13 ноября на стадионе Зимбру в Кишинeве пройдeт матч 9-го тура отборочного цикла. Молдова находится в кризисе: одно очко после шести туров и слабая результативность, тогда как Италия демонстрирует стабильность и силу атаки. Ожидается доминирование гостей, но хозяева будут бороться в штрафной и на стандартах.
Молдова
Молдова не побеждает давно, за пять матчей три гола и двадцать пропущенных. Ион Николэеску остаeтся главной угрозой, но ему не хватает поддержки. Оборона нестабильна и часто пропускает.
Италия
Италия серьeзно выглядит в атаке и умеет завершать моменты: Матео Ретеги стабилен, оборона терпит мало поражений. Пять побед в отборе подтверждают класс гостей.
Факты о командах
Молдова
- 1 очко после 6 туров
- в последних 5 играх 3 забито, 20 пропущено
- не выигрывает в 9 матчах
Италия
- 15 очков после 6 туров
- в последних 5 играх 18 забито, 5 пропущено
- победы в 5 последних матчах
Прогноз на матч
Италия – явный фаворит. Ожидаю инициативу гостей, высокую результативность и возможность крупного счeта. Молдова попытается закрыться и действовать на контратаках, но вряд ли устоит. Лучшие варианты ставок – победа Италии, фора Италии (-1) и тотал больше 2.5.
Рекомендованные ставки
- Победа Италии с форой (-1) – коэффициент 1.6
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80