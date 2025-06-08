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Спаллетти объявил, что его уволят из сборной Италии

Вчера, 16:40
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Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти заявил, что покинет свой пост после отборочного матча ЧМ-2026 с Молдовой. Об этом ему сообщили в национальной федерации футбола (FIGC).

«Несколько часов назад я встретился с президентом [федерации]. Гравина сказал, что я буду освобожден от обязанностей главного тренера сборной. Мне жаль, я не собирался сдаваться. Я бы предпочел остаться на своем посту и продолжать свою работу.

Я всегда воспринимал эту должность как служение стране. Поэтому буду содействовать при решении вопроса по контракту. Я беру на себя ответственность, которая на мне лежит. FIGC оказала мне всю возможную поддержку. Но таковы результаты. Победа и убедительность в завтрашнем матче были бы идеальны для того, кто заменит меня.

От чего мне больно больше всего? Отсутствие желаемого качества игры. Мне было больно из-за того, что я не показал себя с лучшей стороны. Я жалею себя. Когда я согласился на эту работу, я знал, что будет сложно. И я не преуспел.

Что касается прошлого матча [с Норвегией], вы были добры, говоря о нем. Мы заслуживали худшего. Я создал проблемы своими результатами. Я был убежден, что все могло сложиться иначе.

Я буду с командой завтра вечером в матче против Молдовы. Я всегда утверждал, что мои игроки сильны. Таковы результаты под моим руководством, и я должен взять на себя ответственность.

Мне нравится эта футболка, эта работа и игроки, которых я тренировал, и завтра вечером я попрошу их продемонстрировать то, о чем я просил, даже если мне не удастся заставить их проявить себя наилучшим образом.

Что бы я изменил, если бы мог вернуться назад? Я даже не знаю, я должен принять во внимание то, что показывает команда. Я был убежден, что это не будет прогулкой в ​​парке, но что смогу вывести сборную на чемпионат мира. Я по-прежнему убежден в этом. Разговаривая с Гравиной, я оставался при своем мнении. Я бы вышел из этой группы. Надеюсь, что у команды это получится», – сказал Спаллетти.

  • 6 июня Италия в Осло проиграла Норвегии в отборочном матче ЧМ-2026 со счетом 0:3.
  • Игра итальянцев с Молдовой пройдет 9 июня и начнется в 21:45 мск.
  • 66-летний Спаллетти возглавляет сборную Италии с 1 сентября 2023 года.

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Источник: gianlucadimarzio.com
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Молдавия Италия Спаллетти Лучано
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Комментарии (4)
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ziborock
1749390250
Давно было пора это сделать! Черт лысый!
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russkiisergei
1749390725
недотренера выкинули! ещё надо блондина из сборно Франции выкинуть.
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Garrincha58
1749391814
Вот истинный мистер джентльмен всю ответственность за невнятную игру команды берёт на себя. Поучись Семак ты же был в его штабе бери пример с мистера
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1749409466
Давай Лучано в Зенит возвращайся!
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