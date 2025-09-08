9 сентября на стадионе «Уллеволл» в Осло лидирующая в группе сборная Норвегии примет Молдову в рамках шестого тура квалификации чемпионата мира. Хозяева уверенно идут к выходу на мундиаль, в то время как Молдова остаeтся без набранных очков и является аутсайдером группы.

Норвегия

Норвежская сборная демонстрирует мощную форму. Команда занимает первое место в группе с 12 очками после четырeх туров, выиграв все матчи. Победы над Израилем (4:2), Италией (3:0), Эстонией (1:0) и Молдовой (5:0) показывают как стабильность, так и атакующую мощь коллектива. В последнем товарищеском матче норвежцы минимально обыграли Финляндию (1:0), продлив победную серию до семи встреч подряд.

За последние пять матчей Норвегия забила 14 голов (в среднем 2.80 за игру), при этом пропустив всего дважды. Команда играет организованно, надeжна в обороне и крайне продуктивна в атаке. В трeх последних матчах ворота сборной остаются «сухими», что говорит о грамотной работе в защите.

Молдова

Сборная Молдовы, напротив, находится в глубоком кризисе. После четырeх туров в еe активе 0 очков, и команда занимает последнее место в группе. Последние результаты только подтверждают нестабильность: четыре поражения в квалификации с общим счeтом 2:16. Особенно болезненным стало недавнее домашнее поражение от Израиля – 0:4.

В пяти последних играх Молдова забила лишь дважды (в среднем 0.40 за матч), а пропустила 16 мячей (в среднем 3.20). Команда не может наладить игру ни в атаке, ни в обороне. Даже несмотря на отдельные проблески, сборная системно проигрывает и выглядит безоружной против сильных соперников.

Факты о командах

Норвегия

7 побед подряд во всех турнирах

14 голов в 5 последних матчах

В среднем 2.80 забитых и 0.40 пропущенных за игру

3 «сухих» матча подряд

1 место в группе после 4 туров

Молдова

5 поражений подряд во всех турнирах

0 очков после 4 туров

2 забитых и 16 пропущенных мячей в 5 последних матчах

В среднем 0.40 забитых и 3.20 пропущенных за матч

Пропускает в 6 матчах подряд

Прогноз на матч Норвегия – Молдова

Сборная Норвегии выглядит явным фаворитом встречи. Команда уверенно лидирует в группе, побеждает как дома, так и в гостях, и демонстрирует высокую результативность. Молдова, напротив, проигрывает каждый матч, имеет катастрофические показатели в обороне и вряд ли сможет навязать борьбу на выезде.

Исходя из текущей формы и статистики, можно ожидать очередную уверенную победу норвежцев с крупным счeтом. При этом учитывая слабую атаку гостей, маловероятно, что им удастся поразить ворота хозяев. Также стоит обратить внимание на результативность Норвегии в первом тайме – команда регулярно выходит вперeд уже до перерыва.

Рекомендованные ставки: