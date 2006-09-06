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Расписание матчей
Евро-2024
Норвегия - Молдова
Норвегия - Молдова: обзор матча 06 сентября 2006
Норвегия
06.09.2006, среда, 21:00
Отборочные матчи к ЧЕ, группа C, 3 тур
2 : 0
Завершен
Молдова
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Норвегия - Молдова
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
- : -
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
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01.10.2026
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27.09.2026
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09.06.2026
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Информация о матче
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