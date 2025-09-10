Введите ваш ник на сайте
Холанд двумя словами описал 11 голов Норвегии в ворота Молдавии

Вчера, 11:27
2

Форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд прокомментировал победу над Молдавией.

Матч квалификации ЧМ-2026 закончился крупным выигрышем норвежцев со счетом 11:1. Холанд забил пять голов и сделал результативную передачу.

«Это безумие. Здесь даже сложно что-то добавить – результат всe объясняет. Рад, что смог не только забить, но и помочь партнeрам передачами. Главное – сохранять такой же настрой. Мы понимаем, ради чего играем, и на нас лежит большая ответственность. Поэтому остаeтся лишь работать на максимум», – сказал Холанд в эфире TV2.

Еще по теме:
Назван лидер 21-го века по пента-трикам 2
Отбор ЧМ-2026. Норвегия уничтожила Молдавию (11:1), Холанд забил 5, Осгор – 4 8
Холанд поменял фамилию на футболке сборной Норвегии 2
Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Манчестер Сити Молдавия Норвегия Холанд Эрлинг
Troyz
1757493340
Интересно было бы увидеть Норвегию на ЧМ, впервые нормально могут соперничать с топами с 1998 года
Ответить
САДЫЧОК
1757513761
Когда введут лимит у нас-мы тоже будем лететь 1-11! Привет этому Министру передайте . который хочет утопить наш футбол.
Ответить
