9 октября на Национальном стадионе в Бухаресте пройдет товарищеский матч между сборными Румынии и Молдовы. Обе команды подойдут к встрече с разным эмоциональным фоном: хозяева стремятся прервать серию неудач, а гости – показать достойный результат после череды разгромов.
Румыния
Румыны проводят неровный период. Команда не может выиграть уже пять матчей подряд, однако сохраняет атакующий потенциал – десять забитых мячей в пяти последних встречах. При этом слабое звено – оборона: восемь пропущенных голов за тот же отрезок. После болезненного поражения от Канады (0:3) румынская сборная наверняка будет мотивирована реабилитироваться перед болельщиками.На своем поле Румыния традиционно действует смелее, активно нагружает фланги и старается прессинговать с первых минут. С учетом разницы в классе и организации игры, хозяева будут иметь преимущество в контроле мяча и создании опасных моментов.
Молдова
Сборная Молдовы переживает кризис. Команда проиграла шесть матчей подряд, при этом за пять последних встреч пропустила 22 гола – катастрофический показатель даже по меркам товарищеских встреч. В атаке молдавская сборная выглядит слабо, забив лишь трижды за тот же период. Последние разгромы от Норвегии (1:11) и Израиля (0:4) подорвали уверенность игроков.На выезде Молдова традиционно играет осторожно, но оборонительная модель часто не выдерживает давления соперников. Против Румынии, обладающей скоростью и опытом, удержать ворота в неприкосновенности будет крайне трудно.
Факты о командах
Румыния
- Не побеждает в 5 последних товарищеских матчах
- В среднем: 2.00 забитых и 1.60 пропущенных голов (последние 5 игр)
- Забивает в 3 матчах подряд
- Пропускает в 7 из 9 последних встреч
Молдова
- Проигрывает 6 матчей подряд
- В среднем: 0.60 забитых и 4.40 пропущенных голов (последние 5 игр)
- Пропускает в 7 последних матчах
- Играет слабо на выезде, теряя концентрацию после перерыва
Прогноз на матч Румыния – Молдова
Ожидается встреча с преимуществом хозяев по всем параметрам. Румыния превосходит Молдову в индивидуальном мастерстве, скорости и уровне организации игры. Даже с учeтом неплохой результативности гостей в отдельных матчах, разрыв в классе очевиден. Вероятно, хозяева будут активно атаковать с первых минут и постараются оформить уверенную победу с разницей минимум в два мяча.
Рекомендованные ставки
- Победа Румынии с форой (-1.5) – коэффициент 1.70
- Индивидуальный тотал Румынии больше 2 голов – коэффициент 1.85