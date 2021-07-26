- 26 июля 2021
- 21:56 «Реал» отказал «Леганесу» в аренде Лунина
- 14 сентября 2020
- 00:10 Примера. «Валенсия» и «Леванте» забили шесть мячей, Черышев отдал голевой пас 1
- 20 июля 2020
- 18:43 Фото Агирре уволен с поста главного тренера «Леганеса» после вылеты клуба в Сегунду
- 00:24 Примера. «Реал» не справился с «Леганесом», «Атлетико» сыграл вничью с «Реал Сосьедадом», «Валенсия» уступила «Севилье»
- 17 июля 2020
- 00:56 «Сельта» Смолова – в одном очке от зоны вылета за тур до завершения сезона Примеры 5
- 16 июля 2020
- 23:57 Примера. «Реал» обыграл «Вильярреал», «Барса» уступила «Осасуне» и другие результаты 2
- 12 июля 2020
- 23:21 Примера. «Валенсия» в большинстве проиграла «Леганесу», Черышев отыграл 30 минут 1
- 10 июля 2020
- 00:55 Примера. «Севилья» переиграла «Атлетик» и другие результаты
- 1 июля 2020
- 00:56 Примера. «Барселона» сыграла вничью с «Атлетико», в матче было три пенальти; «Севилья» разгромила «Леганес» 26
- 28 июня 2020
- 01:11 Примера. «Атлетико» победил «Алавес», «Осасуна» – «Леганес»
- 20 июня 2020
- 00:58 Примера. «Барселона» сыграла вничью с «Севильей», «Вильярреал» победил «Гранаду» 5
- 19 июня 2020
- 08:43 Фото Месси на этой неделе вышел на чистое первое место в сезоне по «гол+пас» в топ-пяти лигах Европы. Роналду нет в пятерке 4
- 17 июня 2020
- 08:29 Месси забил 699-й мяч в карьере. Он сравнялся с Санчесом по голам, забитым с пенальти 2
- 14 июня 2020
- 12:49 Фото Ракитич провел 300-й матч за «Барселону». Это четвертый показатель среди легионеров 3
- 00:58 Фото Примера. «Барселона» всухую разгромила «Мальорку», «Вальядолид» победил в Леганесе 3
- 8 мая 2020
- 07:48 Главный тренер «Леганеса»: «Дата возобновления чемпионата Испании уже известна – 20 июня» 1
- 18 апреля 2020
- 17:16 Marca: «Реал» планирует оставить Лунина в команде на следующий сезон 1
- 20 марта 2020
- 14:41 Лунин – об арендах в «Леганесе» и «Вальядолиде»: «Тренеры, когда меня брали, говорили, что буду играть. Кому верить?» 3
- 14 марта 2020
- 22:59 «Они остались дома, чтобы помочь обществу». «Леганес» опубликовал состав на матч с «Вальядолидом», который не состоялся
- 13 марта 2020
- 15:49 Гендиректор «Леганеса» заразился коронавирусом
- 1 марта 2020
- 00:52 Примера. «Сельта» со Смоловым в основе сыграла вничью с «Гранадой», Черышев вышел на замену в победном матче с «Бетисом» 3
- 27 февраля 2020
- 18:20 ФИФА потребовала от Ла Лиги убрать «правило Брайтвайта» 5
- 22 февраля 2020
- 18:22 Смолов за 65 минут матча с «Леганесом» ни разу не пробил и ошибся в половине пасов 22
- 16:57 Примера. «Сельта» со Смоловым в основе победила в меньшинстве «Леганес» и покинула зону вылета 13