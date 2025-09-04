Введите ваш ник на сайте
Молдова – Израиль: прогноз и ставки на матч 5 сентября 2025 с коэффициентом 1.76

04 сентября 2025 9:53
Молдавия - Израиль
05 сент. 2025, пятница 21:45 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа I, 5 тур
Перейти в онлайн матча
1.76
Победа Израиля с форой (-1.5)
Сделать ставку

5 сентября в Кишинeве на стадионе «Зимбру» состоится матч 5 тура отборочного турнира чемпионата мира, в котором Молдова примет Израиль. Хозяева находятся в тяжeлой форме и пока не набрали ни одного очка в группе, тогда как израильтяне продолжают уверенно набирать баллы и держатся в зоне выхода из группы. Несмотря на фактор своего поля, шансы Молдовы на успех выглядят минимальными.

Молдова

Сборная Молдовы испытывает серьeзные трудности как в атаке, так и в обороне. Команда проиграла три стартовых матча в квалификации, пропустив 10 голов и забив лишь два. Если учитывать и товарищеские встречи, то серия без побед достигла пяти матчей, где молдаване в среднем пропускают по 2.6 гола за игру и забивают лишь 0.6.

Последний матч против Италии завершился поражением 0:2, но мог быть крупнее, если бы не уверенная игра вратаря. До этого Молдова пропустила пять мячей от Норвегии и три от Эстонии. Очевидно, что команда имеет серьeзные проблемы с организацией обороны и борьбой в центре поля. Фактор домашнего поля не сильно помогает – проиграны оба домашних матча в квалификации.

Израиль

Израиль подходит к игре с шестью очками после трeх туров. Команда уверенно обыграла Эстонию (дважды), а также показала боевой настрой в матче с Норвегией, несмотря на поражение 2:4. Израиль демонстрирует неплохой уровень игры в атаке: в пяти последних матчах команда забила 9 голов. В среднем израильтяне забивают 1.8 гола за игру и пропускают 1.2.

Израиль уверенно действует в матчах с соперниками ниже классом и, как правило, добивается нужного результата без серьeзных трудностей. Даже в гостях команда играет смело и агрессивно, о чeм говорит недавняя победа над Эстонией на выезде (3:1). Вся статистика указывает на заметное превосходство Израиля в классе, текущей форме и психологическом состоянии.

Факты о командах

Молдова

  • Проигрывает в 4 последних матчах
  • Пропускает в 5 матчах подряд
  • В среднем: 0.60 забито, 2.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Без очков после 3 туров

Израиль

  • Победы в 2 из 3 матчей в отборе
  • Забивает в 5 матчах подряд
  • В среднем: 1.80 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Набрал 6 очков и занимает 2 место в группе

Личные встречи
0% (0)
20% (1)
80% (4)
5
Забитых мячей
12
1
В среднем за матч
2.4
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  1:4
Самая крупная ничья:  1:1
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 8 тур
Израиль
2 : 1
12.10.2021
Молдавия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Молдавия
1 : 4
31.03.2021
Израиль
Товарищеские матчи. Сборные,
Израиль
1 : 1
06.06.2017
Молдавия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 9 тур
Израиль
3 : 1
10.10.2009
Молдавия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Молдавия
1 : 2
10.09.2008
Израиль

Прогноз на матч Молдова – Израиль

Учитывая текущую форму команд и разницу в уровне игры, Израиль выглядит явным фаворитом встречи. Молдова показывает крайне слабые результаты: слабая реализация, уязвимая оборона и отсутствие побед на протяжении пяти матчей. Израиль, напротив, демонстрирует стабильность и результативность, особенно против аутсайдеров. Учитывая текущую динамику, стоит ожидать уверенной победы гостей с перевесом в два мяча и высокой вероятностью результативного футбола.

Рекомендованные ставки:

  • Победа Израиля с форой (-1.5) – коэффициент 2.05
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.96
  • Индивидуальный тотал Израиля больше 1.5 – коэффициент 1.76

1.76
Победа Израиля с форой (-1.5)
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Рассказов Михаил
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Израиль Молдавия
