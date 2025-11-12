Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Молдова – Италия: прогноз и ставки на матч 13 ноября 2025 с коэффициентом 1.6

12 ноября 2025 9:52
Молдавия - Италия
13 нояб. 2025, четверг 22:45 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа I, 9 тур
Перейти в онлайн матча
1.60
Победа Италии с форой (-1)
Сделать ставку

13 ноября на стадионе Зимбру в Кишинeве пройдeт матч 9-го тура отборочного цикла. Молдова находится в кризисе: одно очко после шести туров и слабая результативность, тогда как Италия демонстрирует стабильность и силу атаки. Ожидается доминирование гостей, но хозяева будут бороться в штрафной и на стандартах.

Молдова

Молдова не побеждает давно, за пять матчей три гола и двадцать пропущенных. Ион Николэеску остаeтся главной угрозой, но ему не хватает поддержки. Оборона нестабильна и часто пропускает.

Италия

Италия серьeзно выглядит в атаке и умеет завершать моменты: Матео Ретеги стабилен, оборона терпит мало поражений. Пять побед в отборе подтверждают класс гостей.

Факты о командах

Молдова

  • 1 очко после 6 туров
  • в последних 5 играх 3 забито, 20 пропущено
  • не выигрывает в 9 матчах

Италия

  • 15 очков после 6 туров
  • в последних 5 играх 18 забито, 5 пропущено
  • победы в 5 последних матчах

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (3)
0
Забитых мячей
10
0
В среднем за матч
3.33
Крупнейшая победа
6:0
Самый результативный матч:  6:0
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 9 тур
Молдавия
0 : 2
13.11.2025
Италия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 4 тур
Италия
2 : 0
09.06.2025
Молдавия
Товарищеские матчи. Сборные,
Италия
6 : 0
07.10.2020
Молдавия

Прогноз на матч

Италия – явный фаворит. Ожидаю инициативу гостей, высокую результативность и возможность крупного счeта. Молдова попытается закрыться и действовать на контратаках, но вряд ли устоит. Лучшие варианты ставок – победа Италии, фора Италии (-1) и тотал больше 2.5.

Рекомендованные ставки

  • Победа Италии с форой (-1) – коэффициент 1.6
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

1.60
Победа Италии с форой (-1)
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Италия Молдавия
Другие прогнозы
14.11.2025
22:45
1.72
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа A, 9 тур
Словакия - Северная Ирландия
Победа Словакии
14.11.2025
22:45
1.70
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 9 тур
Гибралтар - Черногория
Победа Черногории
14.11.2025
22:45
1.48
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 9 тур
Хорватия - Фарерские острова
Победа Хорватии с форой (-1.5)
15.11.2025
08:00
2.10
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск - Енисей
Победа «СКА-Хабаровск»
15.11.2025
15:00
1.60
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, группа A, 9 тур
Динамо Ставрополь - Ростов-2
Победа «Динамо Ставрополь»
15.11.2025
15:30
1.62
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Торпедо - Ротор
Фора (+1) на «Торпедо»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 