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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Молдова - Норвегия
Молдова - Норвегия: обзор матча 15 января 2014
Молдова
15.01.2014, среда, 21:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 2
Завершен
Норвегия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Молдова - Норвегия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Молдова
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
- : -
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Лига наций, 1 тур
Словакия
2 : 0
26.09.2026
Молдова
Норвегия
Лига наций, 6 тур
Дания
- : -
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Лига наций, 1 тур
Норвегия
3 : 2
24.09.2026
Дания
Информация о матче
Стадион:
Зимбру
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