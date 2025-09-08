Введите ваш ник на сайте
Норвегия – Молдова: прогноз и ставки на матч 9 сентября 2025 с коэффициентом 1.80

08 сентября 2025 9:14
Норвегия - Молдавия
09 сент. 2025, вторник 21:45 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа I, 6 тур
Перейти в онлайн матча
1.80
Победа Норвегии с форой (-2)
Сделать ставку

9 сентября на стадионе «Уллеволл» в Осло лидирующая в группе сборная Норвегии примет Молдову в рамках шестого тура квалификации чемпионата мира. Хозяева уверенно идут к выходу на мундиаль, в то время как Молдова остаeтся без набранных очков и является аутсайдером группы.

Норвегия

Норвежская сборная демонстрирует мощную форму. Команда занимает первое место в группе с 12 очками после четырeх туров, выиграв все матчи. Победы над Израилем (4:2), Италией (3:0), Эстонией (1:0) и Молдовой (5:0) показывают как стабильность, так и атакующую мощь коллектива. В последнем товарищеском матче норвежцы минимально обыграли Финляндию (1:0), продлив победную серию до семи встреч подряд.

За последние пять матчей Норвегия забила 14 голов (в среднем 2.80 за игру), при этом пропустив всего дважды. Команда играет организованно, надeжна в обороне и крайне продуктивна в атаке. В трeх последних матчах ворота сборной остаются «сухими», что говорит о грамотной работе в защите.

Молдова

Сборная Молдовы, напротив, находится в глубоком кризисе. После четырeх туров в еe активе 0 очков, и команда занимает последнее место в группе. Последние результаты только подтверждают нестабильность: четыре поражения в квалификации с общим счeтом 2:16. Особенно болезненным стало недавнее домашнее поражение от Израиля – 0:4.

В пяти последних играх Молдова забила лишь дважды (в среднем 0.40 за матч), а пропустила 16 мячей (в среднем 3.20). Команда не может наладить игру ни в атаке, ни в обороне. Даже несмотря на отдельные проблески, сборная системно проигрывает и выглядит безоружной против сильных соперников.

Факты о командах

Норвегия

  • 7 побед подряд во всех турнирах
  • 14 голов в 5 последних матчах
  • В среднем 2.80 забитых и 0.40 пропущенных за игру
  • 3 «сухих» матча подряд
  • 1 место в группе после 4 туров

Молдова

  • 5 поражений подряд во всех турнирах
  • 0 очков после 4 туров
  • 2 забитых и 16 пропущенных мячей в 5 последних матчах
  • В среднем 0.40 забитых и 3.20 пропущенных за матч
  • Пропускает в 6 матчах подряд

Личные встречи
100% (5)
0% (0)
0% (0)
21
Забитых мячей
2
4.2
В среднем за матч
0.4
11:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  11:1
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 6 тур
Норвегия
11 : 1
09.09.2025
Молдавия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Молдавия
0 : 5
22.03.2025
Норвегия
Товарищеские матчи. Сборные,
Молдавия
1 : 2
15.01.2014
Норвегия
Отборочные матчи к ЧЕ, 13 тур
Молдавия
0 : 1
08.09.2007
Норвегия
Отборочные матчи к ЧЕ, 3 тур
Норвегия
2 : 0
06.09.2006
Молдавия

Прогноз на матч Норвегия – Молдова

Сборная Норвегии выглядит явным фаворитом встречи. Команда уверенно лидирует в группе, побеждает как дома, так и в гостях, и демонстрирует высокую результативность. Молдова, напротив, проигрывает каждый матч, имеет катастрофические показатели в обороне и вряд ли сможет навязать борьбу на выезде.

Исходя из текущей формы и статистики, можно ожидать очередную уверенную победу норвежцев с крупным счeтом. При этом учитывая слабую атаку гостей, маловероятно, что им удастся поразить ворота хозяев. Также стоит обратить внимание на результативность Норвегии в первом тайме – команда регулярно выходит вперeд уже до перерыва.

Рекомендованные ставки:

  • Победа Норвегии с форой (-2) – коэффициент 1.80
  • Индивидуальный тотал Норвегии больше 2.5 – коэффициент 1.95

1.80
Победа Норвегии с форой (-2)
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Молдавия Норвегия
