: прогноз и ставки на матч 9 июня 2026 с коэффициентом 2.05
8 июня
Трансляция
Молдавия – Болгария: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июня 2026
5 июня
Молдавия – Болгария: прогноз и ставки на матч 5 июня 2026 с коэффициентом 2
4 июня
Трансляция
Кипр – Молдавия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2026
30 марта
Кипр – Молдова: прогноз и ставки на матч 30 марта 2026 с коэффициентом 1.83
29 марта
Трансляция
Израиль – Молдавия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 ноября 2025
2025.11.16 21:35
Гаттузо разозлился на болельщиков сборной Италии после матча с Молдовой
2025.11.14 14:12
Отбор ЧМ-2026. Франция разгромила Украину, поражение Португалии, победы Англии и Италии
2025.11.14 00:43
1
Трансляция
Молдавия – Италия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 ноября 2025
2025.11.13 21:35
Молдова – Италия: прогноз и ставки на матч 13 ноября 2025 с коэффициентом 1.6
2025.11.12 09:38
Отбор ЧМ-2026. Англия, Испания и Италия крупно выиграли, разгромное поражение Грузии, дубль Роналду не стал победным и другие результаты
2025.10.14 23:43
Трансляция
Эстония – Молдавия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 октября 2025
2025.10.14 17:50
Товарищеские матчи. Англия крупно обыграла Уэльс и другие результаты
2025.10.09 23:55
Румыния – Молдова: прогноз и ставки на матч 9 октября 2025 с коэффициентом 1.70
2025.10.08 08:28
Тренер сборной Молдавии ушел в отставку после 1:11 от Норвегии
2025.09.11 16:38
2
Вратарь Молдавии рассказал о самочувствии после 1:11
2025.09.10 23:51
2
Стало известно, с какой целью сборная Норвегии забила 11 Молдавии
2025.09.10 23:19
6
Реакция Рабинера на оглушительную победу Норвегии над Молдавией
2025.09.10 15:35
Холанд двумя словами описал 11 голов Норвегии в ворота Молдавии
2025.09.10 11:27
2
Игрок «Спартака» пережил 1:11 за 3 дня до дерби с «Динамо»
2025.09.10 00:07
13
Отбор ЧМ-2026. Норвегия уничтожила Молдавию (11:1), Холанд забил 5, Осгор – 4
2025.09.09 23:34
7
Норвегия – Молдова: прогноз и ставки на матч 9 сентября 2025 с коэффициентом 1.80
2025.09.08 09:34
Отбор ЧМ-2026. Сокрушительные поражения Беларуси и Азербайджана, Франция победила Украину и другие результаты
2025.09.05 23:40
1
Молдова – Израиль: прогноз и ставки на матч 5 сентября 2025 с коэффициентом 1.76
2025.09.04 09:48
Отбор ЧМ-2026. Италия выиграла в прощальном матче Спаллетти, Бельгия вырвала победу над Уэльсом, Хорватия забила 5 голов Чехии и другие результаты
2025.06.09 23:49
Трансляция
Италия – Молдавия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 июня 2025
2025.06.09 20:35
Спаллетти объявил, что его уволят из сборной Италии
2025.06.08 16:40
4
Прогноз на точный счeт матча Италия – Молдова: Квалификация ЧМ, 9 июня
2025.06.08 09:28
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