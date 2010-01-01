Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Клуб
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|23
|Райлеан Дориан
|Нет клуба
|Вра
|29
|4
|0
|0
|0
|0
|12
|Челядник Думитру
|Шериф
|Вра
|30
|2
|0
|0
|0
|0
|2
|Армаш Игорь
|Нет клуба
|Защ
|35
|6
|0
|0
|1
|0
|15
|Посмак Вячеслав
|Нет клуба
|Защ
|32
|6
|0
|0
|1
|0
|16
|Болохан Вадим
|Милсами
|Защ
|36
|5
|1
|0
|1
|0
|14
|Крачун Артур
|Гонвед
|Защ
|24
|5
|0
|0
|0
|0
|Ревенко Иоан-Цалик
|Петрокуб
|Защ
|22
|5
|1
|0
|1
|0
|2
|Рябчук Олег
|Олимпиакос
|Защ
|25
|4
|0
|0
|1
|0
|15
|Жардан Ион
|Петрокуб
|Защ
|33
|2
|0
|0
|0
|0
|21
|Раца Вадим
|Тирасполь
|Пол
|29
|5
|0
|2
|2
|0
|Кожокару Максим
|Шериф
|Пол
|25
|5
|0
|0
|1
|0
|13
|Каймаков Михаил
|Торпедо
|Пол
|24
|4
|1
|1
|1
|0
|10
|Платика Михаил
|Петрокуб
|Пол
|32
|3
|0
|0
|0
|0
|7
|Ионицэ Артур
|Беневенто
|Пол
|32
|2
|0
|1
|0
|0
|11
|Дрош Кристиан
|Спартак
|Пол
|24
|2
|0
|0
|1
|0
|19
|Мандриченко Дмитрий
|Ингулец
|Пол
|25
|2
|0
|0
|0
|0
|8
|Белоусов Александр
|Шериф
|Пол
|24
|1
|0
|0
|0
|0
|Йосипой Мариус
|Петрокуб
|Пол
|22
|1
|0
|0
|0
|0
|11
|Моцпан Никита
|Заря
|Пол
|21
|1
|1
|0
|0
|0
|15
|Платика Сергей
|Нет клуба
|Нап
|31
|6
|0
|1
|0
|0
|13
|Николэеску Йон
|Шахтер
|Нап
|24
|6
|4
|0
|1
|0
|Стина Виктор
|Нет клуба
|Нап
|24
|3
|2
|0
|0
|1
|9
|Дамашкан Виталий
|Фортуна
|Нап
|24
|2
|0
|0
|0
|0
|8
|Кобет Андрей
|Славия-Мозырь
|Нап
|26
|2
|0
|0
|0
|0
|21
|Постолачи Виргилиу
|Вендсюссель
|Нап
|22
|1
|0
|0
|0
|0
|10
|Кочук Евгений
|Дачия
|Защ
|29
|-
|-
|-
|-
|-
Всего игроков: 26, из них вратарей: 2, защитников: 8, полузащитников: 10, нападающих: 6