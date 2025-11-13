13.11.2025, четверг, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа I, 9 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа I, 9 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Молдова
Молдова
3-2-2-2
23
3
Стефан
14
Крачун
19
Думбравану
2
Рябчук
22
Раца
9
Перчун
7
Ионицэ
17
Постолачи
9
Николаеску
4-1-1-1-3
13
Викарио
2
Белланова
23
Манчини
6
Буонджорно
20
Камбьясо
8
Тонали
16
Кристанте
20
Дзакканьи
17
Орсолини
10
Распадори
11
Скамакка
2
Рябчук
7
7
2
Рябчук
9
Перчун
18
Богачук
18
Богачук
9
Перчун
22
Раца
10
Бодиштяну
10
Бодиштяну
22
Раца
17
Постолачи
10
Дамашкан
10
Дамашкан
17
Постолачи
9
Николаеску
14
14
9
Николаеску
20
Камбьясо
3
Димарко
3
Димарко
20
Камбьясо
20
Дзакканьи
16
Фраттези
16
Фраттези
20
Дзакканьи
17
Орсолини
7
Политано
7
Политано
17
Орсолини
10
Распадори
9
Пио Эспозито
9
Пио Эспозито
10
Распадори
11
Скамакка
9
Ретеги
9
Ретеги
11
Скамакка
Остались в запасе
Молдова
Италия
12
Кристиан Аврам
ВР
5
Catalin Cucos
ЦЗ
15
Ион Борш
ПЗ
16
Danila Forov
ЦП
11
Михаил Каймаков
ЦП
20
Сергей Платика
ЦФ
1
Emil Tîmbur
ЦФ
Главный тренер
Лилиан Попеску
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
12
Марко Карнесекки
ВР
13
Маттео Габбиа
ЦЗ
6
Алессандро Бастони
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
4
Самуэле Риччи
ЦП
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
12
Кристиан Аврам
ВР
5
Catalin Cucos
ЦЗ
15
Ион Борш
ПЗ
16
Danila Forov
ЦП
11
Михаил Каймаков
ЦП
20
Сергей Платика
ЦФ
1
Emil Tîmbur
ЦФ
Остались в запасе
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
12
Марко Карнесекки
ВР
13
Маттео Габбиа
ЦЗ
6
Алессандро Бастони
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
4
Самуэле Риччи
ЦП
Главный тренер
Лилиан Попеску
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Молдова - Италия
3
Всего ударов по воротам
3
28
Удары в створ
1
9
Владение мячом %
23
77
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
1
13
Нарушения
13
8
Офсайды
1
1
Количество передач
224
714
Сейвы
8
1
Точность передач %
65
88
Удары мимо ворот
1
11
Блокированные удары
1
8
Удары из пределов штрафной
1
22
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
0.22
2.92
Смотреть прямую трансляцию матча Молдавия против Италии, 9-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 ноября в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Молдавия – Италия
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
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Источник: «Бомбардир»