09.06.2025, понедельник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа I, 4 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа I, 4 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Италия
Италия
3-3-2-2
1
Доннарумма
19
Раньери
20
Камбьясо
6
Бастони
3
Димарко
8
Тонали
22
Ди Лоренцо
16
Фраттези
4
Риччи
9
Ретеги
10
Распадори
4-2-4
12
Аврам
15
Мудрак
4
Бабогло
19
Думбравану
2
Рябчук
11
Каймаков
7
Ионицэ
9
Николаеску
17
Постолачи
10
Бодиштяну
20
Платика
Остались в запасе
Италия
Молдова
12
Марко Карнесекки
ВР
22
Алекс Мерет
ВР
6
Ийенома Удогие
ЛЗ
19
Федерико Гатти
ЦЗ
6
Диего Коппола
ЦЗ
15
Даниэле Ругани
ЦЗ
6
Николо Ровелла
ОП
14
Чезаре Казадеи
ЦП
18
Николо Барелла
ЦП
17
Даниэль Мальдини
АП
17
Риккардо Орсолини
ЦФ
17
Лоренцо Лукка
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
1
Виктор Страйстари
ВР
23
Andrii Kozhukhar
ВР
5
Вячеслав Посмак
ЦЗ
18
Андрей Мотоц
ЦЗ
3
Михаил Стефан
ЦЗ
15
Ион Борш
ПЗ
8
Кристиан Дрош
ЦП
9
Сергей Перчун
ЦП
7
Stefan Bîtca
ЦП
7
Никита Моцпан
АП
11
Виктор Стина
ПВ
10
Виталий Дамашкан
ЦФ
Главный тренер
Сергей Клещенко
Остались в запасе
12
Марко Карнесекки
ВР
22
Алекс Мерет
ВР
6
Ийенома Удогие
ЛЗ
19
Федерико Гатти
ЦЗ
6
Диего Коппола
ЦЗ
15
Даниэле Ругани
ЦЗ
6
Николо Ровелла
ОП
14
Чезаре Казадеи
ЦП
18
Николо Барелла
ЦП
17
Даниэль Мальдини
АП
17
Риккардо Орсолини
ЦФ
17
Лоренцо Лукка
ЦФ
Остались в запасе
1
Виктор Страйстари
ВР
23
Andrii Kozhukhar
ВР
5
Вячеслав Посмак
ЦЗ
18
Андрей Мотоц
ЦЗ
3
Михаил Стефан
ЦЗ
15
Ион Борш
ПЗ
8
Кристиан Дрош
ЦП
9
Сергей Перчун
ЦП
7
Stefan Bîtca
ЦП
7
Никита Моцпан
АП
11
Виктор Стина
ПВ
10
Виталий Дамашкан
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Сергей Клещенко
Статистика матча Италия - Молдова
Всего ударов по воротам
6
0
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
2
1
Нарушения
3
3
Офсайды
0
1
Количество передач
177
62
Точность передач %
92
74
Удары мимо ворот
3
0
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
3
0
Удары из-за пределов штрафной
3
0
Смотреть прямую трансляцию матча Италия против Молдавии, 4 тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 июня в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Италия – Молдавия
- Прямая трансляция матча будет проходить в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»