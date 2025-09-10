Холанд двумя словами описал 11 голов Норвегии в ворота Молдавии

Форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд прокомментировал победу над Молдавией.

Матч квалификации ЧМ-2026 закончился крупным выигрышем норвежцев со счетом 11:1. Холанд забил пять голов и сделал результативную передачу.

«Это безумие. Здесь даже сложно что-то добавить – результат всe объясняет. Рад, что смог не только забить, но и помочь партнeрам передачами. Главное – сохранять такой же настрой. Мы понимаем, ради чего играем, и на нас лежит большая ответственность. Поэтому остаeтся лишь работать на максимум», – сказал Холанд в эфире TV2.