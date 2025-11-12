13 ноября на стадионе Зимбру в Кишинeве пройдeт матч 9-го тура отборочного цикла. Молдова находится в кризисе: одно очко после шести туров и слабая результативность, тогда как Италия демонстрирует стабильность и силу атаки. Ожидается доминирование гостей, но хозяева будут бороться в штрафной и на стандартах.

Молдова

Молдова не побеждает давно, за пять матчей три гола и двадцать пропущенных. Ион Николэеску остаeтся главной угрозой, но ему не хватает поддержки. Оборона нестабильна и часто пропускает.

Италия

Италия серьeзно выглядит в атаке и умеет завершать моменты: Матео Ретеги стабилен, оборона терпит мало поражений. Пять побед в отборе подтверждают класс гостей.

Факты о командах

Молдова

1 очко после 6 туров

в последних 5 играх 3 забито, 20 пропущено

не выигрывает в 9 матчах

Италия

15 очков после 6 туров

в последних 5 играх 18 забито, 5 пропущено

победы в 5 последних матчах

Прогноз на матч

Италия – явный фаворит. Ожидаю инициативу гостей, высокую результативность и возможность крупного счeта. Молдова попытается закрыться и действовать на контратаках, но вряд ли устоит. Лучшие варианты ставок – победа Италии, фора Италии (-1) и тотал больше 2.5.

Рекомендованные ставки