9 июня 2026 года в 18:00 сборные Армении и Молдавии сыграют в товарищеском матче.

Армения

Армения находится в ужасном кризисе: команда не может выиграть в 6 последних матчах и пропускает в 29 последних – это катастрофическая серия. Оборона дырявая: 2.80 пропущенных в среднем за 5 игр (14 голов в 5 матчах). Атака слабая – 0.60 гола за игру. В прошлом матче ничья с Казахстаном (1:1). Армения забивает в 3 последних матчах, но этого явно недостаточно.

Молдавия

Молдавия также в кризисе: команда не может выиграть в 14 последних матчах и пропускает в 14 последних. Оборона дырявая: 2.60 пропущенных в среднем за 5 игр (13 голов в 5 матчах). Атака приносит 1.00 гола в среднем за 5 игр. В прошлом матче ничья с Болгарией (2:2). Гости выглядят чуть лучше, но тоже далеки от идеала.

Факты о командах

Армения

6 матчей без побед

За 5 матчей: 0.60 забито, 2.80 пропущено

Пропускают в 29 последних матчах

Забивают в 3 последних матчах

Ничья с Казахстаном (1:1)

Молдавия

14 матчей без побед

За 5 матчей: 1.00 забито, 2.60 пропущено

Пропускают в 14 последних матчах

Ничья с Болгарией (2:2)

Прогноз на матч Армения – Молдавия

Встречаются две команды в ужасной форме. Обе много пропускают и не могут победить. Армения дома имеет небольшое преимущество, но гарантий нет. Скорее всего, голы будут с обеих сторон, а ничья выглядит наиболее вероятным исходом.

Рекомендованные ставки