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  • Молдавия – Италия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 ноября 2025

Молдавия – Италия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 ноября 2025

13 ноября 2025, 21:35
Молдова
13.11.2025, четверг, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа I, 9 тур
0 : 2
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Италия
88' Д. Манчини 90+2' Ф. Пио Эспозито
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Молдова
23
Andrii Kozhukhar
ВР
21
Иоан-Цалик Ревенко
ЛЗ
2
Олег Рябчук
ЛЗ
3
Михаил Стефан
ЦЗ
14
Артур Крачун
ЦЗ
19
Даниэль Думбравану
ЦЗ
22
Вадим Раца
(К) ПЗ
9
Сергей Перчун
ЦП
7
Артур Ионицэ
ЦП
9
Йон Николаеску
ЦФ
17
Виргилиу Постолачи
ЦФ
Главный тренер
Лилиан Попеску
Италия
13
Гульельмо Викарио
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
6
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
2
Раоуль Белланова
ПЗ
20
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
8
Сандро Тонали
ОП
16
Бриан Кристанте
(К) ЦП
11
Джанлука Скамакка
ЦФ
10
Джакомо Распадори
ЦФ
17
Риккардо Орсолини
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Молдова
12
Кристиан Аврам
ВР
5
Catalin Cucos
ЦЗ
15
Ион Борш
ПЗ
10
Штефан Бодиштяну
ЛВ
7
Stefan Bîtca
ЦП
18
Виктор Богачук
ЦП
16
Danila Forov
ЦП
11
Михаил Каймаков
ЦП
20
Сергей Платика
ЦФ
10
Виталий Дамашкан
ЦФ
14
Vladimir Fratea
ЦФ
1
Emil Tîmbur
ЦФ
Италия
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
12
Марко Карнесекки
ВР
3
Федерико Димарко
ЛЗ
13
Маттео Габбиа
ЦЗ
6
Алессандро Бастони
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
4
Самуэле Риччи
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
7
Маттео Политано
ПВ
9
Франческо Пио Эспозито
ЦФ
9
Матео Ретеги
ЦФ
3-2-2-2
23
3
Стефан
14
Крачун
19
Думбравану
2
Рябчук
22
Раца
9
Перчун
7
Ионицэ
17
Постолачи
9
Николаеску
4-1-1-1-3
13
Викарио
2
Белланова
23
Манчини
6
Буонджорно
20
Камбьясо
8
Тонали
16
Кристанте
20
Дзакканьи
17
Орсолини
10
Распадори
11
Скамакка
2
Рябчук
7
7
2
Рябчук
9
Перчун
18
Богачук
18
Богачук
9
Перчун
22
Раца
10
Бодиштяну
10
Бодиштяну
22
Раца
17
Постолачи
10
Дамашкан
10
Дамашкан
17
Постолачи
9
Николаеску
14
14
9
Николаеску
20
Камбьясо
3
Димарко
3
Димарко
20
Камбьясо
20
Дзакканьи
16
Фраттези
16
Фраттези
20
Дзакканьи
17
Орсолини
7
Политано
7
Политано
17
Орсолини
10
Распадори
9
Пио Эспозито
9
Пио Эспозито
10
Распадори
11
Скамакка
9
Ретеги
9
Ретеги
11
Скамакка
Остались в запасе
Молдова
Италия
12
Кристиан Аврам
ВР
5
Catalin Cucos
ЦЗ
15
Ион Борш
ПЗ
16
Danila Forov
ЦП
11
Михаил Каймаков
ЦП
20
Сергей Платика
ЦФ
1
Emil Tîmbur
ЦФ
Главный тренер
Лилиан Попеску
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
12
Марко Карнесекки
ВР
13
Маттео Габбиа
ЦЗ
6
Алессандро Бастони
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
4
Самуэле Риччи
ЦП
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
12
Кристиан Аврам
ВР
5
Catalin Cucos
ЦЗ
15
Ион Борш
ПЗ
16
Danila Forov
ЦП
11
Михаил Каймаков
ЦП
20
Сергей Платика
ЦФ
1
Emil Tîmbur
ЦФ
Остались в запасе
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
12
Марко Карнесекки
ВР
13
Маттео Габбиа
ЦЗ
6
Алессандро Бастони
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
4
Самуэле Риччи
ЦП
Главный тренер
Лилиан Попеску
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Молдова - Италия
3
Всего ударов по воротам
3
28
Удары в створ
1
9
Владение мячом %
23
77
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
1
13
Нарушения
13
8
Офсайды
1
1
Количество передач
224
714
Сейвы
8
1
Точность передач %
65
88
Удары мимо ворот
1
11
Блокированные удары
1
8
Удары из пределов штрафной
1
22
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
0.22
2.92

Смотреть прямую трансляцию матча Молдавия против Италии, 9-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 ноября в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Молдавия – Италия

Молдавия – Италия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Италия Молдова
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