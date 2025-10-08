Введите ваш ник на сайте
Румыния – Молдова: прогноз и ставки на матч 9 октября 2025 с коэффициентом 1.70

08 октября 2025 8:59
Румыния - Молдавия
09 окт. 2025, четверг 21:00 | Товарищеские матчи. Сборные
Перейти в онлайн матча
9 октября на Национальном стадионе в Бухаресте пройдет товарищеский матч между сборными Румынии и Молдовы. Обе команды подойдут к встрече с разным эмоциональным фоном: хозяева стремятся прервать серию неудач, а гости – показать достойный результат после череды разгромов.

Румыния

Румыны проводят неровный период. Команда не может выиграть уже пять матчей подряд, однако сохраняет атакующий потенциал – десять забитых мячей в пяти последних встречах. При этом слабое звено – оборона: восемь пропущенных голов за тот же отрезок. После болезненного поражения от Канады (0:3) румынская сборная наверняка будет мотивирована реабилитироваться перед болельщиками.На своем поле Румыния традиционно действует смелее, активно нагружает фланги и старается прессинговать с первых минут. С учетом разницы в классе и организации игры, хозяева будут иметь преимущество в контроле мяча и создании опасных моментов.

Молдова

Сборная Молдовы переживает кризис. Команда проиграла шесть матчей подряд, при этом за пять последних встреч пропустила 22 гола – катастрофический показатель даже по меркам товарищеских встреч. В атаке молдавская сборная выглядит слабо, забив лишь трижды за тот же период. Последние разгромы от Норвегии (1:11) и Израиля (0:4) подорвали уверенность игроков.На выезде Молдова традиционно играет осторожно, но оборонительная модель часто не выдерживает давления соперников. Против Румынии, обладающей скоростью и опытом, удержать ворота в неприкосновенности будет крайне трудно.

Факты о командах

Румыния

  • Не побеждает в 5 последних товарищеских матчах
  • В среднем: 2.00 забитых и 1.60 пропущенных голов (последние 5 игр)
  • Забивает в 3 матчах подряд
  • Пропускает в 7 из 9 последних встреч

Молдова

  • Проигрывает 6 матчей подряд
  • В среднем: 0.60 забитых и 4.40 пропущенных голов (последние 5 игр)
  • Пропускает в 7 последних матчах
  • Играет слабо на выезде, теряя концентрацию после перерыва

Личные встречи
100% (1)
0% (0)
0% (0)
5
Забитых мячей
0
5
В среднем за матч
0
5:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  0:5
Товарищеские матчи. Сборные,
Молдавия
0 : 5
20.11.2022
Румыния

Прогноз на матч Румыния – Молдова

Ожидается встреча с преимуществом хозяев по всем параметрам. Румыния превосходит Молдову в индивидуальном мастерстве, скорости и уровне организации игры. Даже с учeтом неплохой результативности гостей в отдельных матчах, разрыв в классе очевиден. Вероятно, хозяева будут активно атаковать с первых минут и постараются оформить уверенную победу с разницей минимум в два мяча.

Рекомендованные ставки

  • Победа Румынии с форой (-1.5) – коэффициент 1.70
  • Индивидуальный тотал Румынии больше 2 голов – коэффициент 1.85

Автор: Бестужев Павел
Товарищеские матчи. Сборные Молдавия Румыния
Рекомендуем
