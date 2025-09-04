5 сентября в Кишинeве на стадионе «Зимбру» состоится матч 5 тура отборочного турнира чемпионата мира, в котором Молдова примет Израиль. Хозяева находятся в тяжeлой форме и пока не набрали ни одного очка в группе, тогда как израильтяне продолжают уверенно набирать баллы и держатся в зоне выхода из группы. Несмотря на фактор своего поля, шансы Молдовы на успех выглядят минимальными.

Молдова

Сборная Молдовы испытывает серьeзные трудности как в атаке, так и в обороне. Команда проиграла три стартовых матча в квалификации, пропустив 10 голов и забив лишь два. Если учитывать и товарищеские встречи, то серия без побед достигла пяти матчей, где молдаване в среднем пропускают по 2.6 гола за игру и забивают лишь 0.6.

Последний матч против Италии завершился поражением 0:2, но мог быть крупнее, если бы не уверенная игра вратаря. До этого Молдова пропустила пять мячей от Норвегии и три от Эстонии. Очевидно, что команда имеет серьeзные проблемы с организацией обороны и борьбой в центре поля. Фактор домашнего поля не сильно помогает – проиграны оба домашних матча в квалификации.

Израиль

Израиль подходит к игре с шестью очками после трeх туров. Команда уверенно обыграла Эстонию (дважды), а также показала боевой настрой в матче с Норвегией, несмотря на поражение 2:4. Израиль демонстрирует неплохой уровень игры в атаке: в пяти последних матчах команда забила 9 голов. В среднем израильтяне забивают 1.8 гола за игру и пропускают 1.2.

Израиль уверенно действует в матчах с соперниками ниже классом и, как правило, добивается нужного результата без серьeзных трудностей. Даже в гостях команда играет смело и агрессивно, о чeм говорит недавняя победа над Эстонией на выезде (3:1). Вся статистика указывает на заметное превосходство Израиля в классе, текущей форме и психологическом состоянии.

Факты о командах

Молдова

Проигрывает в 4 последних матчах

Пропускает в 5 матчах подряд

В среднем: 0.60 забито, 2.60 пропущено (последние 5 игр)

Без очков после 3 туров

Израиль

Победы в 2 из 3 матчей в отборе

Забивает в 5 матчах подряд

В среднем: 1.80 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Набрал 6 очков и занимает 2 место в группе

Прогноз на матч Молдова – Израиль

Учитывая текущую форму команд и разницу в уровне игры, Израиль выглядит явным фаворитом встречи. Молдова показывает крайне слабые результаты: слабая реализация, уязвимая оборона и отсутствие побед на протяжении пяти матчей. Израиль, напротив, демонстрирует стабильность и результативность, особенно против аутсайдеров. Учитывая текущую динамику, стоит ожидать уверенной победы гостей с перевесом в два мяча и высокой вероятностью результативного футбола.

