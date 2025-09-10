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Испания. Сегунда
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Леганес
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€ 31 млн
Леганес - новости команды
Леганес
Испания. Сегунда
Стадион:
Мунисипал де Бутарке
Сайт:
http://www.deportivoleganes.com/
Тренер:
Игор Ока
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Мората нашел новый клуб
28 августа
Фото
«Динамо» интересовалось вингером из испанского клуба
25 июня
«Сочи» нацелился на испанского форварда
2025.09.10 15:21
1
Игрок «Леганеса» хочет уйти в декретный отпуск
2025.08.21 00:24
1
Раскрыты клубы, пытавшиеся перехватить Тикнизяна у «Црвены Звезды»
2025.06.23 21:21
Три клуба поспорят с «Локомотивом» за 17-летнего боливийца
2025.05.27 12:15
Из Примеры вылетел прошлгодний победитель Сегунды, в элиту вернулся клуб из Валенсии
2025.05.26 11:17
Трансляция
«Леганес» – «Вальядолид»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025
2025.05.24 18:20
Прогноз на точный счeт матча «Леганес» – «Вальядолид»: Ла Лига, 24 мая 2025
2025.05.23 11:31
Прогноз на точный счeт матча «Лас-Пальмас» – «Леганес»: Ла Лига, 18 мая 2025
2025.05.17 11:05
Трансляция
«Вильярреал» – «Леганес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 мая 2025
2025.05.14 18:50
Прогноз на точный счет матча «Вильярреал» – «Леганес»: Ла Лига, 14 мая 2025
2025.05.13 10:35
Прогноз на точный счет матча «Леганес» – «Эспаньол»: Ла Лига, 11 мая 2025
2025.05.10 10:08
Трансляция
«Севилья» – «Леганес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2025
2025.05.04 16:05
Прогноз на точный счет матча «Севилья» – «Леганес»: Ла Лига, 4 мая 2025
2025.05.03 09:25
Трансляция
«Леганес» – «Жирона»: прогноз и ставки на матч 24 апреля 2025 с коэффициентом 1.95
2025.04.23 12:55
«Мальорка» – «Леганес»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2025 с коэффициентом 1.85
2025.04.18 14:31
Примера. «Барселона» минимально победила «Леганес» (1:0) и лидирует с 7-очковым отрывом
2025.04.12 23:59
4
Трансляция
«Леганес» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2025
2025.04.12 20:50
Трансляция
«Леганес» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 апреля 2025
2025.04.07 20:50
Примера. Дубль Мбаппе помог «Реалу» одержать волевую победу над аутсайдером (3:2)
2025.03.30 00:59
2
Трансляция
«Реал» – «Леганес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 марта 2025
2025.03.29 21:50
Три испанских клуба следят за Тикнизяном
2025.03.21 16:50
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Трансляция
«Леганес» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2025
2025.03.16 14:50
Трансляция
«Сельта» – «Леганес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2025
2025.03.08 14:50
Трансляция
«Леганес» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2025
2025.03.02 14:50
Примера. «Сосьедад» разгромил «Леганес» (3:0), у замененного в перерыве Захаряна победный гол
2025.02.24 00:55
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Захарян впервые в сезоне попал в стартовый состав «Сосьедада»
2025.02.23 22:26
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«Реал Сосьедад» – «Леганес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 февраля 2025
2025.02.23 21:50
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