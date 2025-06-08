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Прогноз на точный счёт матча Италия – Молдова: Квалификация ЧМ, 9 июня

08 июня 2025 9:59
Италия - Молдавия
09 июн. 2025, понедельник 21:45 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа I, 4 тур
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6.00
Точный счёт 2:0 в пользу Италии
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9 июня на стадионе «Читта-дель-Триколоре» сборная Италии примет команду Молдовы в рамках 4-го тура европейской квалификации чемпионата мира. Начало матча – в 21:45 по московскому времени. Несмотря на заметный спад в результатах у итальянцев, предстоящая встреча станет отличной возможностью для восстановления уверенности и возвращения в борьбу за путeвку в финальную часть турнира.

Италия

Сборная Италии подходит к матчу после поражения от Норвегии со счeтом 0:3. В пяти последних матчах команда Роберто Манчини забила лишь шесть голов (в среднем 1.20 за игру), при этом пропустив 11 мячей (2.20 в среднем). Особенно тревожит нестабильная оборона, пропускающая в четырeх последних играх подряд. Однако нельзя забывать, что в этих матчах соперниками были Германия, Франция и Бельгия – команды высочайшего уровня.

Итальянцы стабильно забивают: голы были в восьми из десяти последних матчей. Лидером атаки остаeтся Давиде Фраттези, забивший 6 голов в 18 играх за сборную. Несмотря на спад, Италия остаeтся фаворитом матча благодаря классу игроков, опыту и глубине состава.

Молдова

Сборная Молдовы проиграла три последних матча, включая домашние встречи с Эстонией (2:3) и Норвегией (0:5), а также недавний спарринг с Польшей (0:2). Команда много пропускает – 11 голов за пять последних встреч (в среднем 2.20 за игру), а забивает мало – только четыре мяча за тот же период (0.80 в среднем). Оборона выглядит уязвимой, особенно на фоне более мастеровитых соперников.

В атаке главной надеждой остаeтся Ион Николэеску, оформивший шесть голов в 13 матчах, но в одиночку ему будет сложно справиться с давлением итальянской обороны.

Факты о командах

Италия

  • Проиграла Норвегии 0:3 в последнем матче
  • 6 забитых и 11 пропущенных в последних 5 играх
  • Забивает в 8 из 10 последних матчей
  • Давиде Фраттези – 6 голов в 18 матчах

Молдова

  • Три поражения подряд
  • Пропускает в среднем 2.20 гола за игру
  • Забивает в среднем 0.80 гола за игру
  • Ион Николэеску – 6 голов в 13 матчах

Личные встречи
100% (2)
0% (0)
0% (0)
8
Забитых мячей
0
4
В среднем за матч
0
6:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  6:0
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 4 тур
Италия
2 : 0
09.06.2025
Молдавия
Товарищеские матчи. Сборные,
Италия
6 : 0
07.10.2020
Молдавия

Прогноз на матч

Италия явно превосходит соперника в классе и мотивации. Команда провела серию матчей против топ-сборных, и теперь встреча с более скромной Молдовой – шанс реабилитироваться перед болельщиками. Несмотря на слабую форму, итальянцы должны контролировать ход матча и уверенно выиграть, минимизировав риск пропущенного гола. Молдова нестабильна в защите, и даже один гол может полностью сломить еe сопротивление.

Ожидается сухая победа хозяев с комфортным преимуществом, но без яркого разгрома.

Точный счeт: 2:0

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:0 в пользу Италии – коэффициент 6.00
  • Победа Италии всухую – коэффициент 1.95
  • Индивидуальный тотал Италии больше 1.5 – коэффициент 1.60

6.00
Точный счёт 2:0 в пользу Италии
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Автор: Гроховский Сергей
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Молдавия Италия
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