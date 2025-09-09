Отбор ЧМ-2026. Норвегия уничтожила Молдавию (11:1), Холанд забил 5, Осгор – 4

Сборная Норвегии в 6-м туре отбора ЧМ-2026 добилась сверхкрупной победы над Молдавией. Нападающий Эрлинг Холанд забил пять голов и один раз ассистировал.

Норвегия с отрывом лидирует в группе. Молдавия – с нулем очков после пяти встреч.