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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Молдова - Румыния
Молдова - Румыния: обзор матча 20 ноября 2022
Молдова
20.11.2022, воскресенье, 21:30
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 5
Завершен
Румыния
9'
О. Морутан
40'
Д. Дрэгуш
60'
А. Чикелдэу
89'
А. Рус
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Молдова - Румыния
89'
ГОЛ! 0:4!
А. Рус
78'
Замена
️️️️
А. Чикелдэу
Замена
В. Стина
️️️️
Н. Моцпан
75'
Замена
М. Платика
️️️️
А. Ионицэ
75'
70'
Замена
А. Пантя
️️️️
К. Маня
70'
Замена
Р. Дрэгушин
️️️️
А. Буркэ
62'
Замена
A. Sefer
️️️️
О. Морутан
62'
Замена
М. Стефанеску
️️️️
Д. Дрэгуш
Замена
М. Каймаков
️️️️
В. Постолачи
62'
60'
ГОЛ! 0:3!
А. Чикелдэу
Замена
И. Ревенко
️️️️
С. Платика
46'
40'
ГОЛ! 0:2!
Д. Дрэгуш
Пас отдал
А. Чикелдэу
26'
Желтая карточка
Д. Олару
Желтая карточка
Н. Моцпан
24'
9'
ГОЛ! 0:1!
О. Морутан
Пас отдал
Г. Пушкаш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Молдова
12
Думитру Челядник
ВР
2
Олег Рябчук
ЛЗ
16
Вадим Болохан
ЦЗ
2
Игорь Армаш
ЦЗ
19
Даниэль Думбравану
ЦЗ
22
Вадим Раца
ПЗ
7
Артур Ионицэ
ЦП
20
Сергей Платика
ЦФ
17
Виргилиу Постолачи
ЦФ
10
Виталий Дамашкан
ЦФ
7
Никита Моцпан
ЦФ
Главный тренер
Сергей Клещенко
Румыния
1
Стефан Тарновану
ВР
4
Адриан Рус
ЦЗ
4
Кристиан Маня
ЦЗ
15
Андрей Буркэ
ЦЗ
6
Тудор Балуцэ
ОП
7
Дариус Олару
ЦП
8
Александру Чикелдэу
ЦП
21
Олимпиу Морутан
АП
17
Георге Пушкаш
ЦФ
9
Денис Дрэгуш
ЦФ
15
Раул Опруц
ЦФ
Главный тренер
Мирел Рэдой
Молдова
12
Кристиан Аврам
ВР
23
Дориан Райлеан
ВР
21
Иоан-Цалик Ревенко
ЛЗ
18
Юрий Йову
ЦЗ
13
Серафим Кожокари
ЦЗ
24
Ясер Цуркан
ЦЗ
15
Ион Жардан
ЦЗ
20
Ники Клещенко
ЛВ
8
Кристиан Дрош
ЦП
5
Михаил Платика
ЦП
11
Михаил Каймаков
ЦП
11
Виктор Стина
ПВ
3
Михаил Стефан
ЦФ
Румыния
12
Хорациу Молдован
ВР
5
Ионуц Неделчару
ЦЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
0
Александру Пантя
ПЗ
25
Клаудиу Петрила
ЛВ
21
Мариуш Стефанеску
ЛВ
0
Николае Паун
ОП
14
Даниэль Болока
ЦП
6
Мариуш Марин
ЦП
7
Андрей Кордя
ПВ
0
A. Sefer
ЦФ
0
Михай Попа
ЦФ
16
Богдан Вэтэжелу
ЦФ
3-2-1-4
12
Челядник
16
Болохан
2
Армаш
19
Думбравану
2
Рябчук
22
Раца
7
Ионицэ
20
Платика
7
Моцпан
10
Дамашкан
17
Постолачи
3-1-2-1-3
1
Тарновану
4
Рус
4
Маня
15
Буркэ
6
Балуцэ
7
Олару
8
Чикелдэу
21
Морутан
15
Опруц
9
Дрэгуш
17
Пушкаш
20
Платика
21
Ревенко
21
Ревенко
20
Платика
7
Ионицэ
5
Платика
5
Платика
7
Ионицэ
17
Постолачи
11
Каймаков
11
Каймаков
17
Постолачи
7
Моцпан
11
Стина
11
Стина
7
Моцпан
15
Буркэ
3
Дрэгушин
3
Дрэгушин
15
Буркэ
4
Маня
0
Пантя
0
Пантя
4
Маня
9
Дрэгуш
21
Стефанеску
21
Стефанеску
9
Дрэгуш
21
Морутан
0
0
21
Морутан
Остались в запасе
Молдова
Румыния
12
Кристиан Аврам
ВР
23
Дориан Райлеан
ВР
18
Юрий Йову
ЦЗ
13
Серафим Кожокари
ЦЗ
24
Ясер Цуркан
ЦЗ
15
Ион Жардан
ЦЗ
8
Кристиан Дрош
ЦП
20
Ники Клещенко
ЛВ
3
Михаил Стефан
ЦФ
Главный тренер
Сергей Клещенко
12
Хорациу Молдован
ВР
5
Ионуц Неделчару
ЦЗ
0
Николае Паун
ОП
14
Даниэль Болока
ЦП
6
Мариуш Марин
ЦП
25
Клаудиу Петрила
ЛВ
7
Андрей Кордя
ПВ
0
Михай Попа
ЦФ
16
Богдан Вэтэжелу
ЦФ
Главный тренер
Мирел Рэдой
Остались в запасе
12
Кристиан Аврам
ВР
23
Дориан Райлеан
ВР
18
Юрий Йову
ЦЗ
13
Серафим Кожокари
ЦЗ
24
Ясер Цуркан
ЦЗ
15
Ион Жардан
ЦЗ
8
Кристиан Дрош
ЦП
20
Ники Клещенко
ЛВ
3
Михаил Стефан
ЦФ
Остались в запасе
12
Хорациу Молдован
ВР
5
Ионуц Неделчару
ЦЗ
0
Николае Паун
ОП
14
Даниэль Болока
ЦП
6
Мариуш Марин
ЦП
25
Клаудиу Петрила
ЛВ
7
Андрей Кордя
ПВ
0
Михай Попа
ЦФ
16
Богдан Вэтэжелу
ЦФ
Главный тренер
Сергей Клещенко
Главный тренер
Мирел Рэдой
Статистика матча Молдова - Румыния
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Молдова
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Румыния
Лига наций, Финал
Эстония
- : -
27.03.2027
Румыния
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Информация о матче
Стадион:
Зимбру
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