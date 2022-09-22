- 22 сентября 2022
- 21:00 Лига наций. Молдавия в гостях победила Латвию
- 30 августа 2022
- 00:23 Добровольский рассказал, что мог возглавить команду из РПЛ
- 6 июня 2022
- 23:53 Лига наций. Казахстан победил Словакию и другие результаты
- 24 марта 2022
- 22:15 Лига наций. Эстония сыграла вничью с Кипром в первом стыке, Казахстан победил Молдавию
- 16 декабря 2021
- 20:56 Определились все 14 групп Лиги наций 7
- 16 ноября 2021
- 01:01 Отбор ЧМ-2022. Дания проиграла Шотландии, Австрия и Израиль добыли домашние победы 1
- 12 ноября 2021
- 22:09 Отбор ЧМ-2022. Шотландия обыграла в гостях Молдавию и впервые с ЧМ-1998 вышла в стыковые матчи
- 17 октября 2021
- 01:03 The Sun: игроки сборной Дании перед матчем с Молдавией устроили вечеринку с сотрудницами отеля 14
- 10 октября 2021
- 00:02 Отбор ЧМ-2022. Дания разгромила Молдавию, Шотландия вырвала победу над Израилем 3
- 8 сентября 2021
- 00:08 Отбор ЧМ-2022. Дания забила пять безответных мячей Израилю, Шотландия обыграла Австрию
- 5 сентября 2021
- 00:04 Отбор ЧМ-2022. Дания минимально победила Фарерские острова, Израиль разгромил Австрию 1
- 2 сентября 2021
- 00:10 Отбор ЧМ-2022. Дания победила Шотландию, Австрия – Молдавию 1
- 3 июня 2021
- 22:54 Товарищеские матчи. Турция обыграла Молдавию, Украина одолела Северную Ирландию
- 28 марта 2021
- 20:57 Отбор ЧМ-2022. Англия обыграла Албанию, Дания забила восемь безответных мячей Молдавии
- 26 марта 2021
- 00:41 Отбор ЧМ-2022. Италия победила Северную Ирландию, Испания сыграла вничью с Грецией и другие результаты 1
- 2 января 2021
- 10:19 Фото Защитник сборной Молдавии Рябчук стал игроком «Олимпиакоса»
- 14 ноября 2020
- 20:15 Тренер Турции Гюнеш: «Россия играла с Молдавией на высоком уровне» 7
- 11:14 Обляков – о дебюте за сборную России: «Это приятно, конечно. Отличные эмоции, невероятные»
- 13 ноября 2020
- 11:29 Евсеев: «В сборной сыграли Обляков, Дивеев и Фомин. Это работа Газизова» 6
- 11:13 Кучаев – о дебюте за сборную: «Особо не волновался. Был уверен в своих силах»
- 10:34 Колосков: «С Соболевым в атаке появился разум. При Дзюбе мы только мячи теряли» 10
- 10:18 Дивеев: «Давайте не будем недооценивать Молдавию. Все команды сильные» 24
- 08:23 Гилерме провел 135-й матч на ноль в карьере и обогнал Черчесова в клубе Яшина 8
- 00:24 Черчесов – Губерниеву: «Сафонов ваш сын внебрачный, почему вы всe время про него спрашиваете?» 22
- 12 ноября 2020
- 23:56 Сборная Молдавии проиграла 15 из 18 последних матчей. Не победили их только Андорра, Косово и Россия 4