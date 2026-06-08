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Армения – Молдавия: прогноз и ставки на матч 9 июня 2026 с коэффициентом 2.05

08 июня 2026 8:32
Армения - Молдавия
09 июн. 2026, вторник 18:00 | Товарищеские матчи. Сборные
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2.05
Обе забьют – да
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9 июня 2026 года в 18:00 сборные Армении и Молдавии сыграют в товарищеском матче.

Армения

Армения находится в ужасном кризисе: команда не может выиграть в 6 последних матчах и пропускает в 29 последних – это катастрофическая серия. Оборона дырявая: 2.80 пропущенных в среднем за 5 игр (14 голов в 5 матчах). Атака слабая – 0.60 гола за игру. В прошлом матче ничья с Казахстаном (1:1). Армения забивает в 3 последних матчах, но этого явно недостаточно.

Молдавия

Молдавия также в кризисе: команда не может выиграть в 14 последних матчах и пропускает в 14 последних. Оборона дырявая: 2.60 пропущенных в среднем за 5 игр (13 голов в 5 матчах). Атака приносит 1.00 гола в среднем за 5 игр. В прошлом матче ничья с Болгарией (2:2). Гости выглядят чуть лучше, но тоже далеки от идеала.

Факты о командах

Армения

  • 6 матчей без побед
  • За 5 матчей: 0.60 забито, 2.80 пропущено
  • Пропускают в 29 последних матчах
  • Забивают в 3 последних матчах
  • Ничья с Казахстаном (1:1)

Молдавия

  • 14 матчей без побед
  • За 5 матчей: 1.00 забито, 2.60 пропущено
  • Пропускают в 14 последних матчах
  • Ничья с Болгарией (2:2)

Прогноз на матч Армения – Молдавия

Встречаются две команды в ужасной форме. Обе много пропускают и не могут победить. Армения дома имеет небольшое преимущество, но гарантий нет. Скорее всего, голы будут с обеих сторон, а ничья выглядит наиболее вероятным исходом.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 2.05
  • Ничья – коэффициент 1.75

2.05
Обе забьют – да
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Автор: Мещеряков Денис
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