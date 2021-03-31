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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Молдова - Израиль
Молдова - Израиль: обзор матча 31 марта 2021
Молдова
31.03.2021, среда, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа F, 3 тур
1 : 4
Завершен
Израиль
29'
К. Карп
45+2'
Э. Захави
57'
М. Соломон
64'
М. Даббур
66'
Б. Натхо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Молдова - Израиль
Желтая карточка
И. Армаш
82'
Замена
Д. Думбравану
️️️️
В. Болохан
80'
79'
Замена
Ш. Вайссман
️️️️
Э. Захави
70'
Замена
Й. Абу Ханна
️️️️
Э. Тиби
70'
Замена
Д. Азиза
️️️️
Э. Даса
66'
ГОЛ! 1:4!
Б. Натхо
64'
ГОЛ! 1:3!
М. Даббур
Замена
И. Дрэган
️️️️
К. Карп
62'
58'
Замена
М. Абу Фани
️️️️
Л. Таха
57'
ГОЛ! 1:2!
М. Соломон
Красная карточка
Й. Николаеску
50'
50'
Желтая карточка
Л. Таха
Желтая карточка
В. Раца
50'
46'
Замена
Н. Лави
️️️️
С. Менахем
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
Э. Захави
Пас отдал
Д. Перец
Желтая карточка
А. Кожокарь
30'
ГОЛ! 1:0!
К. Карп
29'
7'
Желтая карточка
Э. Даса
Желтая карточка
К. Карп
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Молдова
25
Алексей Кошелев
ВР
2
Олег Рябчук
ЛЗ
15
Ион Жардан
ЦЗ
6
Александр Епуряну
ЦЗ
16
Вадим Болохан
ЦЗ
2
Игорь Армаш
ЦЗ
22
Вадим Раца
ПЗ
22
Кэтэлин Карп
ОП
13
Андрей Кожокарь
ЦП
9
Йон Николаеску
ЦФ
20
Сергей Платика
ЦФ
Главный тренер
Роберто Бордин
Израиль
18
Офир Марсиано
ВР
3
Сун Менахем
ЛЗ
4
Офри Арад
ЦЗ
21
Эйтан Тиби
ЦЗ
21
Лоай Таха
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
6
Бибрас Натхо
ЦП
8
Дор Перец
ЦП
7
Эран Захави
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
Главный тренер
Вилли Руттенстайнер
Молдова
1
Николае Чеботари
ВР
12
Думитру Челядник
ВР
19
Даниэль Думбравану
ЦЗ
13
Игорь Архирий
ПЗ
8
Александр Белоусов
ЦП
0
Мариус Йосипой
ЦП
13
Александр Антонюк
ЦП
10
Корнелиу Котогой
ЦП
0
Александру Бежан
ЦФ
20
Ион Дрэган
ЦФ
10
Виталий Дамашкан
ЦФ
17
Виргилиу Постолачи
ЦФ
Израиль
23
Итамар Нитцан
ВР
1
Борис Клейман
ВР
6
Нета Лави
ЦЗ
4
Ор Блориан
ЦЗ
20
Йель Абу Ханна
ЦЗ
13
Маор Кандиль
ПАЗ
16
Мохаммед Абу Фани
ЦП
11
Долев Азиза
ЦП
7
Бирам Каял
ЦП
13
Мохамад Кнаан
ПВ
20
Лиел Абада
ПВ
12
Шон Вайссман
ЦФ
3-3-1-2
25
Кошелев
6
Епуряну
16
Болохан
2
Армаш
2
Рябчук
22
Карп
22
Раца
13
Кожокарь
20
Платика
9
Николаеску
3-2-2-1-2
18
Марсиано
4
Арад
21
Тиби
21
Таха
2
Даса
3
Менахем
6
Натхо
8
Перец
10
Соломон
9
Даббур
7
Захави
16
Болохан
19
Думбравану
19
Думбравану
16
Болохан
22
Карп
20
Дрэган
20
Дрэган
22
Карп
3
Менахем
6
Лави
6
Лави
3
Менахем
21
Таха
16
Абу Фани
16
Абу Фани
21
Таха
2
Даса
11
Азиза
11
Азиза
2
Даса
21
Тиби
20
Ханна
20
Ханна
21
Тиби
7
Захави
12
Вайссман
12
Вайссман
7
Захави
Остались в запасе
Молдова
Израиль
0
Александру Бежан
ЦФ
8
Александр Белоусов
ЦП
0
Мариус Йосипой
ЦП
1
Николае Чеботари
ВР
12
Думитру Челядник
ВР
13
Игорь Архирий
ПЗ
13
Александр Антонюк
ЦП
10
Корнелиу Котогой
ЦП
10
Виталий Дамашкан
ЦФ
17
Виргилиу Постолачи
ЦФ
Главный тренер
Роберто Бордин
23
Итамар Нитцан
ВР
1
Борис Клейман
ВР
4
Ор Блориан
ЦЗ
13
Маор Кандиль
ПАЗ
7
Бирам Каял
ЦП
13
Мохамад Кнаан
ПВ
20
Лиел Абада
ПВ
Главный тренер
Вилли Руттенстайнер
Остались в запасе
0
Александру Бежан
ЦФ
8
Александр Белоусов
ЦП
0
Мариус Йосипой
ЦП
1
Николае Чеботари
ВР
12
Думитру Челядник
ВР
13
Игорь Архирий
ПЗ
13
Александр Антонюк
ЦП
10
Корнелиу Котогой
ЦП
10
Виталий Дамашкан
ЦФ
17
Виргилиу Постолачи
ЦФ
Остались в запасе
23
Итамар Нитцан
ВР
1
Борис Клейман
ВР
4
Ор Блориан
ЦЗ
13
Маор Кандиль
ПАЗ
7
Бирам Каял
ЦП
13
Мохамад Кнаан
ПВ
20
Лиел Абада
ПВ
Главный тренер
Роберто Бордин
Главный тренер
Вилли Руттенстайнер
Статистика матча Молдова - Израиль
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Молдова
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Израиль
Лига наций, Финал
Беларусь
- : -
25.03.2027
Израиль
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Информация о матче
Главный судья:
Боян Панджич
(Гетеборг)
Стадион:
Зимбру
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