Отбор ЧМ-2026. Норвегия уничтожила Молдавию (11:1), Холанд забил 5, Осгор – 4

Сборная Норвегии в 6-м туре отбора ЧМ-2026 добилась сверхкрупной победы над Молдавией. Нападающий Эрлинг Холанд забил пять голов и один раз ассистировал.
Норвегия с отрывом лидирует в группе. Молдавия – с нулем очков после пяти встреч.
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. Группа I. 6 тур
Норвегия - Молдавия - 11:1 (4:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Ф. Майре, 6; 2:0 - Э. Холанд, 11; 3:0 - Э. Холанд, 36; 4:0 - Э. Холанд, 43; 5:0 - М. Эдегор, 45+1; 6:0 - Э. Холанд, 52; 7:0 - Т. Осгор, 67; 7:1 - Л. Эстигард, 74 (в свои ворота); 8:1 - Т. Осгор, 76; 9:1 - Т. Осгор, 79 (с пенальти); 10:1 - Э. Холанд, 83; 11:1 - Т. Осгор, 90+1.
Источник: «Бомбардир»