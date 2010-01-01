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    Состав сборной Молдовы по футболу

    Сайт http://www.fmf.md/
    Стадион Зимбру
    Тренер Сергей Клещенко
    Статистика по турнирам:
    Игрок Клуб Нац Поз Воз И Г П Ж К
    23 Райлеан Дориан Нет клуба Молдова Вра 29 4 0 0 0 0
    12 Челядник Думитру Шериф Шериф Молдова Вра 30 2 0 0 0 0
    2 Армаш Игорь Нет клуба Молдова Россия Защ 35 6 0 0 1 0
    15 Посмак Вячеслав Нет клуба Молдова Защ 32 6 0 0 1 0
    16 Болохан Вадим Милсами Милсами Молдова Защ 36 5 1 0 1 0
    14 Крачун Артур Гонвед Гонвед Молдова Защ 24 5 0 0 0 0
    Ревенко Иоан-Цалик Петрокуб Петрокуб Молдова Защ 22 5 1 0 1 0
    2 Рябчук Олег Олимпиакос Олимпиакос Молдова Защ 25 4 0 0 1 0
    15 Жардан Ион Петрокуб Петрокуб Молдова Румыния Защ 33 2 0 0 0 0
    21 Раца Вадим Тирасполь Тирасполь Молдова Пол 29 5 0 2 2 0
    Кожокару Максим Шериф Шериф Молдова Пол 25 5 0 0 1 0
    13 Каймаков Михаил Торпедо Торпедо Молдова Пол 24 4 1 1 1 0
    10 Платика Михаил Петрокуб Петрокуб Молдова Пол 32 3 0 0 0 0
    7 Ионицэ Артур Беневенто Беневенто Молдова Румыния Пол 32 2 0 1 0 0
    11 Дрош Кристиан Спартак Спартак Молдова Пол 24 2 0 0 1 0
    19 Мандриченко Дмитрий Ингулец Ингулец Молдова Пол 25 2 0 0 0 0
    8 Белоусов Александр Шериф Шериф Молдова Пол 24 1 0 0 0 0
    Йосипой Мариус Петрокуб Петрокуб Молдова Пол 22 1 0 0 0 0
    11 Моцпан Никита Заря Заря Молдова Пол 21 1 1 0 0 0
    15 Платика Сергей Нет клуба Молдова Нап 31 6 0 1 0 0
    13 Николэеску Йон Шахтер Шахтер Молдова Нап 24 6 4 0 1 0
    Стина Виктор Нет клуба Молдова Нап 24 3 2 0 0 1
    9 Дамашкан Виталий Фортуна Фортуна Молдова Нап 24 2 0 0 0 0
    8 Кобет Андрей Славия-Мозырь Славия-Мозырь Молдова Нап 26 2 0 0 0 0
    21 Постолачи Виргилиу Вендсюссель Вендсюссель Молдова Нап 22 1 0 0 0 0
    10 Кочук Евгений Дачия Дачия Молдова Защ 29 - - - - -
    Всего игроков: 26, из них вратарей: 2, защитников: 8, полузащитников: 10, нападающих: 6
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