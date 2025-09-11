Тренер сборной Молдавии ушел в отставку после 1:11 от Норвегии

Сергей Клещенко покинул пост главного тренера сборной Молдавии.

Он ушел в отставку после поражения со счетом 1:11 от Норвегии в отборочном турнире ЧМ-2026.

«За почти четыре года мы вместе пережили множество эмоций, некоторые менее приятные, за что я прошу прощения, но также и много прекрасных.

Вместе мы были в шаге от исторической квалификации на Евро-2024, вместе вышли в Лигу С Лиги наций.

Все это время я чувствовал поддержку болельщиков, игроков, тренерского штаба и федерации. Благодарю вас всех за доверие и поддержку.

Мы работали вместе, мы верили и боролись за цвета нашей страны. В жизни бывают взлеты и падения, и я думаю, что пришло время для перемен. Это решение я считаю правильным как для себя, так и для команды.

Желаю сборной успехов в важных матчах, которые пройдут этой осенью! Вперед, Молдавия!» – заявил Клещенко.